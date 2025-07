Macht Epstein wieder tot: Akten wurden komprimiert um die Unschuldigen zu beschuldigen – die Schuldigen zu schützen!

Hier zunächst ein Netzfund, wie die Trump-Regierung und die Jünger die Epstein-Causa nach Ihrem Willen wieder umdeuten:

Aber Trump wusste es bereits!

TRUMPKARTE 🃏

Lesen Sie sorgfältig.

Sie sind nicht nur Zeuge einer Vertuschung. Sie sind Zeuge eines Gegenputsches.

Die Deep-State-Clique, die sich über die Regimes Clinton, Obama und Biden erstreckte, wusste genau, was passieren würde, wenn Trump erneut Präsident würde.

Sie wussten, dass Präsident Trump 2024 zurückkommen würde.

Sie wussten, dass sie die Wahl nicht noch einmal manipulieren konnten.

Sie wussten, dass die Epstein-Akten während seiner zweiten Amtszeit veröffentlicht würden.

Und sie wussten, wann das passierte …

Das globale Kartenhaus würde zusammenbrechen.

Kinderhandel. Erpressung. Geheimdienstoperationen.

Die gesamte Infrastruktur hinter der Neuen Weltordnung ist verschwunden!

Also taten sie, was Schlangen tun, wenn sie in die Enge getrieben werden: Sie nahmen eine korrupte Epstein-Untersuchung und schrieben sie um.

Sie haben Originalbeweise vernichtet.

Sie haben sogar neue Beweise gefälscht, um Trump und anderen White Hats etwas anzuhängen.

Sie haben die Erzählung im Voraus zu einer Waffe gemacht.

Wenn Trump also zurückkehrte, würden die „Beweise“ zeigen, dass er schuldig war …

Nicht die wahren Raubtiere wie Podesta, Clinton, Huma, Schiff, Schumer und Obama.

Doch womit sie nicht gerechnet hatten, war, dass Trump es bereits wusste.

Er wusste, dass die Ermittlungen manipuliert und die Akten kompromittiert waren.

Er wusste, dass #deep_state eine Endspielstrategie hatte, um die Geschichte gegen ihn zu wenden.

Also spielte er seine Trumpfkarte aus.

Epstein hat sich nicht das Leben genommen.

Er wurde gemäß 18 US Code § 3521 dem WITSEC-Dienst unterstellt.

Das ist keine Theorie. (Maxwell bricht ihr Schweigen im Gefängnis: „Epstein lebt und erpresst US-Politiker“ – Trump: „Ich verstehe nicht“ die Faszination seiner Anhänger für Epstein)

Das ist eine strategische Anwendung des Bundesrechts.

Trump sicherte sich Epstein, gab ihn als Informanten aus und stellte ihn in ein Zeugenschutzprogramm, um die Wahrheit zu bewahren.

Warum?

Weil Trump die verfälschten Beweise nicht brauchte.

Er brauchte die Quelle.

Epstein ist der Hauptzeuge der größten RICO-Untersuchung, die jemals in der US-Geschichte eingeleitet wurde.

Eine verdeckte Operation, die Folgendes aufdecken wird:

-Elite-Menschenhandelsnetzwerke

-Kompromittierte Geheimdienste

-Globalistische Geldwäschekanäle

-Falsche NGOs und „Menschenrechts“-Fronten

-Hochrangige politische Aktivisten beider Parteien

Und jetzt gerät der Feind in Panik.

Auftritt: Ghislaine Maxwell.

Ein Vermögenswert des tiefen Staates, der zur Einmischung aktiviert wird: die Versicherungspolice.

Sie verlangt nun eine Vereinbarung, um vor dem Kongress aussagen zu können.

Warum jetzt?

Weil sie wissen, dass Epstein lebt und seine Meinung geändert hat.

Sie wissen, dass die eigentliche Untersuchung unmittelbar bevorsteht.

Also schickten sie Ghislaine, um die Geschichte erneut zu verfälschen und Druck auszuüben, um eine psychologische Kriegsführung anzufachen.

