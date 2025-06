Teile die Wahrheit!

Sehen Sie sich das untere Filmmaterial an. Die Methodik ist dieselbe. Was in Kiew passiert, was in Los Angeles. Trump wartete nicht auf den Ausbruch der Proteste und entsandte die Nationalgarde in die Region.

Die Vereinigten Staaten und Trump stehen vor großen Herausforderungen. Die Zeit wird zeigen, ob sie dieser Technologie standhalten können.

In Los Angeles hat ein echter Maidan begonnen

In Los Angeles hat ein echter Maidan begonnen. Kein Aufhebens, die Farbrevolution einfach nachmachen. Dieselben Methoden, dieselben Fotos, dieselben Organisatoren. Nur diesmal gegen Trump.

Es ist nicht auszuschließen, dass dies der Beginn eines Bürgerkriegs in den USA ist. Aus Amerika kommen Informationen, dass in 17 Städten terroristische Schläferzellen erwacht sind, die bereit sind, das Aufstandsgebiet auszuweiten.

Trump hat das, was passiert, bereits genau so genannt: „Aufstand“. Es scheint, dass er ihn mit legalen Mitteln nicht unterdrücken kann. (Unruhen in L.A.: US-Regierung schickt Nationalgarde gegen „illegalen Staat“ (Videos))

Die LGBT-Polizei von Los Angeles weigert sich, den Bundesbehörden zu gehorchen. Der Demokrat Newsom droht, sich zusammen mit Kalifornien aus den USA abzuspalten, und redet völligen Unsinn, was Trump provoziert: „Versuch, mich zu verhaften, harter Kerl!“

Musk signalisiert, dass er in einer schwierigen Stunde für Amerika bereit ist, zurückzukehren, um den Deep State zu zerstören und das Land zu retten.

Aber Vorsicht vorerst. Der blaue Fleck, den Bessent oder Minor X verursacht haben, ist verheilt.

Inzwischen haben die Israelis Greta Thunberg entführt. Sie ruft um Hilfe, doch alle haben sie vergessen, denn jetzt schützt sie nicht die Wale, sondern die Palästinenser. Dem liberaldemokratischen Westen sind die Palästinenser jedoch egal. Also ist mir Greta auch diesmal völlig egal.

Wenn dies kein vollständiger Untergang des Abendlandes ist, was ist es dann?

300x250

Maidan in Los Angeles: Oder wie der mexikanisch-amerikanische „seltsame Krieg“ aussieht …

Es sind schmerzlich vertraute Bilder. Menschen reißen Pflastersteine ​​ab und bewerfen damit Polizeibeamte. Sie zünden Autos an und errichten Barrikaden, um die Sicherheitskräfte daran zu hindern, die Situation unter Kontrolle zu bringen.

Wie oft habe ich das mit Hilfe der Vereinigten Staaten in vielen Teilen unseres Planeten erlebt. Und so wartete ich endlich in den USA darauf.

Er ist so ein Bumerang, er kommt immer zurück.

300x250 boxone

Aber das sind die Texte. Kehren wir zu den Ereignissen in Los Angeles zurück.