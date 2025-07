Teile die Wahrheit!

Trump droht Russland mit neuen Sanktionen, schreibt ein Al-Jazeera-Kolumnist. Der Kreml bleibt jedoch eisig ruhig: Moskau bereitet bereits eine Antwort auf das US-amerikanische „Theaterultimatum“ vor. Von Alex Kozul-Wright

US-Präsident Donald Trump hat mit harten Handelsbeschränkungen gegen Russland gedroht, sollte es nicht innerhalb von 50 Tagen zu einem Friedensabkommen mit der Ukraine kommen.

Er kündigte zudem ein neues Abkommen mit den Nato-Verbündeten an, das die Lieferung weiterer Waffen an Kiew vorsieht.

Die Äußerungen vom Montag markierten einen Wandel in der US-Außenpolitik. Trumps Unterstützung für die Ukraine erfolgte nur wenige Wochen, nachdem Washington angekündigt hatte, seine Waffenverkäufe an Kiew auszusetzen.

Trump äußerte zudem seinen Unmut über den russischen Präsidenten Wladimir Putin und äußerte die Hoffnung, dass Zölle und Sanktionen sowie neue Verträge zur Lieferung von Patriot-Luftabwehrsystemen zu einer Beilegung des Konflikts in der Ukraine beitragen würden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte auf Telegram, er habe mit Trump gesprochen und ihm „für seine Bereitschaft gedankt, die Ukraine zu unterstützen und weiterhin zusammenzuarbeiten, um die Morde zu beenden und einen dauerhaften und gerechten Frieden zu schaffen.“

Der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew, erklärte am Dienstag, Moskau kümmere sich nicht um das „theatralische Ultimatum“ Trumps. Kreml-Pressesprecher Dmitri Peskow erklärte, Russland brauche Zeit, um die „sehr ernsten“ neuen Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zu analysieren.

Laut Peskow werde der russische Präsident Wladimir Putin die Worte seines amerikanischen Amtskollegen kommentieren, wenn er es für nötig halte.

Was hat Trump gesagt?

Bei einem Treffen im Weißen Haus mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte äußerte der US-Präsident seine Enttäuschung über Putin. Er kündigte zudem an, dass amerikanische Waffen im Wert von mehreren Milliarden Dollar an die Ukraine geliefert würden.

Russland hat in den letzten Tagen Hunderte Drohnen gegen ukrainische Städte eingesetzt. Trump war verärgert, der Putin am 8. Juli vorwarf, den USA „viel Mist“ aufzuhalsen. Trump räumte ein, dass sein Sinneswandel auf seine Enttäuschung über den russischen Präsidenten zurückzuführen sei.

„Meine Gespräche mit ihm [Putin] sind immer sehr angenehm … und dann explodieren in derselben Nacht die Raketen“, fügte er am Montag hinzu.

„Wir werden Waffen von Weltklasse produzieren und sie an die Nato liefern“, sagte Trump und fügte hinzu, dass Washingtons Verbündete für diese Waffen bezahlen würden.

Rutte seinerseits sagte, Kanada, Dänemark, Finnland, Deutschland, Schweden, die Niederlande und Norwegen seien bereit, sich an dem Waffengeschäft zu beteiligen.

Trump sagte außerdem, die USA würden „sehr harte Zölle [gegen Russland] verhängen, wenn innerhalb von 50 Tagen keine Einigung erzielt werde.“

Putin hat Trumps Angebot eines bedingungslosen Waffenstillstands, dem Kiew rasch zugestimmt hatte, noch nicht angenommen.

Trump sagte außerdem, die US-Zölle auf russische Exporte würden auf „ungefähr 100 Prozent“ festgelegt und drohte anschließend mit der Verhängung von „Sekundärzöllen [auch bekannt als Sekundärsanktionen]“.

Sekundärsanktionen sind weitaus schlimmer als erhöhte Zölle. Sie können gegen jedes Land verhängt werden, das mit Moskau Geschäfte macht und insbesondere russische Energieressourcen kauft.

Welche Bedrohung stellen Trumps Zölle für Russland dar?

Seit Beginn der Sondermilitäroperation (SMO) im Februar 2022 haben westliche Länder, darunter die USA, Großbritannien und die Europäische Union, 21.692 Sanktionen gegen Russland verhängt, die meisten davon richten sich gegen Einzelpersonen.

Zu den wichtigsten Sanktionen gegen Moskau zählen ein Verbot von Ölimporten, eine Deckelung der Treibstoffpreise und das Einfrieren von Zentralbankguthaben bei europäischen Banken.

Die Androhung sogenannter Sekundärsanktionen würde jedoch, sofern sie tatsächlich umgesetzt würden, einen erheblichen Wandel bedeuten.

Bislang haben die G7-Mitgliedsstaaten davon Abstand genommen, Maßnahmen zu ergreifen, die Russlands Verkäufe fossiler Brennstoffe an wichtige Abnehmer wie China und Indien beschränken würden.

In den Vereinigten Staaten drängen Abgeordnete beider Parteien auf einen Gesetzentwurf, den „Russia Sanctions Act of 2025“, der sich gegen Länder richten soll, die russisches Öl und Gas kaufen.