Um Trump zu belasten und die Schuldigen zu schützen.

Aber beachten Sie, wen sie nie beim Namen nennt:

Podestà.

Hillary.

Mensch.

Adam Schiff.

Weil sie für sie arbeitet.

Denken Sie daran, dass Präsident Trump und Matt Gaetz sagten, sie hätten eine Geheimwaffe im Kongress! Und der Kongress weiß es.

Aus diesem Grund pausieren sie die Veröffentlichung.

Aus diesem Grund bezeichnet Trump dies erneut als „Russland, Russland, Russland“-Schwindel.

Denn dies ist ihr Ave Maria.

Sie versuchen, die Bewegung mit einer letzten, verzweifelten Lüge zu verbrennen.

Aber die Falle ist bereits gestellt.

Die gefälschte Untersuchung wird aufgedeckt.

Der Echte wird enthüllt.

Und die RICO-Takedown-Aktion wird sauber sein.

Das psychologische Schlachtfeld: Gefälschte MAGA-Assets sind die wahre Bedrohung

Jetzt aufgepasst:

Der Tiefe Staat weiß, dass er Trump auf legalem Wege nicht stoppen kann.

Sie wenden sich also dem Wahrnehmungskrieg zu.

Sie haben Infiltratoren eingesetzt, die sich als „besorgte Patrioten“, „Wahrheitssucher“ oder „Trump-Skeptiker“ ausgeben.

Ihre Mission:

Um Zweifel an Trumps Motiven zu säen.

Um die Epstein-Geschichte als Waffe gegen ihn einzusetzen.

Um seine Basis gegen ihn aufzubringen, bevor der wahre Angriff erfolgt.

Dies sind keine echten Influencer.

Es handelt sich um kontrollierte Vermögenswerte, mit Geheimdienstinformationen verknüpfte Konten oder opportunistische Betrüger.

Fragen Sie sich:

Werden Trumps Siege jemals verstärkt?

Wird jemals seine Erfolgsbilanz bei der Festnahme von Menschenhändlern hervorgehoben?

Verteidigen sie jemals die Bewegung?

Oder greifen sie immer nur an oder säen Zweifel?

Sie nutzen Tugendhaftigkeit und selektive Empörung.

Sie geben vor, unter der roten Pille zu stehen, aber sie sind bloß nützliche Idioten oder schlimmer noch, vorsätzliche Agenten.

Letzte Warnung:

Die kompromittierten Beweise waren die Inszenierung.

Hier eine Analyse bei zerohedge.com der Causa:

Der gestrige Gastbeitrag von Scott Greer („Critical Pedo Theory“) erläuterte, wie die Trump-Regierung von der Reaktion ihrer Wähler auf die mangelnde Offenlegung der Informationen über Jeffrey Epstein überrascht wurde. Der heutige Beitrag unseres Freundes Jonathan Keeperman befasst sich mit der Frage, was die Trump-Regierung jetzt tun sollte – nämlich damit beginnen, Details über Epstein offenzulegen.

Tatsächlich scheint sich das Team Trump jetzt in diese Richtung zu bewegen.

Macht Epstein wieder tot

Die Spekulationen um Epstein werden nicht verschwinden, es sei denn, man beendet sie, und man muss sie beenden, indem man Epsteins Leiche wieder ans Licht zerrt.

Die Epstein-Geschichte ist offiziell nicht mehr aktuell. Es nützt nichts, so zu tun, als ob es die Leute nicht interessiert oder interessieren sollte, selbst wenn sich die folgenloseste Version der Epstein-Geschichte – dass er ein ungewöhnlich gut vernetzter „Fixer“ mit einer Vorliebe für minderjährige Mädchen und Sexpartys war, der durch seinen soziopathischen Charme und die durch Beziehungen zu anderen einflussreichen Personen vermittelte Bedeutung Zugang und Gunst einflussreicher Personen erlangte, dass sein ursprünglicher Reichtum größtenteils einem Mann, Leslie Wexner, zu verdanken war (dessen enge Verbindungen zu Israel eher nebensächlich waren), dass er aber in keinerlei Geheimdienstoperationen oder Erpresserringe verwickelt war, außer vielleicht zu banalen Zwecken der Selbstbereicherung, dass sein Deal im Jahr 2008 angesichts der Art der Anklage ein normaler juristischer Ausgang war und im Nachhinein nur noch finsterer erscheint, und dass sein Selbstmord, nun ja, einfach nur ein Selbstmord war – als Wahrheit herausstellt.

