Arzt enthüllt geplanten Bioterror-Anschlag für den 4. Juli 2025 – US-Beamte warnen vor einem weiteren 9/11 (Video)

Im folgenden Video äußert sich Dr. David Martin zu einem alarmierenden Szenario, das in einem offiziellen Dokument namens National Blueprint for Biodefense beschrieben wird.

Das Papier, datiert auf April 2024, legt einen angeblichen Bioterror-Angriff für den 4. Juli 2025 fest. Martin warnt eindringlich vor einem orchestrierten Ereignis mit massiven Auswirkungen auf Menschen und Tiere.

Was folgt, ist seine wörtliche Analyse, unterlegt mit einem kritischen Blick auf die beteiligten Akteure und Strukturen.

Übersetzung:

Dr. David Martin:

Das hier sind keine Spekulationen – ich lese buchstäblich direkt aus dem Dokument vor. Und viele Menschen reagieren darauf mit:

„Ach, das würden die doch niemals wirklich machen.“

Aber – ganz ehrlich – wie sieht’s denn bisher aus? Unsere Trefferquote: Ich lag jedes einzelne Mal richtig mit meinen Warnungen.

Die einzige wirkliche Möglichkeit zur Gegenwehr ist, der Erzählung zuvorzukommen. Wir müssen der Öffentlichkeit die Informationen frühzeitig zugänglich machen, bevor das Szenario Realität werden kann, damit es schlichtweg unglaubwürdig erscheint.

Ich weiß, viele Zuschauer – und auch Leute draußen im Land – wären bereit zu handeln, wenn sie die richtigen Informationen hätten. Deshalb finde ich es großartig, was du sagst:

Teilt dieses Wissen. So viel wie möglich. (Warum haben zwei chinesische Staatsbürger versucht, eine „Agroterrorismuswaffe“ in die USA zu schmuggeln, die unsere Nahrungsmittelversorgung zerstören könnte?)

Wir müssen die Menschen mit den wichtigsten Argumentationspunkten ausstatten – und die sind alle in dieser Broschüre enthalten.

Gott sei Dank haben wir sie. Es war gar nicht so einfach, dranzukommen. Stephanie musste intensiv danach suchen, weil dieses Dokument an mehreren Stellen verschwunden war. Man versucht es offenbar, aus dem Netz zu löschen – seitdem ich es in der Shannon-Joe-Sendung gezeigt habe.

Aber Stephanie hat es gefunden. Und hier ist es – das offizielle Dokument aus April 2024, der sogenannte National Blueprint for Biodefense.

Und was darin steht, ist brisant:

Am 4. Juli 2025 sollen laut diesem Szenario bioterroristische Angriffe stattfinden. Sie behaupten, sie wüssten dann nicht, wer es war – aber das stimmt nicht.