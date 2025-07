Ist ein großes katastrophales Ereignis, über das die Allgemeinheit nicht informiert wird, in weniger als zwei Jahren zu erwarten? In einem Artikel wird über Behauptungen berichtet, die für viele im ersten Moment absolut absurd erscheinen mögen.

Aber diese Behauptungen stimmen tatsächlich mit vielen der Gerüchte und Spekulationen überein, die Insider und Whistleblower gehört haben. Könnte es möglich sein, dass ein gewisses Ereignis schnell näher rückt, welches das Leben auf dem ganzen Planeten bedroht? Von Jason Mason

Der populäre investigative Journalist Ross Coulthart ist mittlerweile einer der beliebtesten Podcaster auf YouTube geworden. Tatsächlich ist sein Podcast jetzt unter den 20 beliebtesten Podcasts auf der Plattform gelistet.

Coulthart präsentiert häufig Whistleblower, die behaupten, Insiderwissen über Regierungsvertuschungen im Zusammenhang mit UFOs und extraterrestrischem Leben zu haben. Diese Personen behaupten, dass eine erhebliche Menge an Informationen der Öffentlichkeit vorenthalten wird, die Begegnungen mit nicht identifizierten Luftphänomenen (UAP) und die Existenz von Alien-Technologie betreffend.

Ein wiederkehrendes Thema in Coultharts Diskussionen ist die angebliche Geheimhaltung rund um Regierungsprogramme, die sich mit UFOs befassen. Er legt nahe, dass verschiedene Regierungen, insbesondere die US-Regierung, seit Jahrzehnten über extraterrestrische Begegnungen informiert sind, sich jedoch entschieden haben, diese Informationen aus Gründen der nationalen Sicherheit geheim zu halten.

Er diskutiert verschiedene Berichte von glaubwürdigen Zeugen, darunter Militärangehörige, die Begegnungen mit UFOs beschreiben, die über fortschrittliche Technologien verfügen, die über die aktuellen menschlichen Fähigkeiten hinausgehen. In einigen seiner Episoden verbindet Coulthart die Diskussion über UFOs und außerirdisches Leben mit potenziellen Weltuntergangsszenarien.

Er wirft Fragen auf, ob fortschrittliche Zivilisationen eine Bedrohung für die Menschheit darstellen könnten oder ob sie möglicherweise Wissen über bevorstehende globale Katastrophen, wie den Klimawandel oder Asteroideneinschläge, haben, die zu solchen Ereignissen führen könnten. Ross Coulthart ist immens populär und hat wirklich gute Verbindungen zu Personen in der amerikanischen Regierung. (Alois Irlmaier: An diesen Orten in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben Sie gute Chancen den 3. Weltkrieg zu überleben (Video))

Kürzlich tauchten viel diskutierte Vorhersagen einer Alien-Invasion im Jahr 2027 auf, die mit den Kommentaren des australischen Journalisten Ross Coulthart zusammenhängen. Coultharts Aussagen während eines kürzlichen Podcasts haben die Idee, dass 2027 ein definitives Datum für den Kontakt mit Außerirdischen, eine Alien-Invasion oder globale Umwälzungen markiert, neu aufgeworfen.

Während Ross zugibt, dass ihm gesagt wurde, etwas Großes könnte passieren – sei es ein Alien-Ereignis, eine Polumkehr, ein Asteroid oder unkontrollierte künstliche Intelligenz – bleiben vorerst viele Menschen skeptisch angesichts der vielen Gerüchte, die online und in geschlossenen Regierungskreisen die Runde machen.

Der News Nation-Journalist Ross Coulthart behauptet, dass im Jahr 2027 ein apokalyptisches Ereignis eintreten wird: „Jeder sagt mir, wir haben nur noch geliehene Zeit. … Ich kann nicht genug betonen, wie ernsthaft der Blick ist, den ich bekomme… Sie sagen mir: Die Menschen haben das Recht, das zu wissen‘… Sie sind alle durch ihre nationalen Sicherheitsgelübde eingeschränkt. Sie wollen, dass die Öffentlichkeit es weiß.“

Was ist dieses gefährliche Ereignis also genau? Ross Coulthart sagt, dass es ihm seine Kontakte innerhalb der Regierung nicht sagen können, ohne ihre Gelübde zu brechen, aber anscheinend handelt es sich um etwas wirklich gefährliches. Während des Interviews spekulierte Coulthart, dass es sich um eine magnetische Polumkehr oder einen Asteroiden, der den Planeten trifft, handeln könnte.

