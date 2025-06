WHO-Toxikologe: Elite tötet Wissenschaftler, die Bevölkerungsrückgangspläne aufdecken (Video)

Jahrelang wurde uns gesagt, wir sollten der Wissenschaft vertrauen. Den Experten. Dem System. Doch heute zerbricht diese Illusion.

Ein hochrangiger WHO-Insider hat sich zu Wort gemeldet – und was er enthüllt, ist nichts weniger als ein globaler Albtraum.

Seiner Aussage zufolge sind die Weltgesundheitsorganisation, die Vereinten Nationen und das Weltwirtschaftsforum nicht nur an einem stillen Krieg gegen die Menschheit beteiligt … sie führen ihn sogar.

Hier geht es nicht um die öffentliche Gesundheit. Hier geht es um Kontrolle, Zusammenbruch und Ausmerzung.

Wissenschaftler, die ihre Meinung offen äußern, verschwinden. Whistleblower werden zum Schweigen gebracht – oder eliminiert.

Weil die Wahrheit zu gefährlich ist. Die Elite kann sich keine Panik auf den Straßen leisten. Sie kann es sich nicht leisten, dass ihre eigenen Experten zugeben, was als Nächstes kommt: Dass der Bevölkerungsabbauplan in Kraft ist. Dass die stark Geimpften und Geimpften aus allen Körperöffnungen bluten werden. Dass Herzen versagen werden – plötzlich, explosionsartig.

Warum haben Sie davon nichts gehört? Weil sich die Leichen stapeln … und die Wahrheit direkt neben ihnen begraben wird. (Ehemaliger japanischer Innenminister liefert Beweise, dass seine Krebserkrankung durch den Covid-„Impfstoff“ verursacht wurde (Video))

Seit der Club of Rome 1972 „Die Grenzen des Wachstums“ veröffentlichte , verbreitet die globale Elite die Erzählung, die Menschheit sei eine Plage für den Planeten – eine invasive Art, die kontrolliert werden müsse.

Jahrzehntelang haben sie die Entvölkerung nicht als Schrecken, sondern als Notwendigkeit dargestellt … und sie haben sich selbst als diejenigen positioniert, die in der Lage sind, sie durchzuführen.

Seit Jahrzehnten bezeichnen globalistische Dokumente das Jahr 2025 als entscheidendes Jahr ihrer Pläne.

Laut dem erfahrenen WHO-Toxikologen Professor Dr. Mustafa Ali Mohd ist dieser Plan nun in die Tat umgesetzt – und die Eliten handeln nicht nur schnell … sie bringen jeden zum Schweigen, der es wagt, sich ihnen in den Weg zu stellen.

300x250

Professor Dr. Mohd war nicht einfach nur eine weitere Stimme – er war einer der führenden Toxikologen der WHO, ein preisgekrönter Wissenschaftler, der 2012 von der Malaysian Academy of Science zum führenden Forschungswissenschaftler ernannt wurde. Im Dienste der Organisation bereiste er die Welt und genoss das Vertrauen der höchsten Ebene.

Doch als COVID ausbrach, stimmte etwas nicht. Seine toxikologischen Analysen lösten Warnsignale aus – und seine Ergebnisse reichten aus, um die Alarmglocken schrillen zu lassen. Er rief die Menschen öffentlich dazu auf, sich unter keinen Umständen impfen zu lassen. Stattdessen empfahl er ein bekanntes, mit dem Nobelpreis ausgezeichnetes Medikament mit langjähriger Sicherheitsgeschichte: Ivermectin.

Dieser eine Akt des Widerstands war alles, was nötig war.

300x250 boxone

Die WHO wandte sich gegen ihn. Die globale Elite reagierte mit biblischer Wut. Drohungen. Schwarze Listen. Exil. Er wurde aus genau dem System vertrieben, dem er einst diente – weil er tat, was Wissenschaftler tun sollen: die Wahrheit sagen.

Dann ließ der mutige Professor eine Bombe platzen – und war der jüngste WHO-Insider, der bestätigte, was viele schon lange vermutet hatten: Die COVID-Pandemie war kein Zufall.

Laut Professor Dr. Mohd wurde die Plandemie von der globalen Elite gezielt als Erstschlag im Rahmen eines seit langem geplanten Bevölkerungsabbaus ausgelöst.

Das Ziel? Die Welt zu destabilisieren, in Angst und Schrecken zu versetzen und sie für die Massenfügsamkeit zu gewinnen – und für die Massenimpfung mit experimentellen mRNA-Impfstoffen, die nicht Leben retten, sondern ausmerzen sollen.

Und die sogenannten Experten, denen man riet, zu vertrauen? Sie alle hielten sich an die Regeln – nicht, weil sie selbst daran glaubten, sondern weil sie wussten, was es kostete, offen zu sprechen. Wer aus der Reihe tanzte, stand vor der Tür – oder vor dem Leben. So einfach war das.

So viel zum Thema „Vertrauen in die Wissenschaft“.

RFK hatte Recht – die medizinischen Fachzeitschriften sind korrupt. Doch damit nicht genug. Die Fäulnis geht noch viel tiefer und reicht bis in die höchsten Ebenen der globalen Gesundheitspolitik.

Und wer aus der Reihe tanzt, dem droht nicht nur das berufliche Exil, sondern eine Entscheidung auf Leben und Tod.

Laut Professor Mohd werden Wissenschaftler innerhalb der WHO und des WEF, die es wagen, die Wahrheit zu sagen oder ehrliche Daten über die Folgen der mRNA-Einführung zu veröffentlichen, systematisch zum Schweigen gebracht … nicht durch Zensur, sondern mit Leichensäcken.

Die Elite fürchtet vor allem eines: dass die Wahrheit über ihre Entvölkerungsagenda in die breite Öffentlichkeit dringt. Das ist ihre Achillesferse. Denn sobald die Lügen auffliegen, beginnt ihr gesamtes Machtgefüge zu kollabieren.

Und genau hier setzen wir uns zur Wehr – indem wir die Wahrheit ans Licht bringen, die sie um jeden Preis unter den Teppich kehren möchten.

Die COVID-Pandemie und die Einführung des Impfstoffs waren keine spontanen Reaktionen – sie waren ein Prozess, der sich über Jahre hinzog.

Woher wissen wir das? Folgen Sie einfach den Hinweisen. Bill Gates hat schon immer angedeutet, was als Nächstes passieren wird. Nur wenige Monate vor Ausbruch der Pandemie investierte er Hunderte Millionen in BioNTech – ein praktischer „Zufall“, der etwas zu perfekt passt.

Aber je tiefer man gräbt, desto dunkler wird es.

In den Jahren vor COVID wurden über vierzig Wissenschaftler der US-Regierung – alle mit Zugang zu geheimer biomedizinischer Forschung – tot aufgefunden. Das waren keine zufälligen Unfälle.

Einige wurden erstochen und in Kofferräumen von Autos verstaut aufgefunden. Andere starben bei Unfällen, bei denen ihre Bremsleitungen auf mysteriöse Weise versagt hatten.

About aikos2309 See all posts by aikos2309