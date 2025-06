Haben Sie diese 11 Dinge während des spirituellen Erwachens bemerkt?

Teile die Wahrheit!

Sie entwickeln sich zur besten Version Ihrer selbst.

Während eines spirituellen Erwachens geschieht vieles, und jeder Mensch erlebt es anders. Anstatt einen endlosen Aufsatz über die Symptome des spirituellen Erwachens zu schreiben, möchte ich elf häufig berichtete Veränderungen hervorheben, die beim Aufstieg in höhere Bewusstseinsebenen auftreten:

1. Häufiges Nachdenken über verstorbene Angehörige

Wenn unsere Lieben ins Jenseits übergehen, werden sie oft bis zu ihrer nächsten Reinkarnation unsere Geistführer. Sobald ihre Energie in eine höhere Dimension übergeht, versuchen sie, telepathisch und in Form von Zeichen und Symbolen mit uns zu kommunizieren.

Wenn wir spirituell verbunden sind, werden wir ihre Anwesenheit müheloser bemerken.

Wenn Sie also feststellen, dass Sie in zufälligen Momenten (und häufiger als sonst) an einen verstorbenen geliebten Menschen denken, ist es sehr wahrscheinlich, dass Ihre spirituelle Schwingung steigt und Sie empfänglicher für die spirituellen Energien um Sie herum werden.

2. Einige Freundschaften und/oder Beziehungen enden

Wenn sich deine Ansichten, Überzeugungen, Gewohnheiten und Verhaltensweisen weiterentwickeln, verändert sich auch dein soziales Umfeld unweigerlich! Das ist jedoch nichts Schlechtes und bedeutet nicht zwangsläufig, dass du Freundschaften mit deinen langjährigen Freunden aufkündigen musst. Manche Freunde (oder Partner) kommen auf ihrer spirituellen Reise vielleicht nicht so schnell voran wie du.

Die seltenen Juwelen werden in Ihrem Leben bleiben – diejenigen, die mehrere Versionen von Ihnen gesehen haben und Sie immer noch lieben.

Letztendlich können widersprüchliche Überzeugungen zu Spannungen oder Missverständnissen führen, da ehemalige Freunde/Partner Schwierigkeiten haben, Ihre neue Denk- und Verhaltensweise zu akzeptieren. Die falschen Menschen könnten Ihr spirituelles Wachstum behindern. Scheuen Sie sich also nicht, Abschied zu nehmen, wenn Sie dadurch für Ihre Werte respektiert werden.

3. Sie möchten Menschen vergeben, die Sie verletzt haben

Vergebung ist entscheidend für den Aufstieg. Wenn du jemandem nicht vergeben kannst – unabhängig von den Umständen –, haltest du an schwerer Energie fest. Das ist nicht immer einfach (insbesondere, wenn dir jemand viel Leid oder Trauma zugefügt hat), aber es hilft, in solchen Momenten über deinen „ Seelenvertrag “ nachzudenken.

Wir begegnen Menschen aus unterschiedlichen Gründen – sowohl dunklen als auch hellen Seelen. Wenn du dich in einer Phase des spirituellen Erwachens befindest, werden deine spirituellen Führer dich zum Verzeihen anregen, damit du keinen energetischen Ballast in die nächste Phase deiner Seelenentwicklung mitnimmst.

Jedes Mal, wenn uns jemand verletzt, wie auch immer das geschehen mag, trägt er unweigerlich zum Wachstum unserer Seele bei. Wir werden stärker, widerstandsfähiger und bewusster. In Stresssituationen können große spirituelle Durchbrüche geschehen.

Das Licht ist so kraftvoll, dass es sich in Zeiten der Dunkelheit stärker bemerkbar machen kann. Um schneller aufzusteigen, vergeben Sie, lassen Sie los und blicken Sie in die Zukunft.

4. Sie sind besonders entschlossen, Ihren Zweck zu entdecken