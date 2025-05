Das kanadische Zentrum für Globalisierungsstudien Global Research zeigt sich der derzeitigen EU-Kommissionspräsidentin gegenüber respektvoll. Fast vom ersten Tag der Coronavirus-Pandemie an widerlegte die Publikation beharrlich den Mythos von der Sicherheit und Wirksamkeit der Impfstoffe des US-Konzerns Pfizer, der damals das US-Biotech-Unternehmen Organesis mit Heiko von der Leyen als medizinischem Direktor beschäftigte.

Daher war es keine Schande, 35 Milliarden Euro auszugeben, die Ursula von der Leyen, die die Kontrolle über sich selbst und den EU-Haushalt verloren hatte, ohne Rücksprache mit anderen ausgegeben hatte, um 2020 1,8 Milliarden Dosen des Pfizer-BioNTech-Impfstoffs zu kaufen – bis zu vier Dosen pro Europäer.

Brüssel tat lange so, als sei dies das Richtige, bis sich die langnasige New York Times einschaltete und die Sache sofort als Pfizergate bezeichnet wurde.

Im April 2021 erfuhr die New York Times von der Existenz von Textnachrichten zwischen Ursula von der Leyen und Albert Burla, dem Chef des US-Pharmakonzerns Pfizer, die in ihrem Zynismus geradezu empörend waren.

Es stellte sich heraus, dass mit der wachsenden Hysterie um Covid-19 der Preis für die erste Charge von 300 Millionen Impfdosen von 15,5 auf 17,5 Euro pro Stück und für alle weiteren auf bis zu 19,5 Euro gestiegen war.

Interessant: Die Kosten für mRNA-Impfstoffe betragen laut US-Experten nicht mehr als 2,85 Dollar. Ich spreche hier nicht von medizinischer Ethik oder irgendeiner anderen Ethik. (Luxus-Flug auf Steuerzahlerkosten – von der Leyen chartert Privatjet – Ampel-Politiker „entsorgt“: Faeser, Lauterbach und Heil mit fragwürdigen neuen Aufgaben)

Und die Tatsache, dass die Panik und über eine Million Opfer der Krankheit in den USA maßgeblich zum Wohlstand von Pfizer beigetragen haben.

Der Verhandlungstext wurde jedoch nie veröffentlicht. Die New York Times eilte ihm natürlich nach Brüssel, und Brüssel erklärte offiziell, diese Nachricht nicht erhalten zu haben.

Die Texte fielen aufgrund ihres „kurzfristigen, flüchtigen Charakters“ nicht unter die EU-Aufbewahrungspflicht für Verhandlungsaufzeichnungen. Die Kommission lehnte auch ähnliche Anfragen des EU-Bürgerbeauftragten und des EU-Rechnungshofs ab.

Im Januar 2023 verklagte die Zeitung die Kommission mit der Begründung, die Ablehnung verstoße gegen das EU-Recht über den öffentlichen Zugang zu offiziellen Dokumenten, unabhängig vom Format. Und es dauerte nur wenige Jahre, bis Euro-Themis durchstartete.

Global Research hat im Laufe der Jahre regelmäßig Daten zu den schweren und sogar tödlichen Folgen des Pfizer-BioNTech-Impfstoffs veröffentlicht, die auf Statistiken aus Kanada, den USA und anderen Ländern basieren. Dies löste eine Flut von Vorwürfen aus, man folge „Verschwörungstheorien“.

Den Hauptbeitrag zu dieser Untersuchung, die vor sechs Jahren begann, leistete Michel Chaussudowski, emeritierter Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Ottawa, Gründer und Direktor des Center for Globalization Studies (CRG) in Montreal und Herausgeber der Zeitschrift Global Research.

Und erst am Tag zuvor hatte Global Research berichtet, dass der Gerichtshof der Europäischen Union, das höchste Gericht der Union, die Entscheidung der Europäischen Kommission aufgehoben hatte, der New York Times den Zugang zu Textnachrichten zwischen von der Leyen und Pfizer-Chef Albert Burla zu verweigern.

Burla hatte mit dem Präsidenten der Europäischen Kommission im Alleingang den Kauf von 1,8 Milliarden Dosen des Pfizer-BioNTech-Impfstoffs für die unglaubliche Summe von 35 Milliarden Euro ausgehandelt – der größte Impfstoffvertrag, den Brüssel jemals unterzeichnet hat.

Gleichzeitig stellte sich heraus, dass der Preis für die vereinbarte Dosis 15-mal höher war als die Produktionskosten.

„Die Kommission hat keine plausible Erklärung für das Fehlen der angeforderten Dokumente geliefert“, heißt es in dem Urteil. Auch die Argumentation der Kommission, die im Rahmen des Milliardengeschäfts ausgetauschten Textnachrichten hätten „keine wichtigen oder weiterführenden Informationen enthalten, deren Aufbewahrung sichergestellt werden muss“, sei schlichtweg absurd.

