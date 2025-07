Maxwell bricht ihr Schweigen: Epstein besitzt eine „Versicherungsakte“, die Obama mit kleinen Jungen zeigt (Video)

Die Aussagen der Grand Jury stellen jedoch nur einen kleinen Teil der Tausenden von Dokumenten dar, die mit der Epstein-Untersuchung und dem Strafverfahren in Zusammenhang stehen. Viele Dokumente, die sich bereits im Besitz des Justizministeriums befinden, wurden der Grand Jury möglicherweise nicht vorgelegt.

Welche Frage hat die Trump-Regierung an das Gericht gerichtet?

In Anträgen , die am Freitagabend im südlichen Bezirk von New York eingereicht wurden, forderten Bondi und der stellvertretende Generalstaatsanwalt Todd Blanche das Gericht auf, die Abschriften im Zusammenhang mit den Anklagen der Grand Jury gegen Epstein und Maxwell freizugeben.

Zwei Monate, nachdem eine Grand Jury im Juli 2019 die Anklage gegen Epstein zurückerstattet hatte, beging der Finanzier Selbstmord, während er auf seinen Prozess wegen Sexhandels mit Minderjährigen wartete.

Der Antrag fordert einen Richter auf, alle Schutzanordnungen aufzuheben und die Protokolle der Grand Jury „im öffentlichen Interesse“ freizugeben.

„Amtsträger, Gesetzgeber, Experten und Bürger zeigen weiterhin großes Interesse und große Besorgnis über die Epstein-Angelegenheit. Tatsächlich haben andere Juristen die Protokolle der Grand Jury veröffentlicht, nachdem sie zu dem Schluss gekommen waren, dass Epsteins Fall eine Angelegenheit von öffentlichem Interesse darstellt“, heißt es in der Akte.

Das Justizministerium werde mit dem SDNY zusammenarbeiten, um „vor der Veröffentlichung der Transkripte entsprechende Schwärzungen von Opferinformationen und anderen personenbezogenen Daten vorzunehmen“, heißt es in dem Antrag.

Das Justizministerium teilte dem Gericht mit, es habe kürzlich eine Überprüfung im Fall Epstein durchgeführt, um „festzustellen, ob es Beweise gibt, die eine Untersuchung unbeschuldigter Dritter rechtfertigen könnten“. Es wurden jedoch keine Beweise gefunden.

Was werden die Transkripte wahrscheinlich verraten?

Einige erwarteten eine weitere Tranche von Dokumenten, nachdem das Justizministerium im Februar „Phase 1“ der Epstein-Akten veröffentlicht hatte. Die Veröffentlichung der Transkripte dürfte jedoch nicht dazu führen.

Eine Grand Jury ist laut dem Legal Information Institute der Cornell University eine Gruppe ausgewählter Geschworener, die darüber entscheidet, ob die Beweise des Staatsanwalts einen hinreichenden Grund für eine Anklageerhebung darstellen. Der Jury werden Beweise und Zeugenaussagen vorgelegt, um zu entscheiden, ob diese eine Anklage rechtfertigen.

Kristy Greenberg, die ehemalige stellvertretende Leiterin der Kriminalabteilung des SDNY, erklärte auf X: „Trump weiß, dass die Staatsanwälte des SDNY, die Epstein und Maxwell anklagen wollen, in ihren Präsentationen vor der Grand Jury während seiner Amtszeit als Präsident keine Fragen zu ihm gestellt haben. Es ist ein Ablenkungsmanöver, um von den wichtigen Beweisen abzulenken: Zeugenaussagen, Videos, Fotos usw..“

Auch mehrere Amtsträger kritisierten den jüngsten Schritt der Trump-Regierung.

Daniel Goldman, ein demokratischer Kongressabgeordneter aus New York und ehemaliger leitender Berater im ersten Amtsenthebungsverfahren gegen Trump, nannte die jüngste Entwicklung „lächerlich“.

„Das ist Donald Trumps Versuch, Sie glauben zu machen, dass sie die Epstein-Akten herausgeben, während sie in Wirklichkeit nichts herausgeben, was für das, was jeder wissen sollte, relevant ist“, sagte Goldman in einem in den sozialen Medien veröffentlichten Video .

„Die Aussage der Grand Jury wird sich natürlich nur auf Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell beziehen – die beiden Personen, die in dem Fall angeklagt wurden“, erklärte er.

Die Zeugenaussagen enthalten keine weiteren Ermittlungsdokumente wie Zeugenbefragungen, SMS, E-Mails, Fotos und Videos. Goldman fasste zusammen: „Sie enthalten nicht alle Beweise, die sich auf andere Personen beziehen, die in den Menschenhandelsring verwickelt waren.“

Die demokratische Abgeordnete Ilhan Omar aus Minnesota stimmte Goldmans Einschätzung zu.

„Jeder sollte verstehen, warum sie jetzt die Freigabe der Jury-Aussagen fordern, da diese sich nur auf Epstein und Maxwell beziehen“, schrieb sie auf X. „Trump wollte dies öffentlich machen, wusste aber insgeheim, dass es ihm schaden würde, und hoffte, die Öffentlichkeit würde es vergessen. Das Interesse an diesen Informationen ist heute größer denn je.“

Was kommt als nächstes?

Bevor irgendetwas veröffentlicht wird, wird Richter Richard M. Berman, der Epsteins Strafverfahren leitete, entscheiden, ob die Transkripte freigegeben werden dürfen.

Berman wird sich wahrscheinlich mit den Opfern und allen in der Zeugenaussage erwähnten Personen beraten, die nicht angeklagt wurden, berichtete CNN .

Es ist unklar, wie lange dieser Prozess dauern könnte.

Die Anträge wurden wenige Minuten nach der Klage des Präsidenten in Höhe von zehn Milliarden Dollar gegen den rechtsgerichteten Medienmogul Rupert Murdoch und die Muttergesellschaften des Wall Street Journal , News Corp und Dow Jones, eingereicht. Trump hatte gedroht, die Zeitung zu verklagen, falls sie den Artikel über eine sexuell anzügliche Geburtstagskarte veröffentlichen sollte, die er dem in Ungnade gefallenen Finanzier zu seinem 50. Geburtstag geschenkt haben soll.

„Alles Gute zum Geburtstag – und möge jeder Tag ein neues wundervolles Geheimnis sein“, lautet die angebliche Nachricht, die in die Umrisse einer nackten Frau getippt ist.

Trump bestritt vehement, irgendetwas mit dem Brief zu tun zu haben. „Ich habe in meinem Leben noch nie ein Bild gemalt. Ich zeichne keine Bilder von Frauen“, sagte er dem Sender. „Das ist nicht meine Sprache. Das sind nicht meine Worte.“

Trumps Klage, die vor einem Bundesgericht in Miami eingereicht wurde, behauptet, die Beklagten hätten „es versäumt, den Brief und die angebliche Zeichnung beizufügen, keinen Beweis dafür erbracht, dass Präsident Trump einen solchen Brief verfasst oder unterzeichnet hat, und nicht erklärt, wie dieser angebliche Brief beschafft wurde“, heißt es in der Klage. „Der Grund für dieses Versäumnis ist, dass weder ein authentischer Brief noch eine authentische Zeichnung existiert.“

Die Trump-Regierung hat es abgelehnt, einen separaten und wahrscheinlich viel größeren Teil der Beweise freizugeben, der in einem Index erwähnt wurde, der Anfang des Jahres in der von der Regierung als „Phase eins“ bezeichneten Veröffentlichung der Epstein-Beweise stattfand.