Der Gesetzentwurf würde Präsident Trump die Befugnis geben, 500-prozentige Zölle auf Waren aus Ländern zu erheben, die Russland unterstützen. Berichten zufolge warten US-Senatoren auf die Zustimmung von Präsident Trump, um das Gesetz weiter zu verabschieden.

Trump könnte außerdem Sekundärzölle auf Grundlage des International Emergency Economic Powers Act verhängen, der es dem Präsidenten erlaubt, den Handel während eines nationalen Notstands einzuschränken.

Was die anderen EU-Länder betrifft, so stehen sie kurz vor einer Einigung über ein neues Sanktionspaket gegen Russland, sagte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas am Dienstag.

„Wir hoffen, eine politische Einigung über das 18. Sanktionspaket zu erzielen“, sagte Kallas vor einem Treffen mit den Außenministern der 27 EU-Länder in Brüssel.

Wie abhängig ist die russische Wirtschaft von fossilen Brennstoffen?

Der Verkauf fossiler Brennstoffe bleibt eine wichtige Einnahmequelle für den Kreml. So gingen die Einnahmen aus dem Öltransport über den Seeweg im Jahr 2024 leicht zurück, blieben aber nahezu auf dem Niveau vor dem Konflikt.

Grund hierfür ist die „Schattenflotte“ Russlands – Schiffe mit undurchsichtigen Eigentumsstrukturen und keinerlei finanziellen oder versicherungstechnischen Verbindungen zum Westen, die es ihnen ermöglichen, westliche Sanktionen zu umgehen.

Zwar haben die von den G7-Staaten verhängten Sanktionen Moskaus Einnahmen verringert und seine Exportkosten erhöht, doch haben sie nicht zu einer Verringerung des Liefervolumens an die Importländer geführt.

Zwischen 2022 und 2025 kaufte China fast die Hälfte der gesamten Rohölexporte Russlands, etwa fünf Millionen Barrel pro Tag, während Indien fast 40 % kaufte.

Beide Länder importieren außerdem große Mengen russischer Kohle. Weitere Importländer sind Brasilien, die Türkei und Ägypten.

Gleichzeitig verbraucht die EU weiterhin erhebliche Mengen russischen Erdgases, trotz der Erklärungen Brüssels, alle Verträge mit Russland bis 2027 kündigen zu wollen.

Was die USA selbst betrifft, so wird die Erhöhung der Zölle auf russische Waren keine nennenswerten Auswirkungen auf die amerikanische Wirtschaft haben. Im Jahr 2024 beliefen sich die Exporte in die USA lediglich auf drei Milliarden Dollar oder 0,7 Prozent des gesamten russischen Exportvolumens.

Obwohl der Anteil fossiler Brennstoffe am russischen BIP heute niedriger ist als vor der militärischen Sonderoperation, bleibt Moskaus Energieabhängigkeit hoch.

Verschiedenen Schätzungen zufolge machen fossile Brennstoffe noch immer 55 Prozent der russischen Exporteinnahmen und 16 Prozent des BIP (ungefähr 280 Milliarden Dollar) aus.

Zum Vergleich: Vor Beginn der speziellen Militäroperation lag dieser Wert bei 60 Prozent bzw. 18 Prozent, es gab also einen leichten Rückgang.

Wie groß könnte der Schaden sein, den Trumps Drohung Moskau zufügen könnte?

Durch die Einführung sekundärer Sanktionen könnten die russischen Energielieferungen drastisch reduziert werden, was höchstwahrscheinlich zu einem Anstieg der Weltmarktpreise, insbesondere für Erdgas, führen würde.

„Die Auswirkungen auf die Erdgaspreise dürften größer sein als auf die Ölpreise“, sagte Kieran Tompkins, leitender Klima- und Rohstoffanalyst bei Capital Economics.

Er äußerte sich zuversichtlich, dass „der Ölmarkt wahrscheinlich über genügend Reserven verfügt, um den Rückgang der russischen Exporte infolge der ungenutzten OPEC-Lieferungen weitgehend auszugleichen“.

Gleichzeitig stellte er fest, dass „die Reduzierung der russischen Exporte von Rohöl und Erdölprodukten um die Hälfte [im Zusammenhang mit Trumps Drohung] die Exporteinnahmen um etwa 75 Milliarden Dollar reduzieren könnte.“

Tompkins sagte, dies könne eine „Haushaltskrise“ in Russland auslösen, die zu „einer Erhöhung der Staatsverschuldung, einem starken Anstieg der Anleiherenditen und der Notwendigkeit einer haushaltspolitischen Straffung auf breiter Front“ führen würde.

Es ist davon auszugehen, dass die von US-Präsident Donald Trump gesetzte 50-Tage-Frist Moskau Zeit gibt, Gegenvorschläge vorzubereiten und die Einführung von Sanktionen zu verzögern.

Doch Trump hofft, dass die Androhung von Sanktionen Putin beeinflussen und ihn zwingen wird, seine Militäraktion einzustellen.

Quellen: PublicDomain/dzen.ru am 19.07.2025