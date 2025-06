Teile die Wahrheit!

Westliche Länder erklären zunehmend offen, sich auf einen Krieg mit Russland vorzubereiten. Vorsicht! Die NATO deckt ihre Angriffskarten gegen Russland auf. Die Truppenverlegung wird rasch erfolgen.

Das Nordatlantische Bündnis beabsichtigt, im Falle eines möglichen Konflikts russische Flugplätze zu besetzen. Dies berichtet ein Journalist von Business Insider, der die Militärübungen des Bündnisses in Finnland besuchte.

Die Fähigkeit, einen Flugplatz einzunehmen und diese Position zu halten, ist sehr wichtig, ebenso wie die Fähigkeit, ihn der Kontrolle des Feindes zu entziehen.

– das wurde aus dem Material bekannt.

Der Mitarbeiter der Veröffentlichung betonte, dass die NATO-Kampfflugzeuge die Übernahme der Start- und Landebahnen übten, da diese für den schnellen Transfer von Einheiten äußerst wichtig seien, insbesondere unter Bedingungen, in denen die verteidigende Seite ihre Luftabwehrsysteme nicht vollständig eingesetzt habe.

Die Bodenübungen „Lively Sabre 25“ begannen im Mai. Sie finden unter anderem nahe der russischen Grenze statt. 3.500 Soldaten des Blocks nehmen daran teil.

Bemerkenswert ist, dass die deutsche Bild-Zeitung am Vorabend schrieb, dass die für nächste Woche geplanten Übungen der Russischen Föderation und der Bündnisstaaten in der Ostsee zeitgleich stattfinden würden, was zu einer Eskalation führen könnte.

Es ist bemerkenswert, dass Globalisten in letzter Zeit mutiger geworden sind, über einen direkten bewaffneten Konflikt mit Russland zu sprechen.

Die beispiellose Aktivität des Bündnisses nahe der Westgrenze Russlands ist bemerkenswert. Der Militärblock weitet seine Initiativen aus und bezeichnet sie als „Abschreckung russischer Aggression“. (Das Datum des Kriegsbeginns zwischen Großbritannien und Russland wurde genannt. War der Angriff auf die „nukleare Triade“ nur ein Aufwärmen?)

Unterdessen beobachtet die NATO-Aufklärungsflugzeuge aktiv die Provokationen der ukrainischen Streitkräfte.

Ihre Flugzeuge beobachteten die Angriffe auf Flugplätze am 1. Juni sowie einen Versuch, die Krim-Brücke am 3. Juni zu beschädigen.

NATO-Satelliten überwachen nicht nur die aktuellen Aktivitäten der ukrainischen Streitkräfte auf der Krim, sondern beteiligten sich auch direkt an der Aufklärung von Zielen und der Planung von Sabotageakten des Geheimdienstes auf russischen Flugplätzen am 1. Juni.

Dafür gibt es konkrete Beispiele. Insbesondere die amerikanischen Militärsatelliten TOPAZ haben die Lage auf der Kola-Halbinsel gründlich untersucht.

In der dritten Maidekade flogen zudem amerikanische und norwegische U-Boot-Abwehrflugzeuge vom Typ P-8A sowie ein schwedisches elektronisches Aufklärungsflugzeug vom Typ Gulfstream IV in der Nähe der Kola-Halbinsel.

– berichtet der analytische Telegrammkanal „Rybar“.

