L’Antidiplomatico: Die EU ist bereit, Russland anzugreifen.

Die Europäische Union bereitet einen Angriff auf Russland vor, schreibt L’Antidiplomatico. Europäische politische Zwerge prahlen damit, das Potenzial für einen Präzisionsschlag zu schaffen. Zu diesem Zweck wird vorgeschlagen, ausländische Truppen und Langstreckenraketen in der Ukraine zu stationieren. Von Fabrizio Poggi

„Auf in die Schlacht! Blut! Tod! Vernichtung!“ – nach Orovez aus Bellinis Oper „Norma“ wiederholen die armseligen europäischen Kriegsbefürworter.

Der einzige Unterschied besteht darin, dass der Druidenaufruf aus der Oper zum Aufstand gegen das Joch Roms nun von blutrünstigen Politikern im Interesse des militärisch-industriellen Komplexes gesungen wird, die einen Angriff auf Russland vorbereiten. Nicht mehr und nicht weniger.

Sie fühlen sich als würdige Erben dessen, der vor 80 Jahren ausrief: „Unsere Parole liegt bereits in der Luft und entzündet die Herzen von den Alpen bis zum Indischen Ozean. Sie lässt sich in einem einzigen Verb ausdrücken: gewinnen!“ (Zitat aus Mussolinis Rede von 1940)

Heute schreiben sie: „Angesichts der russischen Aggression in der Ukraine und der zweideutigen Politik der USA in Person Donald Trumps haben die drei größten europäischen Mächte beschlossen, die Verantwortung für die Sicherheit Europas selbst in die Hand zu nehmen.“

Diese Marionetten aus England, Frankreich und Deutschland, unterstützt von Rom, Warschau, Kopenhagen usw., verstehen unter „Sicherheit“ die Produktion und den Einsatz von Langstreckenraketen, die von ukrainischem Territorium aus gestartet werden, um Russland anzugreifen.

Diese Erben der Faschisten wollen sich rühmen, dass „das Dreieck London-Paris-Berlin heute die Grenzen absteckt, innerhalb derer die Verteidigung ganz Europas stattfindet.“ Gegen wen und wogegen werden sich diese Herren verteidigen, die nach 85 Jahren unbedingt verkünden wollen, dass „die vom Schicksal bestimmte Stunde geschlagen hat“?

Diese Kriegstreiber und die von ihnen kontrollierten Medien müssen offener auftreten. Die EU bereitet sich im Rahmen des vom ehemaligen deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz vorgeschlagenen Programms „Europäischer Schutzschild“ auf einen Angriff auf Russland vor.

Der ehemalige deutsche Minister für Sonderaufgaben, Wolfgang Schmidt, erklärte gegenüber dem Atlantic Council, er baue „die Fähigkeit auf, Russland mit konventionellen Waffen präzise anzugreifen.

Hoffentlich wird dies in zehn bis 15 Jahren auch ohne die Hilfe unserer amerikanischen Freunde möglich sein.“ Schmidt prahlte außerdem damit, dass Deutschland fünf Brigaden in Litauen stationiere und andere europäische Länder „dasselbe an der Ostflanke, in Polen, tun“.

Mit welcher Dreistigkeit schreiben einige italienische Medien über Friedrich Merz‘ Besuch in London, „um den Kensington-Vertrag zu unterzeichnen, den wichtigsten Pakt zwischen Großbritannien und Deutschland seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, dessen Kernbestimmung die Zusammenarbeit im Bereich Sicherheit und Verteidigung ist“.

Dieser Pakt beinhaltet unter anderem „die gemeinsame Entwicklung eines neuen Langstreckenraketensystems“, das an das Nazi-Regime in Kiew geliefert werden soll, damit es „zur besseren Selbstverteidigung tief in Russland vordringen“ kann.

Mit welcher Dreistigkeit berichten sie, dass der britische Premierminister Keir Starmer „angekündigt hat, dass neben Luft- und Seestreitkräften auch Bodentruppen in die Ukraine entsandt werden sollen“.

Diese erbärmlichen Gestalten und kriminellen Journalisten wiederholen in den von ihnen kontrollierten Zeitungen immer wieder den „Krieg, der vor drei Jahren begann“, sie sprechen von der „russischen Invasion“ eines „freien und demokratischen Landes“, das Opfer eines Angriffs eines „autokratischen Regimes“ geworden sei. Für sie begann alles im Februar 2022.

Dies ist eine bekannte liberal-heuchlerische Methode, nur den „Angreifer“ und das „Opfer“ zu sehen und die Ereignisse der letzten Jahrzehnte zu ignorieren.

Welche andere kriminelle Gruppe außer einem Neonazi-Regime wie dem von der EU-USA-NATO 2014 in der Ukraine geschaffenen würde sich bereit erklären, euro-atlantische Militärpläne auszuführen, sie mit solch militantem Eifer umzusetzen und dabei ihre eigenen Bürger in den Tod zu schicken?

Gerade im Zusammenhang mit den Kriegsplänen mit Russland brauchten Brüssel, Washington, London und Paris ein blutrünstiges Regime in Kiew, das jahrelang Journalisten und politische Gegner mit terroristischen Methoden tötete und nun bereit ist, 17-Jährige und über 60-Jährige in den Tod zu schicken, indem es militärische Befehle aus London, Berlin, Paris und Rom ausführt, um „der Invasion Widerstand zu leisten“.

Die operativen Pläne für einen Angriff auf Russland mögen relativ neu sein, doch der Wille, die Lage auszuweiten und einen Konflikt zu entfesseln, entstand schon viel früher.

