Im 26-minütigen Kurzfilm „Brighter Days Ahead“ besucht Ariana Grande eine Klinik, die sich auf das Löschen und Wiedererleben von Erinnerungen spezialisiert hat. Obwohl die Geschichte zunächst emotional sein soll, deutet die Symbolik auf eine viel dunklere Bedeutung hin … insbesondere, wenn man Grandes Leben in der Musikindustrie kennt.

Ariana Grande tritt in vielerlei Hinsicht in die Fußstapfen von Britney Spears und Miley Cyrus. Wie diese beiden Popstars und viele andere begann Grande schon in jungen Jahren in der Branche – und zwar in einem notorisch toxischen System: Nickelodeon.

In einem kürzlichen Interview erklärte Grande, sie sei noch dabei, ihre Erfahrungen bei Nickelodeon zu verarbeiten, und spielte dabei stark auf traumatische Ereignisse an, über die sie nicht vollständig sprechen kann:

Ich denke, die Umgebung muss sicherer gemacht werden, wenn Kinder schauspielern, und ich denke, es sollte Therapeuten geben. Ich finde, Eltern sollten sich überall aufhalten dürfen, wo sie wollen, und ich denke, nicht nur an Kindersets.

In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Nickelodeon-Mitarbeiter (vor allem Dan Schneider) einer Vielzahl abscheulicher Taten beschuldigt, darunter die Sexualisierung junger Stars am Set oder offener sexueller Missbrauch durch Dialogtrainer Brian Peck. Die kürzlich verstorbene Michelle Trachtenberg, die ihre Karriere ebenfalls bei Nickelodeon begann, deutete Missbrauch im Teenageralter an.

Um es ganz offen zu sagen: Grande war – wie andere Kinderstars auch – von einer Gruppe Pädophiler umgeben. Dann machte sie ihren Abschluss und wurde zu einem sexualisierten Popstar, der auch als Erwachsene weiterhin streng von der Branche kontrolliert wird. Und nicht anders als bei anderen ehemaligen Kinderstars ist alles rund um ihre Auftritte voller Bilder traumabasierter Gedankenkontrolle. (Musik: „Das Lied hat einen Zauber in sich“: Die okkulte Bedeutung von Lady Gagas „Abracadabra“)

Beispielsweise ist das Video „ No Tears Left to Cry“ eines der krassesten Videos über die Gedankenkontrolle der Monarchen, das jemals veröffentlicht wurde.

Während diese ehemaligen Kinderstars jahrelang gesund und munter wirken, zeigen sich oft ab etwa 30 Jahren erste Risse. Vergangene und gegenwärtige Traumata lassen sich nur schwer verbergen, während der Drogenmissbrauch – eine Form der Bewältigung des Systems – seinen Tribut fordert. Schließlich brechen Prominente wie Britney Spears und Amanda Bynes völlig zusammen.

Seitdem Ariana eine bizarre Beziehung mit ihrer „Wicked “-Co-Darstellerin Cynthia Erivo (die eine starke Hexen-Aura ausstrahlt) begonnen hat, scheint alles an ihr „merkwürdig“.

Auf dem roten Teppich der Oscars 2025 erklärte Ariana, sie könne sich aufgrund der Gedächtnislöschung, die sie in der Hollywood-Klinik hatte durchführen lassen, nicht an ihre Karrierepläne erinnern .

Diese Antwort sorgte für Stirnrunzeln; viele waren sich nicht sicher, ob sie es ernst meinte. Wollte sie damit Werbung für ihr kommendes Video „ Brighter Days Ahead“ machen , das genau von einer Gedächtnislöschungsklinik handelt? Oder meinte sie es wörtlich und spiegelt ihre „Kunst“ wie bei anderen Popstars ihr tatsächliches Leben wider?