Glauben Sie, dass das die Wahrheit ist? Scheint es plausibel, dass es die Wahrheit sein könnte?

Vielleicht, aber nach allem, was über Epstein gesagt wurde, und allem, was wir wissen – und allem, was wir nicht wissen, und allem, was absichtlich im Dunkeln zu bleiben scheint –, sei es einem verziehen, wenn man daran zweifelt, dass dies die wahre Geschichte ist, und ganz sicher sei es einem verziehen, wenn man diese Geschichte nicht einfach passiv als Standarderklärung dafür akzeptiert, wer dieser Typ war und was er vorhatte.

Epstein war ein realer Mensch, der ein bizarres und zutiefst kompromittiertes Leben führte, das sich zumindest um einige der mächtigsten Institutionen und Personen der westlichen Welt drehte. Seine Aktivitäten entfalteten sich unter schlüpfrigen und undurchsichtigen Umständen und hinterließen eine Spur unbeantworteter Fragen mit klaren politischen und rechtlichen Implikationen. Sein Netzwerk wurde nie vollständig entschlüsselt, doch umfasste es mit ziemlicher Sicherheit eine ungewöhnlich hohe Konzentration globaler Eliten.

Große Medien haben wiederholt ernsthafte Untersuchungen seiner Aktivitäten unterdrückt. Die prominenten Persönlichkeiten, die am häufigsten mit ihm in Verbindung gebracht werden – Clinton, Gates, Prinz Andrew usw. – wurden nie ernsthaft untersucht oder zur Rechenschaft gezogen. Und nahezu jeder Aspekt seiner öffentlichen Identität bleibt in unglaubwürdige Details gehüllt, die auf weitaus komplexere und beunruhigendere Verbindungen hinweisen als alles, was offiziell zugegeben wird.

Also ja, Epstein ist ein realer Mann mit einer realen Geschichte, aber er ist auch ein Symbol für die Ängste und Sorgen der Öffentlichkeit darüber, wie Macht tatsächlich funktioniert. Die Menschen misstrauen generell der Realität, die sie an der Oberfläche sehen . Wie könnte es auch anders sein? Was sie an der Oberfläche sehen, ist ein Karneval der Inkompetenz und korrupter Entscheidungsfindung, der keiner schlüssigen Logik zu folgen scheint.

Zumindest scheint es keine direkte Verbindung zwischen den erklärten Interessen der Regierten im Allgemeinen und den Regierenden zu geben. Man geht davon aus, dass es ein verborgenes Gefüge aus Kräften und Interessen gibt – Interessen der Eliten , Interessen der Milliardäre , Interessen von Konzernen , Interessen des Globalisten , Interessen des tiefen Staates , Interessen der Juden [wählen Sie Ihren Kämpfer] – das zwischen den Interessen des Volkes und dem vermittelt, was auf den höchsten Ebenen von Regierung und Gesellschaft tatsächlich getan wird.

Hin und wieder durchbricht eine Figur wie Epstein die Oberfläche und bietet den Menschen etwas Sichtbares, das auf den darunter verborgenen Eisberg schließen lässt.

Liegen die Leute falsch, wenn sie glauben, dass sich unter der Oberfläche etwas verbirgt? Es gibt eine „seriöse“ Denkweise, die besagt, dass wir Spekulationen über das, was unter der Oberfläche liegt, als „Verschwörungstheorien“ abtun sollten. Ich habe ausführlich zu diesem Thema geschrieben und erklärt, dass diese Geringschätzung falsch ist – es steckt etwas unter der Oberfläche –, aber auch, dass die konkreten Behauptungen der Verschwörungstheoretiker bei genauer Betrachtung dazu neigen, sich in Luft aufzulösen.

