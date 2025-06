Bilderberger über Stockholm: Externalisierung der Geldherren (während des Vollmonds)

Ist es nur Zufall, dass das von Wallenberg veranstaltete Bilderberg-Treffen in Stockholm während des Vollmonds des „Christusfestes“ des Lucis Trust stattfindet?

Nächste Woche findet das diesjährige Bilderberg-Treffen im Zentrum von Stockholm, Schweden, statt. Gastgeber ist die Familie Wallenberg, die als Bankiers und Industrielle bekannt ist, hinter den Kulissen in Schweden großen Einfluss auszuüben. Von Jacob Nordangård

Der Veranstaltungsort ist ihr eigenes Luxushotel Grand Hotel in Blasieholmen, das in einem Viertel liegt, das als schwedisches Finanzzentrum bekannt ist und in dessen Nähe sich die Büros von Wallenbergs Investor und der SEB-Gruppe sowie der schwedische Freimaurerorden befinden. Das Königsschloss, Regierungsgebäude und das Parlament sind nur wenige Gehminuten entfernt.

Die für Bilderberg übliche Geheimhaltung wird angesichts der notwendigen Sicherheitsvorkehrungen mit Absperrzäunen, schwer bewaffneten Polizisten und Sicherheitskräften nicht möglich sein. Es sieht nach einer Machtdemonstration aus, mit der der Welt gezeigt werden soll, wer in der Weltpolitik das Sagen hat.

Jacob Wallenberg Jr. (1992-) mit dem SDG-Abzeichen. Ein Symbol für die oligarchische Weltmacht? (Screenshot von SVT)

Letzte Woche brachte die Primetime-Nachrichtensendung des schwedischen Staatsfernsehens SVT einen langen Beitrag über die Familie Wallenberg und darüber, wie nun die sechste Generation ihren Platz im Familienimperium eingenommen hat (das etwa 40 % der schwedischen Börse kontrolliert).1

Nach der Ausstrahlung eines Films, der den enormen Einfluss der Familie auf das tägliche Leben der schwedischen Bürger bei der Nutzung von Bankdienstleistungen, Telekommunikation, Haushaltsgeräten, Medikamenten und sogar Toilettenpapier hervorhob, wurde der derzeitige Familienpatriarch Jacob Wallenberg, Vorsitzender des Bundes der schwedischen Unternehmen, zu ihrer Macht und ihrem Einfluss befragt (jedoch nicht zu ihren umfangreichen Interessen in der schwedischen Rüstungsindustrie).

Während des Gesprächs verriet er seinen „engen Dialog mit Politikern unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit“ und dass er ohne Zwischenhändler einfach zum Telefon greifen und mit dem Premierminister und dem Oppositionsführer über aktuelle Themen diskutieren könne. Diese enge, vertraute Beziehung zwischen den Wallenbergs und führenden Politikern ist eine Tradition, die mehrere Generationen zurückreicht.

Jacob Wallenberg (1956-) im Interview in der schwedischen Nachrichtensendung Aktuellt (Screenshot von SVT)

Es ist offensichtlich, dass die politischen Führer lediglich als gehorsame Marionetten agieren, deren Aufgabe es ist, die Regierungspolitik in eine Richtung zu lenken, die von der Finanzhierarchie, zu der auch die Wallenbergs gehören, gebilligt wird.

Kürzlich wurde berichtet, dass Jacob Wallenberg zusammen mit der ehemaligen EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström und dem ehemaligen liberal-konservativen Finanzminister Anders Borg Mitglieder der Oppositionspartei Vänsterpartiet (die Linkspartei) darin schulen wird, wie sie Schweden in einer möglichen zukünftigen Regierung zusammen mit den Sozialdemokraten regieren sollen!2

Interessanterweise war die Linkspartei vor 1990 als Kommunistische Linkspartei (VPK) bekannt und vertrat eine Ideologie, die mit Wallenbergs monopolkapitalistischer Weltanschauung eindeutig unvereinbar war. Heute ist diese Ideologie jedoch ausgehöhlt. Die Partei fungiert eher als Lockvogel, um Kritiker von links anzulocken und zu entwaffnen, als als echte Oppositionskraft.

Die Grünen (Miljöpartiet) durchliefen eine ähnliche technokratische Umgestaltung, bevor sie bereit waren, zwischen 2014 und 2022 gemeinsam mit den Sozialdemokraten zu „regieren“. Dies zeigt, wie irrelevant das demokratische System geworden ist. Es ist weitgehend nur noch Theater.

Aber die Familie Wallenberg handelt nicht nur aus eigenen wirtschaftlichen Interessen. Sie ist Teil eines internationalen Netzwerks von „Weltverbesserern“, das man als globale Oligarchie bezeichnen kann.

Jacob Wallenberg (ebenso wie Cecilia Malmström) ist Mitglied der Trilateralen Kommission (1973 von David Rockefeller gegründet), und Jacobs Cousin Marcus sitzt im Lenkungsausschuss der Bilderberg-Gruppe. Beide wurden 1993 vom Weltwirtschaftsforum zu Global Leaders of Tomorrow gewählt. Auch ihre politischen Marionetten sind mit diesen Netzwerken verbunden.

Die ehemalige schwedische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson ist Mitglied der Trilateralen Kommission und nahm 2023 an der Bilderberg-Konferenz teil, während der derzeitige Ministerpräsident Ulf Kristersson 2019 daran teilnahm. Sie wurden darauf vorbereitet und erzogen, die Bedürfnisse ihrer Oberherren zu erfüllen.

Auf ihrer Jahrestagung vom 4. bis 6. April in Washington D.C. brachte die Trilaterale Kommission „eine Vielzahl von Interessengruppen, darunter Mitglieder der Trump-Regierung“ und „Denker der rechten und linken Seite“ zusammen, um „das Verständnis zu fördern, Gräben zu überbrücken, neue Beziehungen aufzubauen und die internationale Zusammenarbeit zu stärken“.3