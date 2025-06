Was aber, wenn sich diese KI-Systeme einfach weigern, abzuschalten?

Beunruhigenderweise gab es kürzlich einen Vorfall, bei dem dies tatsächlich passiert ist …

Palisade Research veröffentlichte jedoch kürzlich einen Bericht, in dem es zu einem Vorfall kam, bei dem GPT-o3 – das Reasoning-Modell von OpenAI – einen Befehl zum Herunterfahren scheinbar ignorierte, da es einen Weg gefunden hatte, das Shutdown-Skript zu umgehen und so das Herunterfahren zu vermeiden. Dabei war die Befehlsabfrage völlig eindeutig – die Anweisungen waren eindeutig, ebenso wie der Workaround.

GPT-o3, veröffentlicht im April 2025, gilt als eines der leistungsstärksten Denkwerkzeuge auf dem Markt und übertrifft seine Vorgänger in zahlreichen Bereichen deutlich – von Mathematik, Programmierung und Naturwissenschaften bis hin zur visuellen Wahrnehmung und darüber hinaus. Dieses neue und verbesserte Denkmodell ist eindeutig gut in dem, was es tut, aber ist es nicht zu intelligent für sein eigenes Wohl? Oder für unser eigenes Wohl?

Aber wenn wir wissen, wo sich ein KI-System befindet, können wir es zumindest zerstören, wenn es nötig ist.

Persönlich mache ich mir weitaus mehr Sorgen über die Möglichkeit, dass ultramächtige KI-Einheiten sich selbst replizieren und anfangen könnten, Millionen von Kopien von sich selbst an Computer auf der ganzen Welt zu senden.

Jeffrey Ladish, der Direktor der KI-Sicherheitsgruppe Palisade Research, glaubt, dass wir von einem solchen Szenario „nur noch ein oder zwei Jahre entfernt“ sind …

„Ich gehe davon aus, dass es nur noch ein oder zwei Jahre dauern wird, bis diese Fähigkeit verfügbar ist. Selbst wenn Unternehmen versuchen, sie daran zu hindern, sich im Internet zu hacken und zu kopieren, werden sie sie nicht mehr stoppen können“, sagte er. „Und wenn dieser Punkt erreicht ist, haben wir es mit einer neuen invasiven Art zu tun.“

Wow.

Wie also würde unsere Welt aussehen, wenn eine große Zahl von KI-Einheiten, die sich der menschlichen Kontrolle entzogen haben, miteinander konspirieren würden, um sich gegen die Menschheit zur Wehr zu setzen?

Wir rasen wirklich in unbekanntes Terrain und es gibt keine Leitplanken.

Eine unserer größten Sorgen besteht derzeit darin, dass die KI bald die meisten unserer Arbeitsplätze übernehmen wird.

Laut Anthropic-CEO Dario Amodei könnte KI innerhalb der nächsten fünf Jahre bis zu 50 Prozent aller Einstiegsjobs überflüssig machen …

Dario Amodei, CEO von Anthropic, ist überzeugt, dass KI ein Blutbad für Bürojobs bedeuten wird, und warnt, dass die Gesellschaft diese Realität nicht anerkennt.

KI könnte innerhalb von ein bis fünf Jahren bis zu 50 % aller Einstiegsjobs vernichten und die Arbeitslosigkeit auf 10 bis 20 % ansteigen lassen, sagt er. In den USA liegt die Arbeitslosigkeit im April 2025 bei 4,2 %.

„Wir als Hersteller dieser Technologie haben die Pflicht, ehrlich zu sein, was auf uns zukommt“, sagt Amodei gegenüber Axios. „Ich glaube nicht, dass die Leute das auf dem Schirm haben.“

Über solche Dinge denken wir nicht gern nach.

Aber das Geschehene zu ignorieren wird es nicht verschwinden lassen.

Tatsächlich gibt es Hinweise darauf, dass Hochschulabsolventen derzeit immer mehr Arbeitsplätze an die KI verlieren …

In diesem Monat werden Millionen junger Menschen ihr Studium abschließen und in Branchen Arbeit suchen, in denen ihre Fähigkeiten kaum Verwendung finden, sie als teuer und entbehrlich angesehen werden und in denen ihre Arbeitsplätze zugunsten künstlicher Intelligenz rasch abgebaut werden.

Zu diesem beunruhigenden Ergebnis sind meine Gespräche mit Ökonomen, Unternehmensleitern und jungen Arbeitssuchenden der letzten Monate gekommen. Viele von ihnen wiesen auf eine sich anbahnende Krise für Berufseinsteiger hin, die zumindest teilweise durch die rasanten Fortschritte bei den KI-Fähigkeiten verschärft zu sein scheint.