Diese Behauptungen existieren in einer Art quantenepistemischem Niemandsland, wo sie, sobald sie überprüfbar sind, in dem Moment, in dem sie gesehen werden , aufhören, Verschwörungstheorien zu sein, und augenblicklich in den Bereich rationaler Untersuchung übergehen. Der Verschwörungstheorie-Skeptiker kann daher niemals falsch liegen. Seine Definition von Verschwörungstheorien schließt aus, dass diese Ideen jemals überprüfbar wahr sind, obwohl er sich auf die verschwörungstheoretische Denkweise verlässt, um bestimmte Wahrheiten aufzudecken und zu ihnen zu gelangen, die ihm sonst verborgen blieben (das Covid-Laborleck ist ein gutes Beispiel).

Abgesehen von all diesem analytischen Kauderwelsch ist im Fall Epstein entscheidend, dass die derzeit bekannten Einzelheiten darauf hindeuten, dass einige der unterschwelligen Spekulationen wahr sein könnten , oder dass diese Spekulationen jedenfalls in die Richtung dessen weisen, was wahr sein könnte. Und die – wie versprochen – langsam voranschreitende, wenn nicht gar völlige Unterdrückung der gesamten Epstein-Dokumentation schafft genau die Bedingungen, unter denen Spekulationen über Verschwörungstheorien völlig vernünftig und sogar notwendig werden.

Die Wahrheit ist um ihrer selbst willen gut und bedarf keiner weiteren Rechtfertigung. Wenn es jedoch das Ziel der Regierung und ihrer Botschaften zu Epstein ist, die Menschen dazu zu bringen, diese Geschichte hinter sich zu lassen und nicht zuzulassen, dass sie zur Ablenkung wird, dann besteht der beste Weg, dieses Ziel zu erreichen darin, so klar und transparent wie möglich zu erklären, wer Jeffrey Epstein war, was er getan hat, für wen und zu welchem Zweck.

Wie ich in meinem Beitrag über Verschwörungstheorien sagte :

Das Gegenmittel gegen all das – die Paranoia, das Schizo-Geschwätz, den spekulativen Exzess – ist einfach: Sagen Sie die Wahrheit. Die Menschen spüren (zu Recht), dass sie belogen oder ihnen eine vollständige Darstellung der Realität vorenthalten wird, und ihre (vernünftige) Reaktion besteht darin, sich auf das zu konzentrieren, was die narrativen Lücken am besten füllt. Dies führt zu viel Fehldenken und epistemischen Fallen, da die Welt so komplex ist und kontraintuitive Fakten enthält, für die Wikipedia und Internet-Recherche keine geeignete Brücke bieten. Die Lösung für Fehldenken besteht jedoch nicht darin, Nachforschungen zu unterdrücken oder Verschwörungstheoretiker als einzigartig schlecht abzutun; es geht darum, Bedingungen zu schaffen, unter denen Menschen sich nicht auf spekulative Erzählungen verlassen müssen, um die Welt zu verstehen, weil ihnen tatsächlich gesagt wird, was vor sich geht.

Also, wie sieht das in der Praxis aus? Wie könnte die Berichterstattung über Epstein verbessert werden, damit sie nicht weiter metastasiert und die Glaubwürdigkeit der Regierung beschädigt?

Wie bei jeder rhetorischen Auseinandersetzung beginnt es damit, zu zeigen, dass die Regierung weiß und versteht, was die Öffentlichkeit weiß, und dass sie Verständnis für deren Gefühle hat . Es geht hier nicht um eine theatralische Freigabe von Informationen. Und tatsächlich muss nicht alles preisgegeben werden.

