Trump teilt im Internet die Theorie das Biden ein Roboterklon sei

Teile die Wahrheit!

Die US-Webseite TheDailyBeast berichtet:

„Es gibt keinen Joe Biden“, heißt es in dem Beitrag, in dem behauptet wird, der ehemalige Präsident sei 2020 tatsächlich ermordet worden.

Mit einem Repost von Präsident Donald Trump hat sich der ehemalige Präsident Joe Biden in ein geschichtsträchtiges Pantheon eingereiht: Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, von denen man glaubte, sie seien gestorben und durch Klone ersetzt worden.

Trump gab sich nicht damit zufrieden, am Freitagabend Verschwörungstheorien zu verbreiten , sondern teilte am späten Samstagabend auf seiner Truth Social-Seite den Beitrag eines Unterstützers, in dem behauptet wurde, Biden sei 2020 getötet worden.

Der Beitrag lautet: „Es gibt keinen #JoeBiden – hingerichtet 2020. Was Sie sehen, sind #Biden-Klone, Doppelgänger und robotergesteuerte, seelenlose, geistlose Wesen. Die Demokraten kennen den Unterschied nicht.“

Mit dieser bizarren Anschuldigung reiht sich Biden in die Riege von Prominenten wie Paul McCartney von den Beatles ein, der seit 1969 Gerüchten über seinen Tod aus dem Weg geht, und Avril Lavigne, die seit den 2000er Jahren von einer Verschwörungstheorie geplagt wird , die ihren Tod und ihre anschließende Ersetzung durch einen Klon beinhaltet. (ENTHÜLLT: Biden ist TOT – Lernen Sie den Klon, den Schauspieler und die größte Lüge kennen (Videos))

Auch Trumps Ehefrau Melania war Gegenstand ähnlicher Verschwörungstheorien. Die Vorstellung, Melania sei durch ein Double ersetzt worden, gewann während Trumps erster Amtszeit an Glaubwürdigkeit , was das Weiße Haus dazu veranlasste, eine Erklärung abzugeben , in der die Theorien als „Nicht-Geschichte“ zurückgewiesen wurden.

Trump-Anhänger unterstützten den Repost des Präsidenten umgehend und teilten in den Antworten Memes und „Beweise“ für die Theorie – einer davon besagt, dass sich Bidens Augenfarbe im Jahr 2020 angeblich geändert habe, während ein anderer behauptet, Biden sei ersetzt worden, weil seine Ohrläppchen plötzlich mit seinem Kopf verbunden zu sein schienen, während sie vor 2020 nicht verbunden waren.

Andere Kommentatoren verwiesen auf nebeneinander stehende Fotos von Biden aus den 1990er und 2020er Jahren sowie auf unterschiedliche Unterschriften als weiteren Beweis dafür, dass Biden ermordet worden sei. Einige gaben an, er sei von einem Militärtribunal hingerichtet worden.

Für Trump war es ein Wochenende voller Verschwörungen. Am Freitagabend veröffentlichte der Präsident zudem erneut eine Verschwörungstheorie, in der er CBS vorwarf, Aufnahmen seines Auftritts in der „Late Show with Stephen Colbert“ aus dem Jahr 2015 unterdrückt zu haben (die Aufnahmen sind problemlos auf YouTube verfügbar).

300x250

Biden, der sich gegen Ende seiner Amtszeit immer noch mit Spekulationen über seine Eignung für das Amt auseinandersetzen muss, teilte kürzlich mit, dass bei ihm eine aggressive Form von Prostatakrebs diagnostiziert worden sei.

Die Nachricht veranlasste viele in der MAGA-Szene, darunter auch Trump , dazu, eine Untersuchung gegen Bidens Arzt im Weißen Haus zu fordern, weil dieser dem ehemaligen Präsidenten im vergangenen Juli einen sauberen Gesundheitszustand bescheinigt hatte.

Auszug aus dem Buch „DUMBs„.

300x250 boxone

Illuminati-Whistleblower Donald Marshall sagt, dass Elite-Wissenschaftler in jedem Land der Welt mithilfe streng geheimer Klontechnologie dazu in der Lage seien, identische menschliche Klone herzustellen, die auf unterschiedliche Weise von der Kabale eingesetzt werden könnten, als hochrangige Regierungschefs und gewählte Amts- und Mandatsträger, bis hin zu Spionen zur Durchführung geheimer und gefährlicher Missionen.