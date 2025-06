„Ihr seid tot und wir leben.“ Der Wissenschaftler Konstantin Raudive und seine Forschung zum Phänomen der Stimmen aus einer anderen Welt (Video)

Teile die Wahrheit!

„Stimmen aus einer anderen Welt“ ist der Titel eines 1964 erschienenen Buches des schwedischen Dokumentarfilmers Friedrich Jürgenson.

Dieses Buch war nicht nur für Leser, sondern auch für Wissenschaftler ein Schock, denn sein Autor verkündete der ganzen Welt, er habe die Stimmen der Toten auf einem Tonbandgerät aufgezeichnet.

Konstantin Raudive, ein Wissenschaftler, der sich für Jürgensons Arbeit interessierte, wurde später der führende Forscher auf diesem Gebiet.

Friedel, kannst du mich hören?

1959 drehte Friedrich Jürgenson einen Film über Kunst. Der Dokumentarfilmer beschloss, die Stadt zu verlassen, um den Vogelgesang mit einem BASF-Tonbandgerät aufzunehmen.

Als Jürgenson sich die Aufnahme zu Hause anhörte, hörte er neben dem Vogelgesang auch Geräusche, die nicht auf dem Band hätten sein sollen. Jemand flüsterte ihm zu:

„Friedel, kannst du mich hören? Hier ist Mama.“

Friedrich Jürgenson vermutete zunächst, sein Tonbandgerät sei defekt. Er spielte es erneut ab und lauschte wieder demselben Flüstern. Um es zu entdecken, musste Jürgenson seine Ohren anstrengen.

In diesem Flüstern erkannte der Dokumentarfilmer die Stimme seiner Mutter, die vor einigen Jahren gestorben war.

Diese gehörten Worte stellten Friedrich Jürgensons ganzes Leben auf den Kopf. Er machte neue Aufnahmen mit seinem Tonbandgerät und erhielt so neue Botschaften der Toten in verschiedenen Sprachen.

Friedrich Jürgenson versuchte, dieses Phänomen damit zu erklären, dass Wellen einiger Radiosender in seiner Aufnahme durchbrachen.

300x250

Doch bald zerfielen alle Annahmen, mit denen der Forscher das Auftreten dieser Stimmen rechtfertigen konnte. Jürgenson wurde alles klar, und er begann zuversichtlich zu sprechen, dass er Botschaften aus der anderen Welt empfing. Der Forscher hoffte, dass die Menschheit nun das Rätsel des Todes lösen könne.

Bevor Jürgenson sein erstes Buch veröffentlichte und der Welt von seiner Entdeckung erzählte, führte er mehrere Jahre lang seine Experimente durch und machte neue Tonbandaufnahmen.

Die Botschaften, die der Forscher aus der anderen Welt empfangen konnte, unterschieden sich inhaltlich nicht in ihrer Tiefe. Sie waren alle kurz, als ob die Stimmen von dort nicht alle ihre Geheimnisse preisgeben dürften.

300x250 boxone

Er hielt damals seine erste Pressekonferenz ab und das Publikum war fassungslos, verängstigt und überrascht, aber unter ihnen waren auch diejenigen, die sich ernsthaft für Friedrich interessierten, wie das Max-Planck-Institut, die Universität Freiburg und weniger bekannte Organisationen wie die International Societies of the Paranormal Phenomena und die Association of Parapsychologists of the USA.