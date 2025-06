Eine Gruppe führender Forscher hat in Gesundheitsdaten versteckte brisante Beweise aufgedeckt, die zeigen, dass Fehlgeburten bei Frauen, die Covid-mRNA-„Impfstoffe“ erhalten haben, dramatisch zugenommen haben.

Die Studie ergab, dass Frauen, die während der frühen Schwangerschaft mRNA-Injektionen erhielten, signifikant höhere Raten an Fehlgeburten und Fruchttod hatten als erwartet.

Die Forscher fanden einen erschreckenden Anstieg der Fruchttodraten um 43 % bei Frauen, die in den Wochen 8 bis 13 der Schwangerschaft nach ihrer ersten Covid-Impfung geimpft wurden.

Die Studie basiert auf elektronischen Gesundheitsakten (EHR) eines der größten Krankenversicherer Israels.

Zu den wichtigsten Ergebnissen der Studie gehören:

Die Studie wurde von Dr. Josh Guetzkow, einem leitenden Dozenten für Kriminologie und Soziologie an der Hebräischen Universität Jerusalem in Israel, geleitet. (Ärztin untersucht mRNA-Impfstoffe und entdeckt besorgniserregende Ergebnisse (Video))

Zu Guetzkows Forscherteam gehören hochrangige Berater der Food and Drug Administration (FDA) und der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) von Präsident Donald Trump.

Die Ergebnisse der Studie wurden in der Fachzeitschrift medRxiv veröffentlicht.

