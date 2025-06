Chemtrails-Taskforce deckt Biowaffen auf: „Seltene Krebsarten breiten sich in Sprühgebieten aus“ (Video)

Teile die Wahrheit!

RFK Jr.s neu gegründete Chemtrails Task Force hat gerade eine Bombe platzen lassen: Sie haben in aller Stille Blutproben von Zehntausenden Amerikanern getestet – in allen 50 Bundesstaaten.

Dann taten sie etwas, was bisher keine Agentur gewagt hatte: Sie glichen diese Ergebnisse mit geogetaggtem Filmmaterial aus sozialen Medien ab, das jüngste, ungeklärte Sprühaktionen aus der Luft dokumentierte.

Das Muster? Erschreckend. In jedem Hotspot, in dem der Himmel silbern und streifig wurde, wiesen die Blutwerte der Menschen extrem hohe Barium-, Strontium- und Aluminiumwerte auf – Werte, die in der US-amerikanischen Medizingeschichte noch nie zuvor in der Gesamtbevölkerung gemessen wurden.

Und im Zentrum dieses Sturms? Ein Name taucht immer wieder auf: Bill Gates. Insidern zufolge häufen sich die Beweise – und die Task Force bereitet sich auf den Angriff vor.

Die einzige Frage ist nun, ob es sich hier um außer Kontrolle geratenes Geoengineering handelt … oder um etwas viel Unheilvolleres.

Anfang des Jahres brachten wir eine der größten Storys des Jahres ans Licht: die Gründung der Chemtrails Task Force.

Die erste nationale Task Force, die speziell dafür geschaffen wurde, die Chemtrails-Agenda aufzudecken und zu zerschlagen … und das Netz aus Schwarzbudgetprogrammen, Deep-State-Operationen und globalistischer Finanzierung zu entwirren – das sich von der DARPA bis zur Bill & Melinda Gates Foundation erstreckt. (Operation Skywatch beginnt: Trump und RFK jr. starten weltweites Vorgehen gegen Chemtrails – Verhaftungen stehen unmittelbar bevor – Nürnberg 2.0 ist Live)

Die üblichen Torwächter verspotteten uns. Faktenchecker stürzten sich auf uns. In den sozialen Medien behaupteten Lockvögel, die Task Force existiere nicht. Doch unsere Quellen waren hochrangig und absolut zuverlässig. Und als RFK Jr. dies öffentlich bestätigte, verstummten die Hasser.

Jetzt haben wir ein wichtiges Update.

Während die Medien wegschauten, arbeitete die Chemtrails Task Force hart – leise und methodisch. Sie untersuchte Blutproben von Zehntausenden Amerikanern in allen 50 Bundesstaaten – und ihre Ergebnisse sind nicht nur beunruhigend, sondern auch explosiv.

Mithilfe eines der modernsten Elektronenmikroskope der Welt stießen sie auf unwiderlegbare Beweise für Fremdmetalle, die ihrer Aussage nach mittlerweile den Blutkreislauf aller Amerikaner in allen Bundesstaaten verunreinigen: Barium, Strontium, Aluminium – in Konzentrationen, die in der Medizingeschichte noch nie zuvor verzeichnet wurden.

Und hier ist der Clou: Diese Giftmarker passen genau zu den Regionen mit den stärksten Sprühaktionen aus der Luft.

Dies ist keine Verschwörungstheorie mehr. Es ist forensische Forschung. Und es deckt sich weitgehend mit den Ergebnissen ziviler Gruppen, darunter auch dem Team von Dr. Edward Group.

Jetzt kann selbst das medizinische Establishment nicht mehr schweigen. Ärzte, Forscher – sogar Gehirnchirurgen – treten aus der Reihe und bestätigen, wovor wir schon lange gewarnt haben: Unnatürliche Schwermetalle und eingebettete Nanotechnologie sind real … und sie lösen bereits eine medizinische Krise aus.

Das ist keine Theorie mehr, sondern klinische Praxis.