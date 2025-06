Gesundheit: DMSO – Wo es hilft: Ein breites Spektrum an Erkrankungen!

Teile die Wahrheit!

Dimethylsulfoxid (DMSO) ist eine organische Schwefelverbindung, die ursprünglich als industrielles Lösungsmittel verwendet wurde.

Später entdeckte man jedoch auch ihre heilenden Eigenschaften. Es ist ein Antioxidans und entzündungshemmendes Mittel, das Haut und Zellmembranen durchdringen und Medikamente und Nährstoffe direkt ins Gewebe transportieren kann.

Es hilft bei Arthritis, Krebs, Infektionen, Gelenkschmerzen, Nervenschäden, Rückenmarksverletzungen und mehr – oft, wenn andere Behandlungen versagen.

Trotz jahrzehntelanger Studien und klinischer Erfolge ist DMSO aufgrund anfänglicher Sicherheitsbedenken, mangelnder Rentabilität (weil es billig ist und nicht patentiert werden kann) und regulatorischer Trägheit noch immer weitgehend unzulässig.

Während Tierärzte es routinemäßig bei Pferden, Katzen, Hunden und Nutztieren einsetzen, wird sein Nutzen für den Menschen aufgrund veralteter Vorschriften noch immer nicht ausreichend genutzt. DMSO ist in den USA nur zur Behandlung der interstitiellen Zystitis zugelassen, wird weltweit jedoch häufig außerhalb des Zulassungsbereichs eingesetzt. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse sprechen zunehmend für DMSO.

DMSO ist möglicherweise eines der am meisten unterschätzten, aber vielversprechendsten Heilmittel der Welt.

Jahrzehntelang hat ein einfaches industrielles Lösungsmittel namens DMSO (Dimethylsulfoxid) Generationen von Ärzten, Patienten und Wissenschaftlern im Stillen verwirrt, inspiriert und frustriert.

Ursprünglich ein Nebenprodukt der Papierherstellung, besitzt diese farblose Flüssigkeit eine bemerkenswerte Fähigkeit: Sie kann sowohl wasser- als auch fettliebende Substanzen auflösen – eine äußerst seltene Eigenschaft. (Gesundheit: DMSO: Eine starke Chemikalie mit enormem medizinischen Potenzial)

Doch was überrascht am meisten? Auf die Haut aufgetragen, dringt DMSO innerhalb von Minuten in Muskeln, Knochen und Blutkreislauf ein und sorgt so für schnelle Linderung von Schmerzen und Entzündungen. Gleichzeitig transportiert es andere Substanzen direkt in die Körperzellen.

Trotz Tausender veröffentlichter Studien und umfassender Dokumentation seiner heilenden Wirkung – von Arthritis bis hin zur möglichen Unterstützung der Krebsbehandlung – hat DMSO nie seinen Platz in der Schulmedizin gefunden.

Stattdessen wurde es zu einem warnenden Beispiel dafür, wie Regulierungsbürokratie, Medizinpolitik und Pharmaprofite bestimmen können, welche Behandlungen die Öffentlichkeit erreichen – und welche nicht.

300x250

Dr. Morton Walkers Buch „DMSO: Der Heiler der Natur“ (erstmals 1993 veröffentlicht) beschreibt diese außergewöhnliche Reise. Darin enthüllt er, wie eine Substanz mit tiefgreifendem Heilungspotenzial ins Abseits geriet – nicht, weil sie versagte, sondern weil sie nicht in das System passte.

Heute ist DMSO in Gel-, Creme-, Flüssigkeits-, oraler und intravenöser Form (je nach Land unterschiedlich) noch immer im Einsatz, allerdings im Verborgenen – es wird von Tierärzten, ganzheitlichen Heilpraktikern und entschlossenen Patienten verwendet, die auf seine Vorteile schwören.

Tatsächlich ist DMSO ein fester Bestandteil der Veterinärmedizin und wird häufig zur Behandlung von Entzündungen, Gelenkverletzungen und Traumata bei Rennpferden eingesetzt. Anders als in der Humanmedizin ist seine Wirksamkeit so anerkannt, dass es routinemäßig in Tierkliniken (insbesondere für Katzen und Hunde) und Rennställen eingesetzt wird.

In vielen Ländern ist der Kauf und die Off-Label-Anwendung legal, dennoch fehlt es in den meisten konventionellen Behandlungen auffällig. Da die moderne Medizin einst vernachlässigte oder vergessene Verbindungen wiederentdeckt, könnte DMSO endlich eine zweite Chance bekommen.

300x250 boxone