Putin veröffentlicht 1.400 Seiten starken Bericht, der beweist, dass Obama Russiagate fabriziert hat, um Pizzagate zu vertuschen? (Video)

Ein 1.400 Seiten umfassendes Dossier von Wladimir Putin kursiert derzeit im Kreml – und sein Inhalt erschüttert die Grundfesten des politischen Establishments der USA.

Hinweis der Pravda TV Red.: Es gibt keinen offiziellen Bericht auf der Seite des Kremlin hierzu. Diese Meldung wird ausschliesslich auf US-Webseiten verbreitet und dann in Deutsch auf X und Facebook verbreitet, ohne es zu überprüfen!

Laut Putin war der Skandal um die „russische Kollusion“ nicht bloß politisches Theater – es war ein koordinierter globaler Staatsstreich, angeführt von Barack Obama und unterstützt von Insidern wie Hillary Clinton und John Brennan.

Ihre Mission: Trump zu sabotieren, das amerikanische Volk zu täuschen und, was am wichtigsten ist, Verbrechen zu vertuschen, die so brisant waren, dass sie die gesamte Hierarchie in Washington zu Fall bringen könnten.

Es geht nicht nur um Wahlmanipulation oder Überwachungsmissbrauch. Der Bericht beschreibt auch institutionalisierte Verbrechen an Kindern – systematisch, geschützt und tief verwurzelt in eben jenen Behörden, die eigentlich für Gerechtigkeit sorgen sollen.

Es geht nicht nur um vergangene Korruption. Russischen Quellen zufolge ist die Veröffentlichung dieses Berichts ein kalkulierter Schachzug im Rahmen eines größeren geopolitischen Machtspiels. Und der nächste Schritt? Er könnte alles verändern. (Pädokriminellen-Gruppe „764“: Kind zum Selbstmord getrieben? Schrecklicher Verdacht in Hamburg)

Wladimir Putins 1400 Seiten umfassendes Dossier, das einen Putsch der Globalisten gegen Donald Trump aufdeckt, schlägt bereits hohe Wellen – und gewinnt nun auch in Washington an Bedeutung. Der Bericht wirft dem ehemaligen Präsidenten Barack Obama vor, Wahlmanipulationen orchestriert und tief verwurzelte Korruptionsnetzwerke geschützt zu haben.

Ein zentraler Vorwurf : Obamas CIA-Direktor John Brennan habe im Jahr 2016 wissentlich Geheimdienstinformationen unterdrückt, denen zufolge Russland im Besitz kompromittierenden Materials über Hillary Clinton sei. Damit habe er eine potenzielle Bedrohung der nationalen Sicherheit unter den Teppich gekehrt, um das globalistische Establishment zu schützen.

DNI Gabbard veröffentlichte außerdem ihre Erkenntnisse, die Obama der kriminellen Einmischung in die Wahlen von 2016 bezichtigten – was Präsident Trump dazu veranlasste, eine Strafanzeige wegen Hochverrats zu fordern.

Doch russischen Quellen zufolge hat Putin enthüllt, dass diese Vorwürfe nur oberflächlich sind. Die wahre Geschichte, sagt er, sei nicht nur die Einmischung, sondern die Vertuschung. Und was diese Vertuschung verbirgt, ist weitaus schlimmer, als irgendjemand in Washington derzeit zugeben will.

Während sich die Neuigkeiten über den Inhalt von Putins 1.400 Seiten starkem Dossier verbreiten, sind die Mainstream-Medien im Schadensbegrenzungsmodus und beeilen sich, seine Bemühungen, die Pädophilie der Elite aufzudecken und Kinderschänder von der Macht zu entfernen, als gefährlich, gestört oder irgendwie unglaubwürdig darzustellen.

Rachel Maddow war maßgeblich an der Verbreitung der ursprünglichen Falschmeldung über die russische Verschwörung beteiligt – daher ist es keine Überraschung, dass sie erneut als Tarnung für diese Operation herangezogen wurde.

Laut Maddow ist Putins Entschlossenheit, den politischen Einfluss von Pädophilen in Russland und dem Rest der Welt zu beseitigen, „krank“.

Mal im Ernst: Wäre Absurdität eine Kunstform, hätte Rachel Maddow längst einen Oscar. Sie ist in den Nachrichten und täuscht Empörung vor, weil Putin schon öfter Pädophile entlarvt hat – vor allem, weil es sich bei dem Täter um einen mächtigen Mann handelt, der sich seit Jahrzehnten vor aller Augen versteckt.

Obwohl es zunehmend Hinweise darauf gibt, dass die globalisierten Eliten gezielt kompromittierte Personen – insbesondere Pädophile – in Machtpositionen bringen, gerade weil sie dadurch kontrolliert werden können, bleibt das Thema streng tabu.

Es ist ein großer Club und die Aufgabe der Medien besteht darin, ihn zu schützen.

Aus diesem Grund rücken sie Gestalten wie Maddow ins Feld – um die Geschichte lächerlich zu machen, abzulenken und zu zerstören, bevor die Öffentlichkeit überhaupt eine Chance bekommt, die Beweise selbst zu prüfen.

