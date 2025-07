Die Agenda hinter der Agenda der Elite

In diesen Zeiten großer Veränderungen ist es entscheidend, regelmäßig den Blick zu verstellen und unsere verfügbare Zeit und Energie kritisch zu managen. Dieses Herauszoomen, die Perspektive eines Adlers hoch am Himmel, bringt Klarheit, Überblick und Distanz in unser Bewusstsein.

Es hilft uns, fruchtbare Lebensentscheidungen zu treffen und inmitten der großen Veränderungen den Raum in uns zu spüren, Schritte zu unternehmen und zu gestalten, anstatt zu folgen und zu konsumieren.

Ich sehe ständig viele aufmerksame Menschen, die viel Zeit und Energie darauf verwenden, regionale Missstände zu verfolgen und zu analysieren, die emotionale und finanzielle Auslöser in ihnen selbst berühren.

Sie diskutieren darüber, was gerade von Personen in öffentlichen Ämtern in ihrem eigenen Land getan oder gesagt wurde, und bestätigen, was sie eigentlich schon lange über die anhaltende Korruption, den Machtmissbrauch und den zunehmenden Wunsch nach Regulierung innerhalb der Regierung wissen.

Und das in einer Situation, in der deutlich geworden ist, dass ein Land wie die Niederlande nicht seine eigene Politik und Richtung bestimmt, sondern als kleines Land in eine internationale, geopolitische Bewegung hineingezogen wird, die sogar über die Entscheidungsfindung in Brüssel hinausgeht.

Wenn wir die Mechanismen der Macht besser verstehen wollen, ohne uns von Drehbüchern, Doppelagenden und der Illusion des Tages ablenken zu lassen, dann ist es wichtig, dass wir die große Geschichte hinter all den kleinen Geschichten betrachten und uns von der blinden Fixierung auf die Mikroebene und den lokalen Kontext lösen.

Wir müssen über nationale Grenzen hinausblicken, ja sogar über das „Länderkonzept“ hinaus.

Wir müssen transnational auf das Geschehen blicken, über die Beziehungen zwischen einzelnen Ländern hinaus. Nicht Länder haben die Macht in dieser Welt, sondern Einzelpersonen und Gruppen mit Sitz in diesen Ländern, die diese Länder für ihre eigenen Zwecke nutzen. Dies sind beispiellose Allianzen, die sich Souveränität und Immunität zusprechen und sich über das Gesetz stellen.

Es handelt sich um global operierende, mafiaähnliche Organisationen, die Jahrzehnte vorausdenken, die Welt wie ein Schachspiel spielen und nicht davor zurückschrecken, nationale Politiker durch Bestechung, Gewaltandrohung und Erpressung unter Druck zu setzen. (Die Entvölkerung der Weltelite ist keine „geheime Verschwörung“ mehr!)

Es handelt sich um inoffizielle Strukturen, die aus dem Verborgenen offizielle Strukturen als Tarnung und Marketinginstrumente missbrauchen. Solange wir uns bei unserer Untersuchung der Macht nur auf die offiziellen politischen und wirtschaftlichen Strukturen konzentrieren, spielen wir ihr Spiel weiter, lassen uns ablenken und entlarven und verlieren wertvolle Zeit.

Wir müssen uns der Tatsache bewusst werden , dass Länder und offizielle Organisationen lediglich Instrumente zur Umsetzung von Strategien zu wichtigen Themen sind, die auf nicht-öffentlichen, nicht-demokratischen Agenden beruhen.

Wir müssen uns der Tatsache bewusst sein , dass es kein Zufall ist, dass sich in so kurzer Zeit überall auf der Welt eine so große Häufung unterschiedlicher Krisen gleichzeitig ereignet.

Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass es kein Zufall ist , dass die USA und Europa genau zur gleichen Zeit mit disruptiven Einwanderungsströmen konfrontiert sind .

Wir müssen uns der Tatsache des seltsamen Zufalls öffnen, dass wir als Menschheit in nur 10 Jahren plötzlich mit vielen beängstigenden „Mikrogefahren“ konfrontiert wurden, die für den Durchschnittsbürger nicht erkennbar sind (Viren, Stickstoff, CO2, PFAS).

Wir müssen uns der Möglichkeit öffnen, dass nichts so ist, wie es scheint, und dass Täuschung das wichtigste Werkzeug der Elite ist.