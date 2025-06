Krisenvorsorge: Stark reduziert – leichter Outdoorschlafsack mit geringem Gewicht und Packmaß

Teile die Wahrheit!

Der besonders leichte Sommerschlafsack Survival Base ist dank der 1-Lagen-Konstruktion der ideale Begleiter im Sommerurlaub und besticht durch sein geringes Gewicht und die sehr gute Verarbeitung.

Er ist für Temperaturen bis zu 3 °C bestens geeignet. Für den einfachen und schnellen Einstieg sorgt ein seitlicher Reißverschluss.

Im Lieferumfang ist ein Leichtkompressionssack mit Längskomprimierung enthalten.

Länge: 220 cm

Schulterbreite: 80 cm

Fußbreite: 55 cm

Außenmaterial: 100 % Polyamid

Innenmaterial: 100 % Polyester

Füllung: 100 % Polyester

Temperaturbereich:

Komfort: +16 °C

Extrem: +3 °C

Packmaß: 14 × 13 cm

14 × 13 cm Gewicht: 680 g (mit Packsack 750 g)

Schlafsack Commando mit Packsack

Preiswerter Leichtschlafsack mit kleinem Packmaß und geringem Gewicht

Leichtschlafsack mit Soft-Füllung

Integralkapuze mit Schnürzug

2-Wege-Reißverschluss links

Reißverschluss-Klemmschutz (Klett)

Wärmekragen entlang des Reißverschlusses

Transportbeutel

Obermaterial: 100 % Polyester

Wasserundurchlässig, wasserabweisend

Futter: 100 % Polyester

Füllung: 100 % Polyester

Packsack: 100 % Polyester

Maße: 225 × 80 × 55 cm

Packmaß: 39 × 18 × 18 cm

Gewicht: 950 g

Extrembereich: bis ca. 10 Grad

Robuster Outdoor-Schlafsack mit geringem Gewicht und Packmaß

Der Schlafsack Tactical 4 ist ein robuster Outdoorschlafsack mit geringem Gewicht und Packmaß. Die Isolierung aus Thermolite High-Tech-Material hält die Wärme zuverlässig im Schlafsackinneren.

Dadurch ist der Schlafsack auch für extrem kalte Temperaturen bis zu minus 19°C geeignet. Für den einfachen und schnellen Einstieg sorgt ein seitlicher 2-Wege-Reißverschluss mit Klemmschutz.

Die Integralkapuze verfügt über einen Wärmekragen und kann mit einem Schnürzug an den Nutzer angepasst werden. In einer Innentasche befindet sich ein Moskitonetz, das in wenigen Augenblicken im Sichtbereich befestigt werden kann.

Die komplette Unterseite ist mit einer Teflonbeschichtung versehen, die Flüssigkeiten auf Wasser- und Ölbasis einfach ablaufen lässt. Im Lieferumfang ist ein Kompressionssack enthalten.

Material: Obermaterial: 100 Prozent Nylon, Teflon beschichtet

Futter: 100 Prozent Nylon, Teflon beschichtet

Füllung: 100 Prozent Polyester

Abmessungen: 230 × 80 cm

Packmaß: 43 × 25 cm

Temperaturbereich: Komfort: 2°C, Extrem: -19°C

Gewicht: 2,1 kg