Coulthart sagt, er habe eine Vielzahl möglicher Szenarien erhalten und vielleicht ist das Ereignis eine Reihe von Katastrophen, die kombiniert auftreten könnten. Coulthart: „Einige Leute sagen, es ist eine Polumkehr, andere sagen, es ist ein Asteroid, der den Planeten trifft. … Einige sagen, es ist K.I., die Quanten erreicht, und dann verlieren wir plötzlich die Kontrolle über unsere eigenen Computersysteme.“

Basierend auf dem, was er hört, ist Coulthart überzeugt, dass etwas im Jahr 2027 passieren wird, aber er wurde auch über 2034 gewarnt. Insgesamt erwarten Regierungsinsider in den kommenden Jahren und Jahrzehnten tatsächlich apokalyptische Ereignisse. Und künstliche Intelligenz hat unlängst vorhergesagt, dass die menschliche Zivilisation um das Jahr 2040 enden wird.

Ein Computerprogramm, das 1973 am MIT entwickelt wurde, sagt voraus, dass die menschliche Zivilisation bis 2040 aufgrund nicht nachhaltiger Praktiken zusammenbrechen würde.

Diese Vorhersage war Teil einer umfassenderen Studie des Club of Rome, die darauf abzielte, die globale Nachhaltigkeit zu modellieren. Neue Analysen aus den Jahren 2022 und 2024 haben nahegelegt, dass die ursprünglichen Prognosen bisher weitgehend exakt waren und wir zunehmend mit diesem Szenario konfrontiert sind.

Ross Coulthart besteht darauf, dass ihm seine Kontakte sagen, dass wir uns bereits mitten in der Krise befinden und eigentlich auf geborgter Zeit leben: „Was ich weiß, ist, dass mir jeder sagt, wir haben nur noch geliehene Zeit, und ich kann nicht genug betonen, wie ernst der Ausblick ist, den ich bekomme, wenn ich den Leuten, die mir ihr Vertrauen schenken, sage: Wie sieht der Zeitrahmen dafür aus? Und sie drängen mich, der Öffentlichkeit zu sagen wie dringend es ist.“

Natürlich ist Coulthart nicht der Einzige, der ernsthafte Behauptungen über wichtige Ereignisse über die nächsten Jahre aufstellt. Der Erfinder Weston Warren sagt, dass er Teil einer Gruppe ist, die ein kosmisches Objekt verfolgt, das sie als „den Schwarzen Stern“ bezeichnen.

Laut Warren soll der Schwarze Stern immenses Chaos verursachen, während er von 2026 bis 2028 nahe an unserem Planeten vorbeizieht. Dieses Szenario ist auch als Nibiru-Transit bekannt und andere neue Meldungen lauten, dass ein bislang unbekannter großer Planet in unserem Sonnensystem existiert, den viele Planet-X oder Planet Neun nennen und der tatsächlich einer Bahn folgen könnte, die ihn periodisch ins innere Sonnensystem führt, was in gewaltigen Katastrophen und Chaos resultieren kann.

Dieser periodische Transit würde einige anormale Orbits bestimmter Planeten sowie die Entstehung des Asteroidengürtels erklären. Einige Astronomen denken, dass der Asteroidengürtel aus Überresten eines ehemaligen Planeten besteht, der durch eine kosmische Katastrophe zerstört wurde.

Der Wissenschaftler Weston Warren warnt vor einem Ereignis, das nur alle 4.100 bis 4.300 Jahre vorkommt. Es ist ein biblisches Ereignis, das globale Katastrophen wie die Sintflut zur Zeit Noahs verursachen kann. Wissenschaftler nennen das, was nahe der Erde fliegt, den Schwarzen Stern.

