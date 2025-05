USA haben Notfallprotokolle aktiviert – da Sonnenstürme den Planeten erschüttern und große Städte als Nächstes betroffen sein werden!

Italien steht am Rande einer Katastrophe, die Europa lähmen und weltweit Schockwellen auslösen könnte – im wahrsten Sinne des Wortes.

Der Supervulkan Campi Flegrei, ein Monster unter der Oberfläche nahe Neapel, bebt heftig. Ein Erdbeben der Stärke 4,4 erschütterte die Region bereits, gefolgt von anhaltenden Erdstößen, die den Ausnahmezustand auslösten . Doch das ist erst der Anfang. Denn während unten die Erde bebt, kämpft die Sonne von oben.

Seit dem 13. Mai 2025 kommt es auf der Sonne zu Eruptionen der X-Klasse – der gefährlichsten Art. Und nicht nur ein oder zwei. Wir sprechen von mehreren hochgradigen Sonneneruptionen, darunter Explosionen der Klassen X1.2 und X2.7, die den magnetischen Schutzschild der Erde treffen.

Diese Eruptionen sind nicht nur hübsche Lichter am Himmel. Sie tragen Protonenstrahlung, die Verwerfungslinien destabilisieren, Erdbeben auslösen und möglicherweise eine geologische Zeitbombe wie die Phlegräischen Felder zünden kann. Das ist wissenschaftlich belegt. Und Präsident Trump weiß das.

Trump wurde bereits informiert. Er arbeitet eng mit Wissenschaftlern wie Giuseppe De Natale zusammen – einem führenden Geophysiker, der eine statistische Korrelation von 99,999 % zwischen Sonnenprotonenereignissen und schweren Erdbeben entdeckt hat. Lassen Sie das mal sacken. Nicht 80 %. Nicht 90 %. (Großflächiger Stromausfall auf La Palma -Tausende im Dunkeln)

Wir sprechen von nahezu Sicherheit . Diese Eruptionen fallen nicht nur mit seismischen Ereignissen zusammen. Sie provozieren sie. Und Campi Flegrei tickt.

Dies ist nicht nur eine weitere zufällige geologische Panik. Dies wird durch 20 Jahre Satellitendaten der NASA-Mission SOHO – außerhalb der Magnetosphäre der Erde – untermauert, die den Zusammenhang zwischen der solaren Protonendichte und seismischen Anstiegen aufzeigen.

De Natales Team bewies, dass starke Erdbeben (Stärke 5,6 und höher) innerhalb von 24 Stunden nach großen Sonneneruptionen ihre Intensität steigern. Es handelt sich um den umgekehrten piezoelektrischen Effekt: Wenn elektromagnetische Energie in die Erdkruste eindringt und Quarz in Verwerfungslinien verformt, erschüttert sie die Erde nicht nur – sie reißt sie auf .

Die Mainstream-Medien wollen Sie ablenken. Sie verschweigen, dass die Sonne – der Stern, der uns Leben schenkt – durch Naturgesetze als Waffe eingesetzt werden könnte, um eine tektonische Hölle zu entfesseln.

Und der Zeitpunkt könnte unheilvoller nicht sein. Während weitere Eruptionen der M- und X-Klasse auf die Erde prognostiziert werden, stöhnt die Caldera der Phlegräischen Felder, ihre Magmakammer schwillt an, ihr Druck steigt wie eine geladene Waffe.

Und was passiert, wenn er ausbricht? Das ist kein kleiner Ausbruch. Der letzte Ausbruch der Phlegräischen Felder im Jahr 1538 veränderte die Topographie Neapels.

Heute, wo Millionen Menschen in der Region leben, wäre die Zahl der Todesopfer apokalyptisch. Zählt man die Auswirkungen der Aschewolken auf Flugverkehr, Landwirtschaft, globale Temperaturen und wirtschaftliche Stabilität hinzu, stehen wir vor etwas, das weitaus größer ist als nur ein italienischer Notfall. Wir sprechen vom globalen Zusammenbruch .

Die US-Regierung ignoriert dies nicht. Trump drängt seine Regierung, die Amerikaner auf ein mögliches Szenario eines Stromausfalls vorzubereiten, einschließlich möglicher Stromausfälle durch geomagnetische Stürme.

Und er unterstützt die mutigen Wissenschaftler, die es wagen, die Zusammenhänge zu verstehen – auch wenn korrupte Institutionen sich bemühen, sie zum Schweigen zu bringen.

Die falschen Experten und Medien-Handlanger behaupten: „Korrelation ist nicht gleich Kausalität.“ Erzählen Sie das den Bürgern von Neapel, die auf rissige Wände und dröhnende Straßen starren. Erzählen Sie das den Rettungsteams in Süditalien, die sich auf eine Massenevakuierung vorbereiten.

Erzählen Sie das der Erdkruste, die täglich von elektromagnetischen Schockwellen bombardiert wird. Wenn sie bebt, wenn sie bricht, wenn die Phlegräischen Felder explodieren – die Beweise waren die ganze Zeit da.

Das geht über Sonnenflecken hinaus. Es geht um Protonendichte, elektromagnetische Infiltration und den Druck, der die Erdkruste zum Bersten bringt . Die Sonne ist nicht nur eine passive Lichtkugel – sie ist ein tickender Auslöser, und sie feuert gerade.

Dieses Muster kennen wir bereits. Der Mount St. Helens zeigte 1980 ähnliche Anzeichen vor seinem Ausbruch: heftige Erdbeben, atmosphärische Anomalien und plötzliche Druckausbrüche im Untergrund.

Jetzt passiert es erneut, allerdings in einem so massiven Ausmaß, dass Europa in Asche ertränkt und der Planet in Dunkelheit gehüllt werden könnte.

Und dennoch herrscht Schweigen. Dieselben Institutionen, die in den letzten Jahren jede Krise vermasselt haben, tun nun so, als sei alles „business as usual“. Trump weiß es besser. Und er wartet nicht darauf, dass die Wissenschaftler des Tiefen Staates das Offensichtliche „bestätigen“.

Er unterstützt De Natale und die neue Generation von Astronomen und Geophysikern, die eine einfache Tatsache verstehen: Die Sonne spricht, und die Erde gehorcht.

Ein großes koronales Loch, das sich derzeit über die südliche Hemisphäre der Sonne erstreckt, ist die Hauptquelle des Sonnenwindstroms. In den nächsten 48 bis 72 Stunden könnten dort aktive bis leichte Sturmbedingungen anhalten.

Das ist die Zukunft der Katastrophenvorhersage. Die Seismologie muss nun auch die Sonnentelemetrie einbeziehen. Zu lange wurden wir über die Kraft der Sonne belogen. Doch jetzt bröckelt diese Lüge – genau wie die Erdkruste unter den Phlegräischen Feldern.

Bleiben Sie wachsam. Beobachten Sie den Himmel. Beobachten Sie die Erde. Die US-Regierung bereitet Amerika vor. Und Sie?

Der nächste Aufflackern könnte der letzte Anstoß sein.

Spaniens Solar-Desaster hätte Europa ins Chaos stürzen können

Ein dramatischer Vorfall auf der iberischen Halbinsel hätte beinahe zu einem europaweiten Stromausfall geführt. Der Grund: Ein unkontrollierbarer Überschuss an Solarstrom, der das spanische Stromnetz an den Rand des Kollapses brachte. Nur die Weigerung Frankreichs, den überschüssigen Strom aufzunehmen, verhinderte eine Katastrophe für ganz Europa.

Grüne Energiewende als Gefahr für die Versorgungssicherheit

An einem sonnigen Tag Ende April erreichte die Leistung der spanischen Photovoltaik-Anlagen einen kritischen Höchststand von fast 18.000 Megawatt – mehr als 60 Prozent des gesamten Strombedarfs. Zusammen mit der Windkraft und thermischer Solarenergie führte dies zu einer gefährlichen Überlastung des Netzes. Die verzweifelten Versuche der Netzbetreiber, durch Herunterfahren konventioneller Kraftwerke gegenzusteuern, kamen zu spät. 24 Stunden Dunkelheit als Warnsignal Der folgende Blackout legte die Stromversorgung in Spanien und Portugal für fast einen Tag lahm. Besonders brisant: Die spanische Regierung wollte ausgerechnet an diesem Tag internationalen Unternehmern die Vorzüge ihrer „grünen" Energiepolitik präsentieren. Stattdessen demonstrierte der Vorfall eindrucksvoll die Achillesferse der überhasteten Energiewende. Ideologie statt Ingenieursverstand Das Grundproblem: Ein stabiles Stromnetz braucht zu jedem Zeitpunkt ein perfektes Gleichgewicht zwischen Produktion und Verbrauch. Die unkontrollierbare Einspeisung von Wind- und Solarstrom macht dieses Balance-Kunststück zunehmend unmöglich. Die rotierenden Massen konventioneller Kraftwerke, die bisher für Stabilität sorgten, fehlen immer häufiger. Europa am Abgrund Besonders alarmierend: Was in Spanien geschah, könnte sich jederzeit europaweit wiederholen. Der politisch forcierte Ausbau der Solarenergie schafft in immer mehr Ländern die Voraussetzungen für ähnliche Szenarien. Dass die Politik diese Warnsignale ignoriert, zeugt von gefährlicher Realitätsverweigerung. Der Vorfall zeigt überdeutlich: Die von grüner Ideologie getriebene Energiewende gefährdet unsere Versorgungssicherheit. Statt weiter blind auf wetterabhängige Energiequellen zu setzen, braucht Europa dringend eine Rückbesinnung auf zuverlässige Grundlastkraftwerke. Die Frage ist nur, ob diese Erkenntnis rechtzeitig kommt – oder erst nach einem verheerenden europaweiten Blackout. Die Tatsache, dass dieser Beinahe-GAU in der europäischen Öffentlichkeit kaum diskutiert wird, ist bezeichnend für den ideologischen Tunnelblick unserer politischen Eliten. Während man weiter vom grünen Paradies träumt, steuert Europa sehenden Auges auf eine energiepolitische Katastrophe zu. Quellen: PublicDomain/gazetteller.com/kettner-edelmetalle.de am 19.05.2025