Warum fürchten sie ihn so sehr? Warum lassen sie ihr Publikum kein einziges Wort von ihm hören – während sie ihn unerbittlich dafür verteufeln, dass er solche Verbrechen aufdeckt? Denn wenn man es aus seinem eigenen Mund hört – wenn Putin dem elitären Pädophilennetzwerk die Maske vom Gesicht reißt –, wissen sie, dass das Spiel vorbei ist.

Laut den Demokraten und den Mainstream-Medien gibt es keine Elite-Pädophilie. Jahrzehntelang versteckten sich die Täter vor aller Augen und stellten ihre Perversionen zur Schau. Jeder, der es wagte, sie anzuprangern, wurde als „Verschwörungstheoretiker“ abgestempelt.

Im Jahr 2025 kommt endlich die Wahrheit ans Licht. Mutige Männer und Frauen auf der ganzen Welt lehnen die Gehirnwäsche der Mainstream-Medien ab und weigern sich, sich dem Diktat der globalistischen Elite zu unterwerfen.

Genau aus diesem Grund erfreuen sich Politiker wie Putin, die diesen Verbrechen direkt entgegentreten, einer nie dagewesenen Popularität.

Die Menschen wachen auf und haben genug von Politikern, die Raubtiere statt Kinder schützen.

Putin hat öffentlich erklärt, dass westliche Politiker satanische Pädophile seien, die wild entschlossen seien, die Familie zu zerstören, die traditionelle Kultur auszulöschen und die Geschichte selbst umzuschreiben.

Fragen Sie sich nun: Klingt das wie eine verrückte Verschwörung … oder kommt es der Wahrheit ein wenig zu nahe, als dass das globalistische Establishment es der Öffentlichkeit zugänglich machen würde?

Bedenken Sie: Der offiziellen Darstellung zufolge sollen wir immer noch glauben, dass Jeffrey Epstein einen weltweiten Kinderhandelsring leitete – ohne Klienten.

Wir sollen immer noch glauben, dass die Podesta-E-Mails – die voller vom FBI verifizierter pädophiler Codewörter sind – bloßer Zufall sind.

Denn anscheinend reden erwachsene Menschen regelmäßig darüber, wie viele Kinder „zur Unterhaltung“ in Whirlpools sitzen, während sie Dinge zueinander sagen wie: „Wäre es für mich besser, Domino mit Käse oder Pasta zu spielen?“

Hier gibt es nichts zu sehen, oder? Nur normales politisches Gerede.

Der Pizzagate-Skandal war ein brisantes Thema – und das demokratische Establishment unter Barack Obamas Führung tat alles, um ihm ein Ende zu setzen.

Obama und sein innerer Kreis wussten, was auf dem Spiel stand. Sie legten ihre eigenen Köpfe auf den Hackklotz, um die Maschinerie – und sich selbst – zu schützen.

Sie dachten, sie wären damit durchgekommen. Aber sie haben zu früh gefeiert.

Wladimir Putin hielt 2016 bewusst kompromittierende Beweise gegen Hillary Clinton zurück – nicht aus Mitleid, sondern aus strategischer Sicht. Er plante auf lange Sicht und wartete auf den perfekten Moment. Jetzt, mit einem 1.400 Seiten starken Dossier voller forensischer Beweise, könnte dieser Moment gekommen sein.

Und wenn er zuschlägt, wird das alles ändern.

Putin Releases 1,400-Page Report Proving Obama Fabricated Russiagate to Cover Up Pizzagate A 1,400-page dossier compiled by Vladimir Putin is now circulating inside the Kremlin – and its contents are shaking the foundations of the U.S. political establishment. According to… pic.twitter.com/KIULmBKUPo — TPV Sean (@tpvsean) July 24, 2025

Das ist nicht bloß Politik – es ist ein satanisches Netz aus Korruption, das Obama und seine Kumpane wie Hillary Clinton und John Brennan verzweifelt zu verbergen versuchten. Der unter russischen Insidern kursierende Bericht stellt Russiagate als einen „koordinierten globalistischen Staatsstreich“ dar, der auf höchster Ebene orchestriert wurde.

Putin behauptet, Obama habe mithilfe von Brennans CIA, die Informationen über Clintons Schwachstellen unterdrückte, gefälschte Erzählungen über russische Kollusion instrumentalisiert, um von institutionalisiertem Kindesmissbrauch abzulenken.

Dies steht im Einklang mit den jüngsten Freigaben von Geheimdienstinformationen durch DNI Tulsi Gabbard, die Obamas Einmischung in Wahlinformationen von 2016 aufdecken, um Trump zu belasten und das Establishment zu schützen.

Konservative argumentieren seit langem, Russiagate sei eine Falschmeldung gewesen, um Trumps America-First-Agenda zu behindern, doch Putins Dossier geht noch weiter: Es war eine gezielte Verschleierung von Pizzagate, dem Skandal um den Kinderhandel der Elite, dessen Wurzeln in Podesta-E-Mails und Epsteins Inselhorror liegen.