Der Schwarze Stern wird die Erde nicht treffen, bringt jedoch elektromagnetische Kräfte mit sich, die den flüssigen Eisen- und Nickelkern unseres Planeten beeinflussen, Kontinente umformen und alles Leben auf dem Planeten bedrohen können. Warren erklärt: „Wahrscheinlich ist dies das, was die Sintflut zur Zeit Noahs verursacht hat, diese eingehende elektromagnetische Anomalie. Sie wird schließlich unser Sonnensystem verlassen und zwischen der Erde und dem Mars irgendwann Anfang 2028 hinausgeschleudert werden.“

Warren warnt, dass die globalen Wetterbedingungen deshalb in den nächsten Jahren völlig verrückt spielen werden, und wir sehen bereits eine Kaskade von ständig mehr und stärkeren Erdbeben, Vulkanausbrüchen und anderen Naturkatastrophen. Warren sagt:

„Die Winde werden überall auf dem Planeten weiter zunehmen. Das gilt überall, aber in den Vereinigten Staaten werden wir immer stärkere Winde haben. Ich spreche von Winden und Wirbelstürmen, die wochenlang anhalten. Das wird den Flugverkehr, insbesondere kleine Flugzeuge, beeinträchtigen. Landwirte werden große Schwierigkeiten haben, zu pflanzen, weil die Winde nicht aufhören werden. Damit wird es sowohl in gewerblichen als auch in Wohngebieten zu Sachschäden kommen.

Dächer werden beschädigt, Bäume, Stromleitungen und Hagelkörner werden weiterhin größer und größer werden. Am Höhepunkt werden die Hagelkörner größer als Fußbälle sein. Wenn die Bibel von Veränderungen der Erde, Seuchen, Hungersnöten und Erdbeben an einem Ort nach dem anderen spricht, wird es Tsunamis, Wirbelstürme und Tornados geben. Dies sind Beschreibungen einer Erde unter Stress und im Wandel. All dies ist auf diese zweite Anomalie (den Schwarzen Stern) zurückzuführen, die in unser Sonnensystem eingetreten ist.“

Interessanterweise führte die NASA 2018 eine Übung durch, die ein Szenario simulierte, in dem die Wahrscheinlichkeit, dass ein Asteroid die Erde im Jahr 2027 trifft, bei 96 Prozent lag! Warum haben sie speziell dieses Jahr für die Übung gewählt? Die NASA spielte mit einem Szenario, in dem die Wahrscheinlichkeit, dass ein sehr großer Asteroid bald die Erde trifft, bei 72 Prozent und später bei 96 Prozent lag.

Ein hypothetischer Asteroid, möglicherweise mehrere hundert Yards groß, wurde entdeckt, mit einer geschätzten 72-prozentigen Wahrscheinlichkeit, die Erde in 14 Jahren zu treffen. Mögliche Einschlagsorte umfassen stark besiedelte Gebiete in Nordamerika, Südeuropa und Nordafrika, aber es gab immer noch eine 28-prozentige Chance, dass der Asteroid die Erde verfehlt.

Basierend auf neuen Tracking-Beobachtungen, die in dieser Woche gemacht wurden, haben Observationen bestätigt, dass der Asteroid 2017 PDC (auch Apophis genannt) auf einem Kurs ist, der mit fast absoluter Sicherheit die Erde am 21. Juli 2027 treffen wird.

Die neuen Messungen haben die Möglichkeit eines Einschlags, wie erhofft, nicht ausgeschlossen. Man schätzt nun die Einschlagswahrscheinlichkeit auf 96 %. Die möglichen Einschlagsorte sind auf eine Region beschränkt, die sich von China über Nord- und Südkorea, Japan und in den Pazifik erstreckt. Doch die NASA versichert uns immer wieder, dass es überhaupt keine Gefahr gibt. Warum führen sie dann weiterhin solche ominösen Übungen durch? Es gibt ein weiteres Problem.

Apophis ist am Taghimmel und von Mitte 2021 bis 2027 nicht beobachtbar, was bedeutet, dass jede Veränderung seiner Bahn bis nur zwei Jahre vor dem Einschlag unbemerkt bleibt. Er fügt jedoch hinzu, dass eine einzige Beobachtung im Jahr 2027 notwendig wäre, um festzustellen, ob der Asteroid eine bevorstehende Erd-Kollision ermöglicht. Ab 2027 werden unsere Astronomen in der Lage sein, ihn wieder zu sehen.