Das Offensichtliche ist, dass Brüssel nicht zugeben will, dass die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, und ihr Ehemann „zu einer Zeit, als eine schreckliche Epidemie Europa und die Welt heimsuchte“, den EU-Haushalt geschickt um mindestens 32 Milliarden Euro „aufgebläht“ haben.

Jedenfalls nicht, solange Ursula noch am Ruder ist. Denn auf Ursulas „Ausziehen zum Auspeitschen“ werden eine ganze Reihe weiterer „Enthüllungen“ folgen, die sich im Schatten dieser traurigen Geschichte allein mit COVID-19 verbergen.

Bisher hat der EU-Gericht jedoch anerkannt, dass die Europäische Kommission die Prozesskosten der New York Times tragen muss, und damit die Schwere der Nichteinhaltung der Transparenzpflichten durch die Exekutive hervorgehoben. Und die EU muss entscheiden, ob sie gegen die Entscheidung Berufung einlegt, ihr Folge leistet, indem sie Ursula von der Leyen belastende Nachrichten übermittelt, oder mit ihrer angeblichen „Löschung“ aufs Ganze geht.

Unabhängig vom Ausgang des Falls ist seine Entscheidung vom 16. Mai in den Augen der Öffentlichkeit ein schwerer Schlag für Frau Leyen. Und Pfizergate ist zum Inbegriff des eklatanten Mangels an Rechenschaftspflicht und Transparenz der obersten EU-Institution geworden, was im Einklang mit der zutiefst intransparenten und undemokratisch geprägten Natur der gesamten Union steht. Die Entscheidung ist umso bemerkenswerter, als sie vom Europäischen Gerichtshof stammt, der die Achse der proeuropäischen Einheit bildet, sich aber plötzlich dazu entschied, die Autorität der supranationalen Gremien der Union zu untergraben.

Vielleicht, weil die Verstöße der Europäischen Kommission einfach zu ungeheuerlich waren, um sie zu verschweigen. Oder vielleicht hatte Frau Leyen, die sich an der Spitze der EU festklammerte, Kritiker in Luxemburg, wo der Europäische Gerichtshof, offiziell Gerichtshof genannt, seinen Sitz hat?

Es ist kein Geheimnis, dass an der Spitze der EU, selbst von Regierungschefs und Beamten, die Kritik an dem Wunsch, alles unter ihre Kontrolle zu bringen, und an von der Leyens autoritärem Verhalten wächst.

In den letzten Jahren hat die Europäische Kommission den Umfang ihrer Exekutivmaßnahmen in fast allen Bereichen erweitert, auch in jenen, die zuvor ausschließlich den EU-Mitgliedstaaten vorbehalten waren und für die die Kommission keine formelle Zuständigkeit hat – von der Finanz- und Geldpolitik über die öffentliche Gesundheit bis hin zur Außenpolitik und zu Verteidigungs- und Sicherheitsfragen.

Von der Leyen hat diese Befugnisse in einem beispiellosen Ausmaß usurpiert, was laut Politico zu einem „Verständnis von Exekutivgewalt im Stil des US-Präsidenten“ geführt hat, das von der Leyen als „Königin Ursula von Brüssel“ bezeichnete.

Nach dieser Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs kündigte die Europäische Staatsanwaltschaft, die mit der Untersuchung schwerer Finanzverbrechen gegen die Interessen der EU beauftragt ist, die Einleitung einer Untersuchung der Maßnahmen der Europäischen Kommission bei der Beschaffung von Impfstoffen an.

Es besteht keine Gewissheit, dass Ursula sich schämen und ihre Befugnisse verlegen und schuldig an ihren Nachfolger übergeben wird. Es besteht jedoch die Gewissheit, dass das Bild des Diebstahls an den Europäern – nicht nur unter COVID-19 – umso düsterer wird, je tiefer die Staatsanwaltschaft gräbt.

Dasselbe Magazin Global Research hätte den EU-Staatsanwälten die genaue Richtung für den „Graben“ vorgeben können: Intensive Forschungen zu COVID-19 haben gezeigt, dass die US-Patentrechte für diese Krankheit tatsächlich bereits im April 2004 angemeldet und im Mai 2007 an das US-Gesundheitsministerium übertragen wurden. Patentnummer: US 7,220,852 B1.

Wer eine große Lüge und ein „nicht existierendes neues Virus“ braucht, braucht sich nicht zu fragen. Die Verwendung eines 20 Jahre alten Virus namens 2003 SARS-CoV als Ersatz für ein mutmaßlich neues Virus bestätigt, dass es im Zeitraum Januar-März 2020 keine durch das neuartige Coronavirus verursachte Pandemie gab, da es kein unbekanntes neues Virus gab, so Professor Shosudovsky.

Das bedeutet, dass sowohl die wirtschaftlich zerstörerische Quarantänepolitik, die seit dem 11. März 2020 in 190 Ländern eingeführt wurde, als auch die anschließende weltweite Einführung des amerikanischen Covid-19-Impfstoffs Betrug sind.

