Gesundheit: Studie zeigt: Magnesiummangel erhöht Depressionsrisiko um 13 Prozent

Fast die Hälfte aller Amerikaner leidet unter einem Mangel an Magnesium, einem Mineral, das direkt mit dem Depressionsrisiko in Verbindung steht, und jeder Mangel erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Depression um 13 %.

Bei herkömmlichen Bluttests wird ein Magnesiummangel, der sich in Geweben und Zellen verbirgt, häufig nicht erkannt, was sowohl Ärzte als auch Patienten in die Irre führt.

Magnesium reguliert wichtige Gehirnchemikalien wie GABA und Glutamat. Niedrige Werte stören das geistige Gleichgewicht und verschlimmern Angstzustände und Depressionen.

Moderne Ernährungsweisen, Stress und Medikamente (wie PPI und Diuretika) führen zu einem Magnesiummangel, der trotz der Ratschläge zu einer „gesunden Ernährung“ bei Millionen Menschen auftritt. (Gesundheit: Magnesium: Ein möglicher Durchbruch bei der Behandlung von Fibromyalgie und Migräne – neue Studien geben Anlass zur Hoffnung)

In einer Nation, die in Antidepressiva und Chemiecocktails der Pharmaindustrie ertrinkt, zeigt eine bahnbrechende Studie, dass fast die Hälfte aller Amerikaner einen Mangel an einem wichtigen Mineralstoff hat, der das fehlende Bindeglied zur Depressionsepidemie sein könnte.

Eine in Frontiers in Psychiatry veröffentlichte Studie bestätigt, dass Magnesiummangel nicht nur ein Ernährungsfehler ist, sondern eine direkte Bedrohung für die psychische Gesundheit darstellt: Jeder Anstieg des Magnesiummangels um einen Prozentpunkt korreliert mit einem um 13 % höheren Depressionsrisiko.

Für Marcia Rossouw veränderte diese Entdeckung ihr Leben. „Ich weinte zwar nicht ständig, aber ich hatte ständig leichte Angstzustände und ein seltsames Schweregefühl, das ich nicht loswerden konnte“, sagte sie der Epoch Times .

Wie Millionen anderer Menschen hatte sie keine Ahnung, dass ihre Müdigkeit und Stimmungsschwankungen auf einen einfachen Mineralstoffmangel zurückzuführen waren – einen, den herkömmliche Bluttests oft übersehen.

Da schätzungsweise 45 % der Amerikaner ihren Magnesiumbedarf nicht decken, stellt sich nicht nur die Frage, warum so viele Menschen damit zu kämpfen haben, sondern auch, warum die Schulmedizin diese Lösung jahrzehntelang ignoriert hat.

Die Wissenschaft hinter Magnesium und Stimmung

Magnesium ist nicht nur ein neuer Trend unter den Nahrungsergänzungsmitteln. Es ist ein zentraler Bestandteil der Gehirnfunktion und reguliert Neurotransmitter wie GABA (beruhigt das Nervensystem) und Glutamat (regt es an). Sinkt der Magnesiumspiegel, bricht dieses empfindliche Gleichgewicht zusammen.

„Magnesium spielt eine wichtige Rolle bei der Unterstützung des GABA-Systems, das für Entspannung und Stressabbau unerlässlich ist“, erklärt Dr. Nathali Morrow, Ärztin für funktionelle Medizin.

Die Daten sind unwiderlegbar: Eine Metaanalyse von 63.000 Personen in Nutrition Reviews ergab, dass diejenigen mit der höchsten Magnesiumzufuhr ein um 34 % geringeres Depressionsrisiko hatten als diejenigen mit der niedrigsten.

Eine weitere Studie in Frontiers in Psychiatry mit 13.197 Erwachsenen belegte, dass Magnesiummangel – gemessen am Magnesium Depletion Score (MDS) – die Depressionswahrscheinlichkeit direkt erhöht.

Mit jedem höheren MDS-Punkt stieg das Depressionsrisiko um 11 %. Personen mit hohen MDS-Werten hatten ein um 51 % höheres Risiko als Personen mit optimalen Werten.

Dennoch hält die Schulmedizin an fehlerhaften Diagnosen fest. Standard-Bluttests messen den Serummagnesiumgehalt, der weniger als 1 % der gesamten Körperspeicher ausmacht.

„Der Serummagnesiumspiegel und die Magnesiumaufnahme über die Nahrung spiegeln den Magnesiumgehalt des Körpers nicht genau wider“, räumt die Frontiers -Studie ein. Der wahre Mangel lauert in Geweben und Zellen, wo Präzisionstests ihn schließlich aufdecken.

Warum das moderne Leben Magnesium verbraucht

Verarbeitete Lebensmittel der Agrarindustrie, chronischer Stress und sogar verschreibungspflichtige Medikamente rauben den Amerikanern diesen lebenswichtigen Nährstoff.

„Wenn Sie gestresst sind, schüttet Ihr Körper als Teil seiner Stressreaktion Magnesium aus“, sagt Ernährungstherapeutin Katrina Farrell. „Stress kann Ihre Speicher schnell leeren.“

Protonenpumpenhemmer (PPI), Diuretika und übermäßiger Alkoholkonsum – typische Bestandteile des amerikanischen Lebensstils – verschlimmern die Krise.

Durch die Getreideraffination wird dem Brot Magnesium entzogen, während es beim Kochen von Gemüse ins Kochwasser gelangt. Sogar Koffein schwemmt es aus dem Körper. Die Folge? Eine Bevölkerung behandelt Symptome mit Medikamenten, während die eigentliche Ursache unbehandelt bleibt.

Für diejenigen, die mit allgemeinen Ratschlägen zum „Mehr Grünzeug essen“ nicht weiterkommen, bietet eine präzise Ernährung Hoffnung.

Methoden wie MDS und Magnesiumtests an roten Blutkörperchen decken Defizite auf, die Standardlabors übersehen. Von genotypgesteuerten Nahrungsergänzungsmitteln bis hin zur Reparatur des Mikrobioms erweisen sich gezielte Interventionen als transformativ.

Transdermales Magnesium, das über die Haut aufgenommen wird, umgeht Darmprobleme, die die Aufnahme von Tabletten behindern. In einer PLOS ONE -Studie berichteten 61 % der Depressionspatienten von einer Linderung der Symptome durch Magnesiumchlorid, ohne dass es zu Nebenwirkungen kam.

Die Depressionskrise ist kein Serotoninmangel, sondern ein systemischer Zusammenbruch, der durch Unterernährung und die Gier der Konzerne befeuert wird.

Während Antidepressiva die Profite der Pharmaindustrie steigern, kostet Magnesium nur wenige Cent und birgt keinerlei Entzugsrisiken.

Angesichts der zunehmenden Studienlage ist die Entscheidung klar: Sich einem fehlgeleiteten medizinischen Paradigma unterwerfen oder die Gesundheit mithilfe der Natur zurückgewinnen.