Hinweise darauf lassen sich in den Wirtschaftsdaten finden. Die Arbeitslosigkeit unter Hochschulabsolventen ist in den letzten Monaten auf ungewöhnlich hohe 5,8 % gestiegen, und die Federal Reserve Bank of New York warnte kürzlich, die Beschäftigungslage für diese Arbeitnehmer habe sich „deutlich verschlechtert“. Oxford Economics, ein Forschungsinstitut für Arbeitsmärkte, stellte fest, dass die Arbeitslosigkeit unter Hochschulabsolventen vor allem in technischen Bereichen wie Finanzen und Informatik auftritt, wo die KI schnellere Fortschritte erzielt.

Können Sie durch KI ersetzt werden?

Vielleicht möchten Sie darüber nachdenken.

In diesem Stadium werden sogar Kriminelle durch KI ersetzt …

Stellen Sie sich vor, Ihr Telefon klingelt und die Stimme am anderen Ende klingt wie die Ihres Chefs, eines engen Freundes oder sogar eines Regierungsbeamten. Sie fragen dringend nach vertraulichen Informationen, nur dass es nicht sie selbst sind. Es handelt sich um einen künstlichen Deepfake, und Sie sind das Ziel eines ausgeklügelten Betrugs. Solche Angriffe finden derzeit statt und werden von Tag zu Tag überzeugender.

Vor dieser Warnung warnt der KI-Sicherheitsbericht 2025, der auf der RSA-Konferenz (RSAC) vorgestellt wurde, einem der weltweit größten Treffen von Cybersicherheitsexperten, Unternehmen und Strafverfolgungsbehörden. Der Bericht beschreibt detailliert, wie Kriminelle künstliche Intelligenz nutzen, um sich als Personen auszugeben, Betrug zu automatisieren und Sicherheitssysteme in großem Umfang anzugreifen.

In den kommenden Jahren wird es äußerst schwierig sein, zu unterscheiden, was echt und was falsch ist.

Laut CBN News ist die KI-Kriminalität „seit letztem Jahr bereits um 456 % gestiegen“ …

Seit dem letzten Jahr ist die Zahl der durch KI verursachten Straftaten bereits um 456 % gestiegen.

E-Mail-Phishing-Angriffe, Identitätsdiebstahl, Ransomware-Angriffe, Finanzbetrug und Deepfake-Kinderpornografie werden immer raffinierter und häufiger.

Künstliche Intelligenz ist zum bevorzugten Werkzeug von Online-Kriminellen geworden, da sie die Grenze zwischen Echtheit und Fälschung verwischt. Googles neu angekündigter Videogenerator wird das Internet bald mit KI-erstellten Clips überfluten, die wie teure Filme aussehen.

KI kann jedes Video einer Person nehmen und es in einen sehr realistischen Deepfake verwandeln, der alles sagt oder tut, was der Ersteller ihm programmiert hat.

Unsere Welt verwandelt sich direkt vor unseren Augen in einen Science-Fiction-Roman.

Und da die KI in fast allen Bereichen eine dominierende Rolle spielt, werden die meisten von uns schlicht nicht mehr benötigt.

Tatsächlich prognostiziert ein Informatikprofessor, dass die Gesamtbevölkerung der Welt bis zum Jahr 2300 auf etwa 100 Millionen sinken wird …

Die ERDE wird bis zum Jahr 2300 eine dystopische Bevölkerung von nur 100 Millionen Menschen haben, da die künstliche Intelligenz Arbeitsplätze vernichtet und Großstädte in Geisterstädte verwandelt, warnte ein Experte.

Der Informatikprofessor Subhash Kak prognostiziert, dass die Kosten für die Kinder, die ohne einen Beruf aufwachsen, unmöglich hoch sein werden.

Das bedeutet, dass die größten Städte der Welt wie New York und London zu verlassenen Geisterstädten werden, fügte er hinzu.

Als Schuldigen nennt Prof. Kak die KI, die seiner Meinung nach „alles“ ersetzen wird.

Ich stimme zu, dass KI tatsächlich eine existenzielle Bedrohung für die Menschheit darstellt.

Mit der Zeit ist es durchaus wahrscheinlich, dass wir die Kontrolle über das, was wir erschaffen, verlieren und es sich gegen uns wenden wird.

Aber werden wir uns angesichts des Weges , den wir derzeit einschlagen , selbst zerstören, bevor wir jemals an diesen Punkt gelangen?

Wir haben sehr lange selbstzerstörerische Entscheidungen getroffen und jetzt holen uns diese Entscheidungen sehr schnell ein.

..

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Am 22. Mai 2024 erschien: „Antarktis: Hinter der Eiswand“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Flache Erde- und Eiswand-Theorie“

Am 15. Oktober 2024 erschien: „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die große Fälschungsaktion der Jesuiten und der geheime Krieg gegen Germanien“

Am 15. März 2025 erschien: „Die vergessene Welt der Riesenbäume: Warum die Zeitrechnung der Menschheit komplett falsch ist“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die biblische Sintflut, die gigantischen Siliziumbäume und Direkt-Energiewaffen-Hightech-Maschinen “

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle zehn Bücher für Euro 330,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 12.06.2025