Bei Area 51 bricht ein gewaltiges Feuer aus: Sollen Beweise vernichtet werden? (Videos)

Teile die Wahrheit!

In der Nähe der berüchtigten Area 51 ist ein gewaltiges Feuer ausgebrochen, das Rauchschwaden in den Himmel schickt und UFO- Enthusiasten in Panik versetzt.

Eine Livestream-Kamera, die auf einem Privatgrundstück direkt außerhalb der schwer bewachten Anlage Groom Lake in der Nähe von Rachel, Nevada , aufgestellt war , zeichnete unheimliche Aufnahmen von Rauch auf, der tief aus dem Inneren der geheimen Basis aufsteigt.

Auslöser des Feuers war der Gothic Fire, der sich seit seinem Ausbruch am 4. Juli von 8.000 Acres auf 35.000 Acres ausgeweitet hat. Es wurde bestätigt, dass es sich um einen durch Blitzschlag ausgelösten Waldbrand handelte.

Dies hat jedoch nicht verhindert, dass im Internet immer mehr Spekulationen aufkommen, und Verschwörungstheoretiker behaupten alles Mögliche, von einem abgestürzten Versuchsfahrzeug bis hin zu einer schiefgelaufenen Vertuschung.

„Ich sage nichts anderes, als dass es Außerirdische waren “, teilte Skywatch Signal, eine Gruppe, die seltsame Sichtungen überwacht, auf X mit.

Area 51 ist dank jahrzehntelanger Verschwörungstheorien, die die Basis mit UFOs, Außerirdischen und experimentellen Flugzeugtests in Verbindung bringen , zu einem kulturellen Phänomen geworden . (Warum hat die CIA gerade jetzt das Dossier zum UFO-Angriff in der UdSSR freigegeben?)

Während sich das Feuer etwa 24 Kilometer außerhalb des Militärstützpunkts befindet, breitet es sich derzeit auf dem Nevada Test Site aus, wo oberirdische Atomtests stattgefunden haben, 65 Kilometer nordwestlich von Las Vegas.

Dieser Standort, heute als Nevada National Security Site bekannt, wurde während des Kalten Krieges für Atomwaffentests errichtet und in der Gegend befinden sich noch immer nukleare Trümmer und nukleare Kontamination.

Der Brand unterliegt der Gerichtsbarkeit des Verteidigungsministeriums, das als Grundbesitzer für Area 51 und die umliegenden Regionen aufgeführt ist.

Das Gothic Fire breitet sich vor allem im Norden Nevadas aus und erhält durch die hohen Temperaturen und die niedrige relative Luftfeuchtigkeit im Bundesstaat immer mehr Treibstoff.

Das Gebiet ist außerdem mit Bäumen, insbesondere Pinien und Wacholder, sowie Gras übersät, sodass das Feuer seine Zerstörungswut fortsetzen kann.

Trotz der Ausbreitung des Feuers wurden keine Evakuierungen angeordnet und es besteht keine Gefahr für Gebäude.

Derzeit ist die Seuche zu null Prozent eingedämmt und es gibt keine Schätzung, ob sie vollständig eingedämmt ist.

Bryan Cross teilte auf X mit: „Ich sitze gerade im Flughafen von Las Vegas … grau und rauchig, Richtung Area 51.“

Area 51 ist eine streng geheime Einrichtung der US Air Force auf dem Nevada Test and Training Range, etwa 133 Kilometer nordnordwestlich von Las Vegas.

Der offiziell als Groom Lake bekannte Stützpunkt liegt in der Nähe einer gleichnamigen trockenen Salzpfanne, eingebettet zwischen der Nellis Air Force Range und der zerklüfteten Groom Mountain Range.

Es liegt direkt außerhalb der kleinen Wüstenstadt Rachel im Bundesstaat Nevada, am sogenannten „Extraterrestrial Highway“, der offiziell Nevada State Route 375 heißt.

Die 1955 gegründete Basis blieb weitgehend unbekannt, bis Robert Lazar 1989 im Fernsehen behauptete, er arbeite an einem geheimen Standort in der Nähe des Groom Lake, „S-4“, und studiere außerirdische Technologie und Raumfahrzeuge.

Die US-Luftwaffe und die Regierung haben diese Behauptungen zurückgewiesen.

Das Filmmaterial löste im Internet wilde Verschwörungstheorien aus. Ein X-Benutzer meinte: „Versuchen sie jetzt, Beweise zu vernichten, nachdem ein Kongressabgeordneter um Zugang zu Area 51 gebeten hat?“

Ein anderer Benutzer fragte, ob die Leute „Area 51 endlich gestürmt“ hätten, und erinnerte daran, wie sich im Juli 2019 500.000 Menschen dazu verpflichtet hatten, die Basis zu stürmen.

Die Eigentümer des Livestreams, EWU Crew, veröffentlichten eine Warnung vor dem Brand mit der Aussage: „Innerhalb der Grenzen von Area 51 ist ein Feuer ausgebrochen und unsere Kameras zeichnen es in Echtzeit auf.“

„Dieser Livestream wird von einem Privatgrundstück mit Blick auf das Gebiet von Area 51 in der Nähe von Rachel, NV, betrieben.

Beobachten Sie Tag und Nacht die Aktivitäten. Seltsame Lichter, Flugzeuge, Konvois und jetzt auch Rauch, der aus dem Inneren der Basis aufsteigt. Wir sind nur wenige Minuten vom Hintertor des Groom Lake entfernt.

Video-Livestream:

Video:

Quellen: PublicDomain/dailymail.co.uk am 17.07.2025