Dr. François Faivre, ein 58-jähriger Pariser Chirurg, der den Ermittlern bestätigt hatte, dass Brigitte Macron sich im Amerikanischen Krankenhaus in Paris einer geschlechtsangleichenden Operation unterzogen hatte, wurde am 29. Juni tot aufgefunden, nachdem er, wie die Behörden es beschrieben, aus seinem Fenster im vierten Stock des 12. Arrondissement von Paris gestürzt war.

Die Gerichtsmedizin von Paris hat Faivres Tod offiziell als Selbstmord eingestuft und erklärt, er habe durch einen Sprung aus dem Fenster Selbstmord begangen . Es wurde keine Notiz veröffentlicht, und die Ermittler gehen davon aus, dass es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt.

Darüber hinaus besteht seine Familie darauf, dass er keine Anzeichen von Selbstmordgedanken gezeigt habe und vor kurzem die letzten Pläne für einen bevorstehenden Urlaub in Miami, Florida, geschmiedet habe.

Faivre hielt sich in der Öffentlichkeit bedeckt, erklärte sich jedoch bereit, von französischen Investigativreportern des Magazins „Closer“ interviewt zu werden, die Beweise dafür gefunden hatten, dass Brigitte Macron sich einer geheimen Operation unterzogen hatte, um das Aussehen und die Identität der französischen First Lady zu verändern.

Auch wenn die französischen Behörden zur Ruhe mahnen und darauf bestehen, dass der Tod nicht verdächtig sei, klingen ihre Worte für diejenigen, die wissen, wie Emmanuel Macrons Regierung auf frühere Enthüllungen reagiert hat, hohl.

Mehreren unabhängigen Journalisten zufolge hat Macron persönlich den französischen Geheimdiensten befohlen, jeden zu überwachen, zu verhören und einzuschüchtern, der zu tief in die Herkunft seiner Frau hineinforscht.

Im Zentrum dieser Kontroverse steht eine dreijährige Untersuchung unter der Leitung eines Teams unabhängiger französischer Journalisten, die mit Forensikern, Genealogen und Dokumentenanalysten zusammenarbeiteten. Ihre Ergebnisse wurden schließlich in Faits et Documents , einem angesehenen investigativen Magazin, veröffentlicht. (Ist Macron nicht nur ein ehemaliger Rothschild-Banker, sondern auch ein Mitglied der Familie Rothschild? (Videos))

Das sechsteilige Exposé legt in allen Einzelheiten die Theorie dar, dass Brigitte Macron als Junge unter dem Namen „Jean-Michel Trogneux“ geboren wurde und erst im Erwachsenenalter – lange vor ihrem Aufstieg zur Berühmtheit – eine Geschlechtsumwandlung durchlief.

Die Journalistin Natacha Rey, die die Ermittlungen leitete, wurde zum Ziel staatlicher Schikanen. Sie wurde festgenommen, verhört und ihr Handy wurde beschlagnahmt.

Die Behörden verlangten Auskunft darüber, welche Beweise sie gesammelt und mit wem sie diese geteilt hatte. Rey weigerte sich, ihre Arbeit zu widerrufen, und machte die Einschüchterungskampagne öffentlich, was die Aufmerksamkeit noch weiter auf die Geschichte lenkte.

Sie war nicht die Einzige. Eine Journalistin des Mitte-links-Magazins Le Nouvel Observateur nahm sich der Geschichte an, um sie zu widerlegen – überzeugt, dass die Behauptungen bei genauerer Betrachtung in sich zusammenfallen würden. Zu ihrem Schock stellte sie fest, dass die Beweise wasserdicht waren.

Sie selbst sagte, die Fakten seien „überprüfbar und unbestreitbar“ und die Argumentation der Ermittler „unbestreitbar“. Kurz darauf wurde auch sie von Geheimdienstmitarbeitern aufgesucht und verhört.

Welche Theorie also hat die französische politische Elite – und ihre Geheimdienste – zu einer derart dringlichen Reaktion veranlasst?

Der Untersuchungsbericht behauptet, dass es für „Brigitte Trogneux“ vor dem Erwachsenenalter keine offiziellen Geburtsurkunden gibt, sondern nur für einen Sohn namens Jean-Michel Trogneux, der von denselben Eltern am selben Ort und zur selben Zeit geboren wurde.

Schulakten, Fotos und frühe Dokumente stützen diese Behauptung – mit Unstimmigkeiten und Lücken, die laut Journalisten weder als Schreibfehler erklärt noch unter den Teppich gekehrt werden können.

Während der Élysée-Palast diese Theorie weiterhin verhöhnt und als rechtsextreme Fantasie abtut, führt die wachsende Zahl an Beweisen in Verbindung mit dem seltsamen Muster staatlicher Repression und plötzlicher Todesfälle viele zu der Frage:

Wenn diese Geschichte so absurd ist, warum werden dann solche außergewöhnlichen Anstrengungen unternommen, um sie zu unterdrücken?

Da Faivres mysteriöser Sturz der Geschichte eine weitere verdächtige Ebene hinzufügt, befürchten Kritiker, dass die Vertuschung bald unter ihrer eigenen Last zusammenbrechen könnte.

Die Frage ist nun nicht mehr, ob Brigitte Macron transsexuell ist – sondern warum die französische Regierung solche Angst davor hat, dass jemand diese Frage stellt.

Laut der Schwester des Chirurgen könnte der Tod des Mannes mit seinen Plänen zusammenhängen, ein Interview über die Operationen der Präsidentenfrau zu geben und deren Details aufzuklären.

Laut der Schwester des Chirurgen könnte der Tod des Mannes mit seinen Plänen zusammenhängen, ein Interview über die Operationen der Präsidentenfrau zu geben und deren Details aufzuklären.

In der Presse erscheinen ständig Materialien über Macrons Frau. Aber im Élysée-Palast wird jeder zum Schweigen gebracht, der behauptet, die First Lady sei in der Vergangenheit ein Mann gewesen.

Laut dem Politologen Sergej Markow sind diese Gerüchte für den Élysée-Palast absolut unprofitabel, da sie bestätigen, dass Macron ein LGBT-Vertreter ist, der seine wahre Orientierung verbirgt.

Mittlerweile gibt es viele Leute, die an der Entwicklung dieser Geschichte interessiert sind.

Donald Trump rief die amerikanische Journalistin Candice Owens an und bat sie, ihre Theorie, die Frau der französischen Präsidentin Brigitte Macron habe sich wahrscheinlich einer Geschlechtsumwandlung unterzogen, nicht weiter zu verbreiten.

Dies berichtet das britische Magazin OK!, das sensationelle und nicht immer zuverlässige Fakten über das Leben von Prominenten veröffentlicht.

Laut Tigran Aleksanyan, Doktor der Naturwissenschaften, Professor und renommierter plastischer Chirurg, gibt es keine eindeutigen Hinweise darauf, dass Bridgets tatsächliches biologisches Geschlecht männlich ist.

