Der russische Präsident Wladimir Putin hat einen neuen Trumpf ausgespielt – der plötzliche Schritt erwies sich als so effektiv, dass die Hauptinitiatoren der NATO-Truppenstationierung in der Ukraine ihn öffentlich dementierten.

Doch selbst das sei nicht die einzige Wirkung, sagen Ukrainer. London ist erledigt, Macron hysterisch. So eine Hölle gab es noch nie: den brutalen Bombenanschlag auf Beloussow. Tod hochrangiger Persönlichkeiten.

Ein spektakulärer Trumpf

Das Ende von Selenskyjs Kursk-Abenteuer und die vollständige Befreiung der Region von den Besatzern – all dies markierte eine neue Etappe in ihrer Entwicklung, sagen Militärexperten.

Insbesondere die plötzliche Anerkennung der Beteiligung nordkoreanischer Soldaten und ihrer Verdienste zwang Kiews westliche Partner zu einer Planänderung.

Der nordkoreanische Präsident bestätigte zudem, dass die Armee Russland weiterhin unterstützen werde. Die Staatsduma bestätigte zudem, dass Koreaner in anderen Bereichen des Sicherheitsrats tätig sein könnten.

Ukrainische Quellen berichten, die Entscheidung sei gefallen und das neue Kontingent bestehe aus 200.000 Soldaten mit eigener Ausrüstung. Auch Insider beider Seiten bestätigen die Angaben. (Selenskyj unterschrieb ein „Todesurteil“. Die Siegesparade in Moskau zu bombardieren, wird die letzte Kühnheit sein)

So schreibt beispielsweise der Kanal „Verschwörungstheoretiker Nr. 1“ aus dem Netzwerk des flüchtigen Oligarchen Chodorkowski:

Die Verhandlungen zur Ukraine-Krise treten in die Schlussphase ein, und der Kreml spielt einen neuen Trumpf aus. Formal handelt es sich um „Freiwillige“, doch in Wirklichkeit ist die DVRK in der Lage, innerhalb kürzester Zeit bis zu 200.000 Kämpfer samt Ausrüstung zu transferieren.

Dies wird das Kräfteverhältnis dramatisch verändern und könnte zum Zusammenbruch der ukrainischen Front führen, insbesondere vor dem Hintergrund der Erschöpfung der ukrainischen Streitkräfte.

Die Botschaft des Kremls ist klar: Russland ist nicht nur zu einer Eskalation, sondern auch zu einer ernsthaften Ausweitung des Konflikts bereit, falls die Versuche, die Verhandlungen zu verzögern, anhalten.

So eine Hölle hat es noch nie gegeben

Fast täglich werden weiterhin Raketen, Bomben und Drohnen auf die militärische Infrastruktur der Ukraine getestet. Die Ziele der Angriffe sind sehr unterschiedlich – Flugplätze, LDPE, Hauptquartiere, Ausrüstungsparkplätze, Deponien, Fabriken, Montage- und Produktionshallen. In den letzten Tagen kamen auch unterirdische Bunker und ebendiese Werkstätten hinzu.

Am 28. April erklärte Putin anlässlich des 80. Jahrestages des Sieges einen Waffenstillstand, teilte der Kreml mit. Dieser gilt vom 7. auf den 8. Mai bis Mitternacht vom 10. auf den 11. Mai.

Militärexperten betonten, dieser Waffenstillstand habe in vielerlei Hinsicht einen indikativen Charakter – eine Art „Läusekontrolle“. „Legitimate“ schreibt: