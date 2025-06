4. Juli 2025: DARPA-Plan für Bioterroranschlag aufgedeckt (Video)

Der Journalist Jon Fleetwood hat einige Nachforschungen angestellt, und was er dabei entdeckt hat, deutet auf eine weitere Plandemie hin.

Die Regierung hat bereits das Datum festgelegt.

Ein Bericht zur biologischen Verteidigung aus dem Jahr 2024 skizziert einen „fiktiven” Bioterroranschlag, der für den 4. Juli 2025 geplant ist.

Diese Simulationen haben die beängstigende Angewohnheit, Realität zu werden.

Der Journalist Jon Fleetwood hat einige Nachforschungen angestellt, und was er dabei entdeckt hat, deutet auf eine weitere Plandemie hin.

Jon Fleetwood hat gerade äußerst alarmierende DARPA-Dokumente aufgedeckt, die darauf hindeuten, dass gerade in diesem Moment eine weitere Pandemie geplant wird. („Entvölkerung und Migration“: Klingbeil und Klöckner beim Bilderberg-Treffen)

Dies und einige seiner anderen Erkenntnisse deuten auf einen bevorstehenden Angriff mit Aerosolen hin. Jon ist bei uns, um all dies zu erläutern.

Fleetwood hat diese Woche eine Bombe platzen lassen, die nicht ignoriert werden sollte.

Die Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) hat kürzlich eine offizielle Informationsanfrage veröffentlicht, in der sie offen nach Möglichkeiten sucht, Pandemieszenarien mit „natürlichen oder künstlich hergestellten” Infektionserregern zu simulieren.

Das allein wäre schon beunruhigend genug, doch Fleetwood erinnerte die Zuschauer an die düstere Vergangenheit der DARPA.

Bereits 2012 hatte die Behörde gemeinsam mit Moderna RNA-basierte Coronavirus-Impfstoffe entwickelt.

300x250

Und Jahre später entdeckten Wissenschaftler eine genetische Sequenz im COVID-19-Virus, die perfekt mit dem von Moderna 2016 patentierten Spike-Protein übereinstimmte.

„Die Wahrscheinlichkeit, dass dies auf natürliche Weise passiert ist, liegt bei 1 zu 3 Billionen”, sagte Fleetwood.

Das ist keine Theorie. Es ist gut dokumentierte Geschichte. Und der Zyklus scheint sich zu wiederholen.

300x250 boxone

Die DARPA hat eine dystopische Vision für die künftige Pandemiebekämpfung – eine Welt, in der Städte mit Biosensoren überzogen sind, die Menschen in Echtzeit verfolgen.

Diese Sensoren würden nicht nur Infektionen erkennen. Sie würden auf ein Netz von Datenpunkten – „demografische, Mobilitäts- und Genomdaten“ – zugreifen, um absolut alles über Ausbrüche zu überwachen.

Die „Dichte der Biosensor-Verteilung“ wird von der DARPA nicht im Kleingedruckten versteckt. Sie ist in ihren eigenen Dokumenten klar formuliert.

Dies ist realistische technokratische Kontrolle, warnte Fleetwood. Ihre Gesundheit, Ihre Bewegungen und sogar Ihre DNA werden nicht nur überwacht, sondern gezielt in das System eingebaut.

Das ist die Zukunft, die sie für uns wollen.

Maria Zeee beschrieb, wie US-Behörden sich auf einen „fiktiven“ Bioterroranschlag am 4. Juli 2025 vorbereiten, auf den die Regierung mit der Versendung von nadelfreien Impfstoffen an die gesamte Bevölkerung reagiert.

Und dabei handelt es sich nicht um gewöhnliche Impfstoffe. Sie sind so konzipiert, dass sie verfolgen können, was in Ihrem Körper vor sich geht.

Ermöglicht wird diese Technologie durch Hydrogel, das bereits in offiziellen nationalen Notfallplänen diskutiert wird.

Fleetwood warnte, dass diese Regierungsszenarien zwar derzeit als Fiktion bezeichnet werden, aber durchaus Realität werden könnten. Man müsse sich nur die Erfolgsbilanz ansehen.

Dies wäre nicht das erste Mal, dass die US-Regierung Experimente an ihrer eigenen Bevölkerung durchführt.

Fleetwood erinnerte daran, dass Beamte von der Operation LAC bis zur Operation Sea Spray so weit gegangen sind, echte Krankheitserreger über Großstädten auf Amerikaner zu versprühen. Es folgten „viele Todesfälle”, aber die Wahrheit wurde verschwiegen.

Jetzt schlagen von der DARPA finanzierte Wissenschaftler offen Aerosol-Infektionsmodelle für Influenza vor – und veröffentlichen diese in Fachzeitschriften!

Das ist nicht in irgendeiner dunklen Ecke des Internets versteckt. Es ist alles offen zugänglich, und es ist an der Zeit, dass wir darauf aufmerksam werden.

Fleetwood warnte, dass die Rahmenbedingungen für eine erneute Besprühung der Bevölkerung bereits geschaffen seien. Nur dieses Mal werde es sich um ein anderes Virus handeln. Es könnte die Vogelgrippe sein.

Das Drehbuch kommt einem unheimlich bekannt vor.

Fleetwood gab einen ersten Einblick in BIO 2025 – einen ruhigen, aber einflussreichen Biotech-Gipfel, an dem führende Pharmaunternehmen und wichtige Regierungsvertreter teilnahmen.

„Denken Sie an Bilderberg.“ Mit dabei waren Schwergewichte wie Pfizer, Moderna und GlaxoSmithKline sowie von Gates finanzierte Gruppen und KI-gesteuerte Impfstoffstrategen. Was Fleetwood jedoch überraschte, war die Anwesenheit von Trumps FDA-Chef Dr. Martin Makary, der offenbar dabei half, die Veranstaltung zu moderieren. „Wir müssen uns aus diesen Dingen zurückziehen“, warnte er. Vor allem, wenn sie von Menschen angeführt werden, die sich offen für Bevölkerungskontrolle einsetzen. Wie Fleetwood die Zuschauer daran erinnerte, sagte Bill Gates einmal: „Wenn wir unsere Arbeit gut genug machen, können wir die Weltbevölkerung um 10 bis 15 % reduzieren.“ Für Fleetwood ist die Botschaft klar: Man muss sie beim Wort nehmen. Fleetwood schloss die Folge mit einer ernüchternden Wahrheit: Während COVID-19 möglicherweise über eine Million Amerikaner getötet hat, hat der mRNA-Impfstoff wahrscheinlich weit mehr Menschen getötet. Unter Berufung auf VAERS-Daten und untermeldete Zahlen schätzte Fleetwood, dass die Zahl der impfstoffbedingten Todesfälle 4 Millionen übersteigen könnte. Das bedeutet, dass möglicherweise über 5 Millionen Amerikaner infolge der Funktionsgewinnforschung gestorben sind. Und dennoch wurde nichts davon gestoppt. Wenn überhaupt, dann wird es sogar noch beschleunigt. Beide Parteien behaupten, dass diese Praxis verboten wurde. Aber laut Fleetwood ist das nur eine Nebelkerze. „In Wirklichkeit handelt es sich eher um eine Ausweitung. Und jetzt kann es noch hinterhältiger im Verborgenen durchgeführt werden.“ Das gleiche Drehbuch, das zu COVID geführt hat, ist immer noch in Bewegung. Wenn die Menschen nicht wachsam bleiben, warnte er, werden wir mit ansehen müssen, wie sich die gleiche Tragödie erneut abspielt – nur dass die Folgen diesmal weitaus schlimmer sein könnten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Ihnen dieses Gespräch die Augen geöffnet hat, verpassen Sie nicht das vollständige Video mit deutschen Untertiteln unten und teilen Sie es unbedingt mit Freunden. Wir sind am Montag mit einer neuen Folge zurück, in der wir Themen behandeln, über die die Medien nicht berichten wollen. Bis dann. Link zum Video Quellen: PublicDomain/ https://de.provithor.com/products/microdosing-magic-mushroom-starter-pack/?ref=CX8N_An9qezXcE

About aikos2309 See all posts by aikos2309