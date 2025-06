Teile die Wahrheit!

Der legendäre Finanz- und Geopolitik-Konjunkturanalyst Martin Armstrong meldet sich mit einem Update zu seiner Wende hin zu einem Krieg mit Russland in der Ukraine zurück.

Vor zwei Wochen prophezeite Armstrong in der Sendung „USAW“: „ Nach dem 15. Mai droht Krieg (in der Ukraine) – und das wird bis 2026 so bleiben.“

Diese Vorhersage bewahrheitete sich auf den Tag genau, denn die Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine endeten am 15. Mai nach nur zwei Stunden, und keine der beiden Seiten stimmte einem weiteren Treffen zu.

Der Krieg ist bereits da, und durch Friedensgespräche ist er nicht mehr aufzuhalten. Armstrong sagt: „Putin weiß und versteht, dass dies nicht nur ein Krieg mit der Ukraine ist, sondern ein Krieg mit der NATO.

Wenn Putin einem 30-tägigen Waffenstillstand mit der Ukraine zustimmt, was wird das bringen? Absolut nichts. Alle europäischen Länder führen die Wehrpflicht wieder ein.

In Deutschland sollen sich sogar 60-Jährige melden. (Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg: Deutschland plant den Einsatz einer Panzerbrigade nahe der russischen Grenze)

Verteidigungsminister Boris Pistorius hat erneut betont, dass er eine Rückkehr zur Wehrpflicht nicht ausschließt. Im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS) sagte er, man setze mit dem neuen Wehrdienst zunächst auf Freiwilligkeit. Doch: „Wenn der Zeitpunkt kommen sollte, an dem wir mehr Kapazitäten zur Verfügung haben als freiwillige Meldungen, dann wird gegebenenfalls entschieden werden, dass wir verpflichtend einziehen.“

Eine Reform des Wehrdienstes war in der letzten Legislaturperiode nicht mehr verabschiedet worden. Pistorius zeigte sich nun in der FAS zuversichtlich, dass die Reform mit der neuen Regierung schnell umgesetzt werde. Dem Minister zufolge arbeite die Regierung von Bundeskanzler Friedrich Merz zügig an einem neuen Wehrpflichtgesetz und er hoffe, dass es bereits im Januar 2026 in Kraft treten könne.

Nach den bisher bekannten Plänen sollen alle wehrfähigen Männer ab 18 Jahren verpflichtend erfasst werden. Sie müssen einen Fragebogen zu ihrer Dienstbereitschaft und -fähigkeit ausfüllen. Für Frauen ist die Teilnahme freiwillig. Geeignete Personen werden anschließend angeschrieben.

Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, bezeichnete das frühere Wehrdienst-Modell im Deutschlandfunk als eine Art Rückversicherung. Es könne rasch reaktiviert werden, falls die freiwillige Lösung nicht ausreiche und sich die sicherheitspolitische Lage weiter zuspitze.

Breuer betonte, dass die Bundeswehr in den kommenden Jahren rund 100.000 zusätzliche Soldaten benötige, um ihren Verpflichtungen, insbesondere innerhalb der NATO, nachkommen zu können.

Polen hat jeden arbeitsfähigen Mann zum Militärdienst beordert. Sie wollen Krieg. Ihre Wirtschaft bricht zusammen. Man hört von dieser Entdollarisierung, aber sie findet nicht statt.

Allein die Marktkapitalisierung der New Yorker Börse ist höher als die von ganz Europa zusammen. Und das ist nur die New Yorker Börse … In Frankreich gibt es Macron, den man ‚Petite Napoleon‘ nennt …

Ohne Krieg wird Europa zusammenbrechen. Es steckt in einer Staatsschuldenkrise … Sie haben alles getan, was sich gegen die Wirtschaft richtet.“

Armstrong glaubt, dass Russland die Ukraine irgendwann im Jahr 2027 und Europa ein oder zwei Jahre später vernichten wird. Und ja, Armstrong glaubt immer noch, dass die Ukraine von der Landkarte verschwinden wird.