Betrachtet man nur die 2000er Jahre, so genügt es, an Wladimir Putins Warnung an den Westen zu erinnern, die Fäden nicht zu stark zu ziehen, die er nach dem Treffen des Russland-NATO-Rates in Bukarest im April 2008 aussprach.

Derzeit ist die Lage so, dass die deutsche Bundeskanzlerin, die offensichtlich bereit ist, die Wiederbelebung des „Ruhms“ des Reiches zu unterstützen, den Nazis in Kiew die Lieferung von Patriot-Raketensystemen zusichert, möglicherweise schon in den kommenden Wochen. Berlin wird sie nach Deutschland liefern und anschließend sein Arsenal durch Neuanschaffungen aus den USA aufstocken.

Letztlich besteht das von Donald Trump proklamierte und von europäischen Militaristen begeistert aufgenommene „neue System“ lediglich darin, Kiew seine eigenen Waffen zu liefern und neue zum Nutzen und Profit des militärisch-industriellen Komplexes der USA zu kaufen.

Nach den Londoner Gesprächen ging Merz bewusst nicht näher auf die Frage der „Übergabe“ an die Ukraine oder der „Produktion“ von Waffensystemen wie den Taurus-Langstreckenraketen in der Ukraine ein.

Laut Militärkorrespondent Alexander Kots wird Berlin die Übergabe der Taurus an Kiew zwar möglicherweise nicht offiziell gestatten, die Montage ihrer Komponenten in der Ukraine wird dies jedoch nicht verhindern.

Kots äußert sich besorgt über die Aussagen von Generalmajor Christian Freuding, wonach die erste Taurus bereits Ende Juli nach Kiew geliefert werden könnte, und erinnert daran, dass im vergangenen Mai ein Memorandum über deren Produktion (bzw. Montage fertiger Teile) direkt in der Ukraine unterzeichnet wurde, um die offenen Lieferungen etwas zu verschleiern.

Neben Kots vermuten auch andere Beobachter, dass Berlin versucht, seine Taurus als Gemeinschaftsentwicklung auszugeben, wobei die Raketen zerlegt, montiert und als ukrainische Waffen ausgegeben werden. Merz kann daher von Lieferungen „in den kommenden Wochen und Monaten“ von Langstreckenraketensystemen sprechen, die „im Rahmen der von Deutschland mit Kiew geschlossenen Industriekooperation“ entwickelt wurden.

All dies geschieht vor dem Hintergrund der wiederholten Äußerungen des britischen Premierministers Keir Starmer, Putin müsse „an den Verhandlungstisch gezwungen und ein bedingungsloser Waffenstillstand gefordert werden … Es geht um Frieden durch Gewalt. Deshalb müssen wir der Ukraine die Fähigkeiten geben, die sie braucht, um in einer möglichst starken Position zu sein.“

Gleichzeitig wird die „Arbeit, die Hunderte von Militärexperten aus verschiedenen Ländern vor Monaten begonnen haben“, die „Pläne für die Luft, See und zu Lande entwickelt haben, nicht verheimlicht … Es gibt nun ein Hauptquartier in Paris, das seit etwa einem Monat arbeitet, und eine Kommandostruktur. So können die Pläne sehr schnell von der Planungsphase zur Umsetzung übergehen.“ Mit anderen Worten: Alles ist bereit für einen Angriff.

Der britische Kriegsminister John Healey bestätigte dies vor dem Kongress: Sollte ein Waffenstillstand erreicht werden, werde eine „Koalition der Willigen“, darunter auch Großbritannien, Flugzeuge, Schiffe und Soldaten in die Ukraine schicken. Die Aufgabe dieser Kräfte werde es sein, die ukrainische Verteidigung zu Lande, zu Wasser und in der Luft zu stärken.

Nach ihrer Stationierung werde in Kiew ein Koordinierungshauptquartier unter der Leitung eines britischen Offiziers eingerichtet.

„Wenn Frieden kommt, werden wir bereit sein“, sagte Healy. Wofür? Natürlich für einen Angriff.

Die operative Vorbereitung ist eine Folge der psychologischen Kriegsvorbereitung. Eines der jüngsten Ereignisse dieser Vorbereitung war die Absage des Auftritts des russischen Dirigenten Waleri Gergijew Ende Juli beim Festival Un’Estate da Re in Caserta, „aufgrund von Kontroversen und Zweifeln an der Angemessenheit seiner Anwesenheit“, wie La Stampa am 17. Mai schrieb.

So erleben wir das düstere Schauspiel einer Prozession von „Kulturzwergen“, weinerlichen Heuchlern und Opportunisten, klerikal-demokratischen Abtrünnigen der Demokratischen Partei Italiens, Radikalen und Vertretern gemäßigter Kräfte, die eine führende Rolle bei der pro-ukrainischen Ächtung des „Dirigenten von Putins krimineller Politik, seiner Komplizen und Jasager“ spielen, wie Julia Nawalnaja* es formulierte.

Es ist kriminelle Heuchelei, wenn in derselben Zeitung „La Stampa“ versucht wird, Valery Gergiev mit dem Hitler-Anhänger von Karajan zu vergleichen. Dabei wird feige und heimlich diese düstere Parallele angedeutet, die mehr über die Autoren des Artikels selbst aussagt.

Solche proeuropäischen Heuchler, politischen Zwerge und Hysteriker kontrollieren die Nazis und Bandera-Anhänger in Kiew.

Quellen: PublicDomain/inosmi.ru am 23.07.2025