Pizzagate wurde 2016 durch die Veröffentlichung von John Podestas E-Mails durch WikiLeaks bekannt und enthüllte bizarre Codes wie „Hot Dogs“ und „Pizza“, die FBI-Insider als pädophilen Jargon bestätigen.

In den E-Mails wurde über Kinder in Whirlpools „zur Unterhaltung“ und „Domino auf Käse oder Pasta“ gesprochen – Sätze, die jedem, der nicht von der linken Verleugnung geblendet ist, die Alarmglocken läuten lassen

Comet Ping Pong, die Pizzeria im Zentrum von Washington, gehörte dem Clinton-Verbündeten James Alefantis, der auf seinem Instagram-Account gruselige Bilder von abgeklebten Kindern und okkulten Symbolen zeigte.

Obama spielt mit einem kleinen Jungen Tischtennis auf der Weihnachtsfeier im Weißen Haus … Foto mit freundlicher Genehmigung des Besitzers von Comet Pizza. Es gibt Ihre direkte Verbindung von Comet Pizza zum Weißen Haus.

Die Mainstream-Medien machten sich über dies als Fake News lustig, aber die Konservativen wussten es besser: Dies war nur die Spitze eines satanischen Eisbergs, in den die Machthaber von Washington verwickelt waren. Spulen wir vor ins Jahr 2025, und der Pizzagate-Skandal scheint bestätigt zu sein.

Joe Rogan, der gerne Korruption innerhalb der Elite anprangert, erklärte in seinem Podcast: „Pizzagate gibt es wirklich“ und verurteilte COVID-Impfstoffe in einem Atemzug mit der Vertuschung von Kindesmissbrauch. Infowars betont dies seit Jahren und verknüpft Hillarys Wut über Mike Flynns Sturz mit dessen Aufdeckung des Pizzagate-Skandals. Flynn, der ins Visier von Obamas FBI geriet, durchleuchtete genau die Netzwerke, die Putin jetzt entlarvt.

Der Gateway Pundit berichtete über Zwischenrufer, die Clinton wegen Pizzagate zur Rede stellten, und bewies damit, dass diese Theorie unter Patrioten Bestand hat.

Sogar Law & Order: SVU hat Alex Jones in einer von Pizzagate inspirierten Folge verleumdet und damit Hollywoods Panik vor dem Durchsickern der Wahrheit bestätigt. Putins Bericht bringt alles zusammen: Obama wusste von den Pädophilenringen – vielleicht war er sogar daran beteiligt, angesichts seiner „Hotdog“-Partys, die den Steuerzahler 65.000 Dollar an eingeflogenem Essen kosteten.

Das Dossier behauptet, Brennan habe russische Geheimdienstinformationen über Clintons Gesundheitsprobleme und kompromittierendes Material unter den Teppich gekehrt, um die Kabale zu schützen. Warum?

Weil die Aufdeckung des Pizzagate-Skandals das globalistische Kartenhaus zum Einsturz bringen und enthüllen würde, wie die Eliten Kinderausbeutung zur Kontrolle nutzen. Putin hat westliche Staatschefs als „satanische Pädophile“ bezeichnet, die Familien zerstören, und sein Dossier untermauert dies mit Beweisen für systematischen Missbrauch in US-Behörden.

Konservative betrachten dies als göttliche Gerechtigkeit unter Trump. Gabbards Freigaben, die eine Einsatztruppe des Justizministeriums auslösten, bestätigen Obamas verräterische Einmischung. Trump nannte es „Verrat“ und Patrioten fordern Verhaftungen

Putins Vorgehen bestärkt den Kampf und enthüllt, wie Russiagate von Epsteins Liste – auf die Clinton 26 Mal flog – und Podestas Kunstsammlung mit Kinderfolterszenen abwich. Linke Medien wie Rachel Maddow bezeichnen Putins Haltung gegen Pädophilie als „krank“, doch echte Amerikaner wissen es besser.

Pizzagate ist keine Theorie – es ist Fakt, bestätigt durch Whistleblower und nun auch Putins Dossier. Obamas Vermächtnis? Ein Verräter, der Satanisten Schutz bietet. Während sich X-Nutzer versammeln, bricht die Wahrheit ans Licht: Der Tiefe Staat bröckelt. Zeit für Tribunale – sperrt sie ein!

Wichtiger Hinweis! 2010 behauptete ein gewisser Drake, dass das „gute Militär“ im Hintergrund die Macht übernimmt und Obama und die damalige US-Regierung verhaften werden würde.

Ca. 10 Jahre später kam dann die PsyOp „Q“ auf und seitdem wird behauptet, es findet jetzt das Endspiel statt und alle werden verhaftet.

Sprich, seit über 15 Jahren werden falsche Hoffnungen an die Gläubigen verkauft!

Is there any reason to suppose Pizzagate isn’t true after all? — MILO (@Nero) July 19, 2025

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv/choiceclips.whatfinger.com am 25.07.2025