Die Regierung kann weiterhin Informationen zurückhalten und/oder bestimmte Details nicht preisgeben, wenn sie feststellt, dass dies nationale Interessen gefährden könnte. Das ist in Ordnung. Die meisten Menschen werden verstehen, dass es Spannungen und Kompromisse gibt, die die Geheimhaltung bestimmter Staatsgeheimnisse beinhalten können.

Die entscheidende Frage ist, ob die Öffentlichkeit darauf vertrauen kann, dass das, was ihr erzählt – und nicht erzählt –, auf gutem Glauben beruht und nicht nur institutionellem Selbsterhaltungstrieb dient. „Hier gibt es nichts zu sehen“ reicht einfach nicht aus. Menschen haben ein gutes Gespür für Geschichten, die zum Schutz des Rufs kuratiert werden und/oder die von peinlichen oder anderweitig kompromittierenden Informationen ablenken sollen. Tatsächlich ist es dieser leere Raum der Nicht-Information, in dem alternative Spekulationen den nötigen Nährboden finden, um zu wachsen und politisch aktiv zu werden.

Die Bundesregierung verfügt über Tausende Seiten versiegelten Materials, darunter Flugprotokolle, Finanzunterlagen, Kommunikationen und Zeugenaussagen, die Aufschluss über die grundlegende Struktur von Epsteins Vorgehensweise und dessen Auftrag geben könnten. Ich erwarte nicht, dass all das ans Licht kommt. Ich muss nicht jedes letzte Detail kennen. Und nochmals: Wenn bestimmte geschwärzte Details so bleiben müssen, ist das in Ordnung. Die meisten Leute wollen einfach eine klare Erklärung, wer dieser Typ war, und genügend Dokumente, um die Darstellung zu überprüfen.

Ich kann mir vorstellen, dass Trump selbst in den Dokumenten verwickelt ist. Dies scheint es zu sein, was die Regierung derzeit signalisiert. Die Umdeutung der Epstein-Akten als „Fälschung“ – analog zur Russiagate-Fälschung – legt nahe, dass die Regierung glaubt, die Informationen in diesen Akten seien erfunden und/oder verfälscht worden, um Trump und sein Umfeld in Verdacht zu bringen und seine politischen Bemühungen zu behindern.

Sollte dies zutreffen, könnte Trump in Flugprotokollen, Zeugenaussagen Dritter oder an anderer Stelle in den Akten auftauchen, die nicht per se gefälscht – also nicht frei erfunden – sind und auf gewisse Muster quasi-legalen Verhaltens oder zumindest eine gewisse Nähe zu diesen hindeuten. Es ist zudem durchaus plausibel, dass diese Informationen über Trump, so indizienhaft sie auch sein mögen, von einer Gruppe von Geheimdienstbürokraten mittlerer Ebene und Überbleibseln feindlicher Regierungen zusammengetragen wurden, um sie als „Nur für den Fall“ aufzubewahren und nicht nur Trump, sondern auch jedem zu schaden, der in Zukunft ein existenzielles Risiko für diese Dienste darstellen könnte.

Oder ziehen Sie die Möglichkeit in Betracht, dass die maximalistische Version der Epstein-Geschichte wahr ist: Epstein war ein israelischer Geheimdienstmitarbeiter, der eine staatlich unterstützte Erpressungsoperation durchführte, bei der minderjährige Mädchen gehandelt wurden, um amerikanische und andere westliche Eliten in die Falle zu locken und zu kontrollieren. Dabei handelte es sich um das volle Wissen und die gelegentliche Kooperation kompromittierter US-Beamter, und Epstein wurde jahrelang vom Justizministerium und Medienpartnern geschützt, und das alles, um sich politischen Einfluss für die strategischen Ziele Israels zu sichern.

Die Enthüllung eines solchen Verrats wäre zweifellos eine Bombe für die Außenpolitik, die potenziell jeden Zentimeter der amerikanischen Politik berühren würde. Der Kollateralschaden ist kaum vorstellbar. Eine solche Enthüllung könnte eine Flut weiterer Geheimdienstinformationen auslösen, die laufende Auslandseinsätze gefährden oder diplomatische Bemühungen stören könnten. Je nach Umfang und Art der sexuellen Erpressungskampagne Israel-Epsteins und der Frage, welche US-Beamten und -Institutionen möglicherweise infiltriert wurden oder anderweitig beteiligt waren, könnte sie sogar einen völligen Vertrauensverlust der Öffentlichkeit herbeiführen und zentrale Funktionen der US-Regierung destabilisieren.