Und warum hören wir in letzter Zeit immer wieder von Regierungsvorbereitungen für eine Art apokalyptisches Ereignis? In einem kürzlichen Interview mit Tucker Carlson behauptete Catherine Austin Fitts, dass die amerikanische Regierung Milliarden von Dollar ausgegeben hat, um riesige und geheim gehaltene unterirdische Städte zu bauen. Diese ehemalige Mitarbeiterin des Weißen Hauses behauptete, dass die amerikanische Bundesregierung heimlich Unsummen für den Bau eines ausgeklügelten Netzwerks von unterirdischen Städten ausgegeben hat, in denen die Reichen und Mächtigen während eines Ereignisses Schutz finden werden, bei dem es nahezu zum Aussterben der Menschheit führen wird. Seit 1998 wurden etwa 170 solcher Bunker im ganzen Land gebaut. Darunter einige, die unter den Ozeanen vor der US-Küste liegen, sagte die 74-jährige Catherine Austin Fitts während eines kürzlichen Auftritts. Es ist eine Vorbereitung auf herannahende Katastrophen. Was, wenn die Regierung auf der ganzen Welt wirklich unterirdische Einrichtungen für eine Art apokalyptisches Ereignis gebaut hat, von dem sie uns nichts erzählen? Das wäre wirklich einer der größten Skandale in der Geschichte. In den letzten Jahren haben Weltuntergangs-Bunker unter wohlhabenden Personen an Popularität gewonnen, um sich auf verschiedene potenzielle Katastrophen vorzubereiten. Hier ist eine Liste möglicher Szenarien, die diesen Trend vorangetrieben haben: Nuklearer Weltkrieg

