Das Compact-Urteil – wirklich alles supi?

Natürlich war der Jubel in der patriotischen Szene und besonders bei Jürgen Elsässer groß, nachdem ein Richter entschieden hatte, dass linke-rechte Compact-Magazin weiterhin erscheinen darf.

(Titelbild: Ikonisches Bild zum Zustand der Pressefreiheit: Compact-Verleger Jürgen Elsässer bei der Razzia in seinem Privatdomizil)

Der Schaden nach einer durch linke Medien begleitete Hausdurchsuchung und dem Versuch, Elsässers wirtschaftliche Existenz zu vernichten, ist damit allerdings in keiner Weise geringer, geschweige denn ausgeglichen worden.

Und es gibt auch durchaus kritische Töne nach diesem „sensationellen“ Urteil:

Die genaue Urteilsbegründung muss man abwarten, aber ausweislich der zusammenfassenden Pressemitteilung des Bundesverwaltungsgerichts und der mündlichen Urteilsbegründung kann man schon jetzt festhalten, dass ein beunruhigender Trend in der Rechtsprechung fortgesetzt wird:

Statt klare Grenzen zu ziehen und objektive Prinzipien und Tendenzen in der Rechtsprechung zu stärken, beispielsweise durch die in einer Demokratie dringend gebotene Regel, dass man im Lichte der Pressefreiheit per se keine Presse verbieten darf, wenn kein strafrechtlich relevantes Verhalten vorliegt, schiebt man stattdessen den entscheidungserheblichen Teil in die Verhältnismäßigkeitsprüfung ab.

Das ist brandgefährlich, weil die Verhältnismäßigkeitsprüfung der Teil der juristischen Prüfung ist, bei der der subjektive Beurteilungsspielraum der Richter am größten ist.

Heißt mit anderen Worten: Bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung kann der Richter am einfachsten anhand seiner eigenen Präferenzen entscheiden, ob er den Daumen hebt oder senkt.

In diesem Falle hat man den Daumen für Compact gehoben, aber man hat schon anhand der in weiten Teilen peinlich aggressiv gegen Compact gerichteten Urteilsbegründung gemerkt, dass man gute Lust gehabt hätte, das Verbot zu bejahen.