Es gibt Dutzende anderer Versionen der Epstein-Geschichte, die zu den bekannten Fakten passen und die gesamte Bandbreite von reißerisch und existenziell bedeutsam und sehr real bis banal und trivial und lediglich oberflächlich andeutend, aber letztlich belanglos, abdecken.

In jeder dieser Versionen – sowohl in der Version, in der Trump direkt verwickelt ist, als auch in der Version, in der die politische Stabilität tatsächlich gefährdet sein könnte – gibt es immer noch eine Möglichkeit, die Wahrheit wirksam zu vermitteln.

Es beginnt mit einer nüchternen, nicht defensiven Darstellung, die die ungewöhnliche Geschichte der Epstein-Saga anerkennt, dass die ganze Sache sehr merkwürdig ist und Elemente enthält, die unterdrückt oder manipuliert wurden, und auch anerkennt, dass die mangelnde Bereitschaft politischer Amtsträger, sich offen damit auseinanderzusetzen, selbst Teil der Geschichte ist.

Dies muss zudem mit einer präzisen und klaren Erklärung einhergehen, wer Jeffrey Epstein war, wie er an sein Geld kam, welche Motive er hatte, welche (illegalen) Aktivitäten er unternahm und was sonst noch inhaltlich relevant für sein Leben (und seinen Tod) war. Wenn dies Trump belastet, sagen Sie es. Die Öffentlichkeit ist sich der Funktionsweise feindlicher Geheimdienstoperationen bewusst. Wir haben den Russiagate-Skandal live miterlebt und werden Trump den von ihm geforderten Vertrauensvorschuss gewähren. Erklären Sie, wer an der Konstruktion dieser Geschichte beteiligt war und welche Schritte unternommen wurden oder werden, um diese Personen zu entlarven und zur Rechenschaft zu ziehen.

Sollte Israel verwickelt sein, muss dies ebenfalls offen dargelegt werden. Es ist eine Frage des nationalen Selbstrespekts. Sollten bestimmte Details zurückgehalten werden müssen, um die nationalen Sicherheitsinteressen zu schützen, dann sei das so. Aber Einfluss an eine kleinere ausländische Macht abzugeben – aus Angst vor einer Eskalation – ist ebenfalls eine Frage der nationalen Sicherheit. Und sollte an der Annahme (die ohnehin angenommen wird), dass Israel Epstein „managt“, überhaupt etwas Wahres dran sein, dann muss diese Tatsache offen und vollständig dargelegt werden.

Eine Öffentlichkeit, die permanent auf Spekulationen angewiesen ist, wird sich nicht von selbst mit der Annahme abfinden, dass es nichts gibt. Die verrückteste und schädlichste Version der Geschichte wird sich durchsetzen. Ich bitte Trumps Kommunikationsteam, mit aller gebotenen Bescheidenheit und Respekt, ihre Strategie zu überdenken.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit!

1

Ob dieser Fall die Glaubwürdigkeit des Administrators schädigen sollte oder nicht, ist eine andere Frage. Das tut er. Das ist schlicht und ergreifend eine Tatsache.

2

Es ist auch möglich, dass diese Nachrichtenstrategie, obwohl sie kurzfristig schädlich ist, Teil einer längerfristigen Bemühung ist, den Fall Epstein abzuschließen. Aus welchen Gründen auch immer, die für beliebige Internetnutzer wie mich geheim bleiben müssen, muss die Administration signalisieren, dass sie sich dazu verpflichtet fühlt, damit weiterzumachen, damit die gesamte Strategie ihre Wirkung entfalten kann. (Ich bezweifle das, aber ich halte es für möglich.)