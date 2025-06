Folgen für die Finanzwelt: Das Trio Infernale an der Wall Street führt die USA in die „Schuldenapokalypse“

In diesem Markt und nicht an den Aktienmärkten spielt sich seit Monaten das eigentliche Drama ab. Vom 21. bis 26. Mai übersprang die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen erstmals die Grenze von fünf Prozent, zehnjährige Staatsanleihen liegen derzeit bei 4,4 Prozent.

Ende März hatte die Rendite der zehnjährigen Anleihen noch unter vier Prozent betragen. Zum Vergleich: Die einst so verteufelten griechischen zehnjährigen Staatsanleihen liegen bei 3,3 Prozent Rendite.

Die Anstiege bei den US-Anleihen sind außergewöhnlich, obwohl es sich eigentlich nur um Nachkommastellen handelt. Ein Renditeanstieg um wenige zehntel Prozentpunkte über wenige Wochen bedeutet, dass irgendwer derzeit große Mengen an US-Anleihen verkauft, weil er – oder weil ganz viele – jedes Vertrauen in die Bonität der USA verloren haben.

Staatsverschuldung sorgt für schlechtes Agenturrating

Unmittelbarer Anlass für den Anstieg der Rendite ist die Herabstufung der US-Kreditwürdigkeit durch die Ratingagentur Moody’s.

Als Dritte hatte die Agentur Moody’s ihre Bewertung der USA um einen Schritt von Aaa auf Aa1 nach unten justiert. Auslöser sei die hohe Staatsverschuldung. Moody’s zog bei der Bewertung mit den Konkurrenten Fitch und S&P gleich, die in ihren Noten schon vor Jahren heruntergegangen waren.

Die Kosten, um die Staatsschulden zu bedienen, seien deutlich höher geworden als bei anderen Ländern mit der Spitzen-Bewertung.

Man erkenne zwar an, dass die USA wirtschaftlich und finanziell stark seien – aber dies gleiche nicht mehr den Rückschritt bei den Staatsfinanzen aus.

Er entsteht dadurch, dass das US-Repräsentantenhaus am Ende knapp für Trumps „big and beautiful bill“ votiert hat, ein Paket aus Steuerentlastungen, Einsparungen und gewaltigen Mehrausgaben.

Experten schätzen, dass das Paket dem Schuldenberg der USA in den kommenden Jahren weitere fünf Billionen Dollar hinzufügen dürfte. „Wenn das Land nicht ernsthaft beginnt, das Defizit zu reduzieren, wird es wirtschaftlich sehr unangenehm – vielleicht sogar dramatisch“, sagt Dalio und fügt hinzu:

„Wann genau, lässt sich schwer sagen. Es ist wie bei einem Herzinfarkt: Man weiß, dass er kommt, aber nicht genau, wann. Ich rechne mit etwa drei Jahren, plus/minus ein Jahr.“

Trio Infernale an der US-Börse: Auch Trumps Zoll-Chaos ist Schuld

Die Begleitmusik zum innenpolitisch wirksamen Schuldenpaket ist die auf die Außenpolitik gerichtete US-Zollpolitik. Zölle, die mal angekündigt, mal tatsächlich erhoben, dann wieder ausgesetzt werden, sind Gift für Handelsbeziehungen. Beides zusammen hat an den Finanzmärkten etwas ins Rutschen gebracht.

Es ist ein Effekt entstanden, der noch nie dagewesen ist: Die Kurse von US-Aktien sind gefallen, gleichzeitig ist der Dollarkurs gesunken, aber anstatt, dass das Geld wie bisher in solchen Momenten in sichere Anleihen wandert, herrscht auch auf diesem Markt Verkaufsdruck. Alles drei signalisiert gleichzeitig einen Abwärtstrend.

Es ist ein Trio Infernale, das auf eine echte Kapitalflucht aus den USA hindeutet. Ein größeres Misstrauensvotum gibt es in der Finanzwelt nicht.

Die USA als sicherer Hafen für Investitionen, diese Kombination aus der stärksten und dynamischsten Volkswirtschaft der Welt, der globalen Reservewährung und einer Notenbank, die zur Not mit unbegrenzten Mitteln einschreiten kann, geraten gerade ins Wanken.

Der Wind hat sich gedreht: Anleger schauen verstärkt nach Europa

Wie immer auf einem Markt, hat das Phänomen zwei Seiten. Die aktuelle US-Schwäche sorgt dafür, dass Anleger anderswo in der Welt auf Renditesuche gehen.

Stefan Wintels, Chef der Staatsbank KfW, beschreibt das Szenario, das er gerade wahrnimmt, in einem Interview mit dem Handelsblatt so: „Ich beobachte auf meinen Roadshows in New York, London und Zürich, dass das Interesse internationaler Investoren am Standort Deutschland wächst.

Viele institutionelle Investoren sind in den USA überinvestiert und würden gern stärker in Europa und innerhalb Europas, insbesondere in Deutschland, investieren.“

In seinen mehr als 30 Berufsjahren habe er noch nie einen so rasanten Stimmungswechsel miterlebt, fügt er hinzu.

Quellen: PublicDomain/Focus am 04.06.2025