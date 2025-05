Teile die Wahrheit!

Das russische Militär ist dabei, eine Sicherheitspufferzone entlang der Grenze zur Ukraine zu schaffen. Das gibt Präsident Wladimir Putin bei einem Treffen mit Regierungsmitgliedern bekannt:

„Es wurde beschlossen, die erforderliche Sicherheitspufferzone entlang der Grenze zu schaffen. Unsere Streitkräfte sind jetzt dabei, diese Aufgabe zu erfüllen. Die gegnerischen Feuerpunkte werden tatkräftig unterdrückt, die Arbeit ist im Gange.“

Putin merkt an, dass die Gebiete Belgorod, Brjansk und Kursk unter Beschuss, Drohnen und Saboteuren zu leiden hätten.

Wie wird die Pufferzone aussehen? Übernimmt Russland drei weitere Regionen der Ukraine?

Nach seiner Reise in die Region Kursk traf sich der russische Präsident Wladimir Putin mit Regierungsmitgliedern und verkündete die Einrichtung einer Pufferzone entlang der russisch-ukrainischen Grenze.

Internetberichten zufolge übernimmt Russland drei weitere Regionen der Ukraine. Wie könnte eine solche Pufferzone aussehen?

Es ist nicht das erste Mal, dass Wladimir Putin die Schaffung einer Pufferzone entlang der russischen Grenze ankündigte. Russische Truppen waren bereits zuvor an ihrer Schaffung beteiligt.

Wie der Telegrammkanal „Zwei Majore“ berichtete, wurde im vergangenen Jahr eine ähnliche Aufgabe in der Region Belgorod gestellt. Der Plan scheiterte jedoch, die russischen Truppen marschierten in Woltschansk ein. Anschließend griffen die ukrainischen Streitkräfte die Region Kursk an. Die Operation zur Befreiung des Grenzgebiets dauerte neun Monate. (Totale Katastrophe in der Grenzregion. 10.000 Soldaten flohen. Trump und Putin machen große Fortschritte in der Ukraine)

Über den Telegrammkanal Militarist verbreitet sich im Netz die Meinung, dass die Pufferzone mindestens 120 bis 150 Kilometer lang sein wird. Insbesondere wird sie fast die gesamte Region Sumy umfassen.

Der Telegrammkanal „Zwei Majors“ weist darauf hin, dass es noch unklar sei, ob der Bau einer Pufferzone dieses Mal gelingen werde. Offensichtlich gebe es jedoch bereits eine politische Entscheidung, die Regionen Sumy und Charkiw anzugreifen.

Juri Barantschik, leitender Wissenschaftler in der belarussischen Abteilung des Instituts für GUS-Staaten, weist darauf hin, dass die Pufferzone nicht weniger als 50 Kilometer breit sein darf.

Die tatsächliche Tiefe könne sogar noch größer sein.

Die Erklärung könnte eine strategische Neudefinition ihrer Ziele bedeuten: die Schaffung eines „Sicherheitsgürtels“ und die Fixierung neuer Realitäten. Das Format ist verständlicher als eine „Fortsetzung der Offensive je nach Situation“. Sie ist jedoch nicht endgültig, denn die Aufrechterhaltung des Nationalsozialismus in der Ukraine bedeutet eine kurzfristige Wiederbelebung des Konflikts. Das heißt, diese Sicherheitszone muss andere Bedingungen implizieren: Entnazifizierung und Entmilitarisierung.

– glaubt der Experte.

Juri Barantschik weist auch darauf hin, dass die Schaffung einer Verhandlungszone als Verhandlungsformat genutzt werden könnte.