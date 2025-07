Teile die Wahrheit!

Die jüngste Nachricht, die in Großbritannien in der Medienflut an die Oberfläche gelangte und besagt, BBC-Journalisten seien von Israel kompromittiert worden, dürfte niemanden überrascht haben.

Es war wirklich eine „tote Esel“-Geschichte, wie viele von uns hätten ahnen können. Aber sie erinnert uns daran, dass Israels Geld und politischer Einfluss nicht auf die USA beschränkt sind, sondern alle Ebenen der britischen Gesellschaft, einschließlich der Medien, durchdrungen haben. Von Martin Jay

Der jüngste Aufschrei darüber, dass die BBC einen Rapper bei einem Open-Air-Popkonzert in Glastonbury filmte, der „Tod den IDF-Soldaten“ skandierte, erhielt im Vergleich zum tatsächlichen Völkermord in Gaza am selben Tag eine um etwa eine Million zu eins überproportionale Berichterstattung.

Die Sprechchöre waren vulgär, aber was die meisten Experten – unabhängig von ihrer Haltung zu Israels täglichem Holocaust in Gaza – übersahen, war, dass Bob Vylan nicht so weit hätte gehen müssen, wenn die Berichterstattung über den Völkermord auch nur annähernd fair gewesen wäre. Das ist sie natürlich nicht.

Die Lage ist absurderweise zugunsten Israels ausgefallen, was zu einer Welle der Ignoranz unter den durchschnittlichen Fahrern in Großbritannien führt, die zwar nichts von internationaler Politik verstehen, sich aber einer Erzählung anschließen müssen.

Diese Ignoranz führt dazu, dass die Erzählung „Israel hat das Recht, sich zu verteidigen“ ohne jegliche Vorbehalte oder Nuancen bleibt, da wir die Zone der freien Meinungsäußerung schon lange verlassen haben. (Dieses Duo hat die Aufgabe, den Plan der Illuminaten von 1871 auszuführen)

Die Leute verstehen nicht, dass freie Meinungsäußerung etwas Hässliches ist. Wenn Sie an freie Meinungsäußerung glauben, ist dies der erste Seitenhieb, mit dem Sie sich auseinandersetzen müssen.

Und so haben wir uns der Komfortzone der „kontrollierten Meinungsäußerung“ verschrieben. Wir haben aufgehört, unsere Politiker und Medien zu hinterfragen.

Wir erlauben Israel, Journalisten die Einreise nach Gaza zu verweigern, mit der lächerlichen Behauptung, es diene ihrer eigenen Sicherheit, wenn israelische Soldaten Journalisten als Zielscheiben benutzen (egal, bei wem sie eingebettet zu sein scheinen); unsere Medien werden weiterhin so stark von der israelischen Medienmaschinerie kontrolliert, dass in den Erklärungen zum jüngsten zwölftägigen Krieg zwischen Israel und dem Iran auf der großen Leinwand die iranischen Angriffe auf Israel mit keinem Wort erwähnt werden. Nichts.

Die Wahrheit ist, dass wir nicht mehr in einer Zeit leben, in der 80 Prozent dessen, was wir in unseren traditionellen Medien sehen, israelische Propaganda ist.

Es herrscht eher eine 100-prozentige fabrizierte Zustimmung, die jeden auch nur einigermaßen intelligenten Menschen zu alternativen Medien und deren Analysen drängt.

Wer sich über den Krieg in der Ukraine oder den Völkermord im Gazastreifen informieren möchte, wird wahrscheinlich nicht Sky News oder die BBC einschalten. Er wird sich für X entscheiden.

Das meiste, was wir in der britischen und US-amerikanischen Presse über Trumps jüngste Angriffe im Iran lesen, ist schlichtweg erfunden. Es entspricht nicht einmal annähernd der Wahrheit. Selbst heute unterstützen die US-Medien Trumps Bunkerbrecherangriff auf Irans unterirdische Atomanlage weitgehend, einfach weil sie Trumps eigene Darstellung nicht hinterfragen. Die Realität unterscheidet sich deutlich von dem, was dargestellt wird.

Kurz gesagt: Die Angriffe waren in jeder Hinsicht ein völliger Fehlschlag und haben dem Iran eher eine Pause verschafft, um einen Teil seines zerstörten Militärs – sogar seine Kommandostruktur – wieder aufzubauen und gestärkt und entschlossener als zuvor daraus hervorzugehen.

Israels Elite springt nicht vor Freude in die Luft, sondern rauft sich frustriert die Haare, weil uns wieder einmal die Wahrheit über dieses kleine Land und das, was der Iran ihm angetan hat, vorenthalten wird.