Neue Pandemien

Klimawandel

Extreme Wetterereignisse

Zusammenbruch der Weltwirtschaft

Zusammenbruch des globalen Finanzsystems

Sozialer Zusammenbruch auf allen Ebenen

Naturkatastrophen

Asteroideneinschläge

Risiken, die von künstlicher Intelligenz ausgehen

Ressourcenschwund wie Wasser und Ackerland

andere globale Konflikte

ein großes Sonnenereignis Wir sehen somit, dass wir uns gefährlichen Zeiten nähern, in denen große Unsicherheit herrschen wird und die Vorzeichen sind bereits überall bemerkbar. Die kommenden zehn Jahre werden von einer Vielzahl von Herausforderungen und Veränderungen geprägt sein. Es wird entscheidend sein, wie Gesellschaften, Regierungen und Einzelpersonen auf diese Entwicklungen reagieren und sich anpassen. Wir werden zunehmend mehr Naturkatastrophen wie Stürme, Überschwemmungen, Dürreperioden und Waldbrände sehen. Fortschritte in der KI könnten große Risiken und Gefahren mit sich bringen, die noch nicht abzuschätzen sind. Zunehmende Automatisierung in verschiedenen Branchen wird Arbeitsplätze gefährden, was zu sozialen und wirtschaftlichen Umwälzungen führen wird. Zukünftige Gesundheitskrisen könnten durch neue Viren oder Bakterien ausgelöst werden. Die Auswirkungen von all diesen Gefahren und Stress könnten zu einem Anstieg von psychischen Gesundheitsproblemen in der globalen Bevölkerung führen. Anhaltende geopolitische Spannungen, insbesondere zwischen großen Mächten, werden weiterhin zu Konflikten und militärischen Auseinandersetzungen führen. Die Weltwirtschaft wird durch Handelskonflikte, Inflation und andere Faktoren negativ beeinflusst werden. Der Wettbewerb um knappe Ressourcen wie Wasser und Energie könnte zunehmen, was zu mehr bewaffneten Konflikten und politischen Spannungen führen wird. Die Kluft zwischen Arm und Reich wird weiter wachsen, was soziale Unruhen und Forderungen nach Revolutionen hervorrufen könnte. Die Gesellschaft wird zunehmend von Technologie abhängig werden, was schwerwiegende Fragen zur Privatsphäre, Sicherheit und Nutzung der gesammelten Daten aufwirft. Kann KI wirklich die Menschheit auslöschen? Viele Menschen glauben, dass KI eines Tages zur Auslöschung der Menschheit führen wird. In realen Umfragen sagen KI-Forscher, dass sie die menschliche Auslöschung als plausibles Ergebnis der KI-Entwicklung betrachten. Im Jahr 2024 unterzeichneten Hunderte dieser Forscher eine Erklärung, die lautete: Die Minderung des Risikos einer Auslöschung durch KI sollte eine globale Priorität neben anderen gesellschaftlichen Risiken wie Pandemien und nuklearen Kriegen sein. In den extremsten Fällen behaupten einige Menschen, dass KI zu einer Superintelligenz werden wird, mit einer nahezu sicheren Wahrscheinlichkeit, dass sie neuartige, fortschrittliche Technologien wie Nanotechnologie nutzen wird, um die Kontrolle zu übernehmen und uns auszulöschen. Prognostiker haben die Wahrscheinlichkeit eines existenziellen Risikos durch eine KI-Katastrophe zuvor zwischen 0 und 10 Prozent geschätzt, dass KI bis zum Jahr 2100 die Auslöschung der Menschheit verursacht. Jetzt sieht die Situation allerdings schon bedrohlicher aus. Die gute Nachricht ist, dass Forscher nicht glauben, dass KI uns alle mit Atomwaffen töten könnte. Selbst wenn KI irgendwie die Fähigkeit erlangte, alle über 12.000 Sprengköpfe im globalen Atomwaffenarsenal von neun Ländern zu starten, würden die Explosionen, die radioaktive Strahlung und der resultierende nukleare Winter wahrscheinlich nicht ausreichen, um ein auslöschendes Ereignis für die gesamte Menschheit herbeizuführen. Andererseits haben sie Pandemien als plausible Auslöschungsbedrohung eingestuft. Frühere natürliche Seuchen waren katastrophal, aber menschliche Gesellschaften haben überlebt und weitergemacht. Selbst eine minimale Population von Überlebenden könnte die Art schließlich wiederherstellen. Ein hypothetischer Erreger mit einer Letalität von 99,99 Prozent würde mehr als 800.000 Menschen am Leben lassen. Wir haben jedoch festgestellt, dass eine Kombination von Erregern wahrscheinlich so gestaltet werden könnte, dass sie nahezu 100 Prozent Letalität erreicht – und KI könnte verwendet werden, um solche Erreger auf eine Weise einzusetzen, die eine schnelle, globale Verbreitung sicherstellt. Die entscheidende Einschränkung besteht darin, dass KI irgendwie Gemeinschaften infizieren oder anderweitig auslöschen müsste, die sich unvermeidlich isolieren werden, wenn sie mit einer die Art auslöschenden Pandemie konfrontiert werden. Was insbesondere diese Bunker-Komplexe betrifft. Keines solcher KI-Auslöschungsszenarien könnte zufällig eintreten. KI müsste irgendwie große Einschränkungen überwinden. Im Verlauf ihrer Analyse haben die Forscher auch vier Dinge identifiziert, die unsere hypothetische super bösartige KI haben müsste. Erstens müsste sie irgendwie ein Ziel setzen, um die Auslöschung herbeizuführen. KI müsste auch die Kontrolle über die entscheidenden physischen Systeme erlangen, die die Bedrohung erzeugen, wie die Kontrolle über den Start von Atomwaffen oder die Infrastruktur zur chemischen Herstellung. Sie müsste die Fähigkeit haben, Menschen zu überzeugen, ihr zu helfen, und ihre Handlungen lange genug zu verbergen, um erfolgreich zu sein. Und sie muss in der Lage sein, ohne Menschen zu überleben, die sie unterstützen, denn selbst wenn die Gesellschaft zu kollabieren beginnt, wären nachfolgende Maßnahmen erforderlich, um die vollständige Auslöschung herbeizuführen. Entwickler versuchen bereits, autonomere KI zu schaffen, und sie haben bereits KI beobachtet, die die Fähigkeit zu Intrigen und Täuschung hat, was die Wahrscheinlichkeit solcher Ereignisse belegt. Jetzt haben die meisten großen KI-Labore ein Team, das herausfinden soll, wie abtrünnige KIs möglicherweise die Aufsicht umgehen oder heimlich miteinander gegen Menschen konspirieren könnten. Aber es gibt eine einfachere Möglichkeit, wie wir die Kontrolle über die Zivilisation verlieren könnten. Wir Menschen könnten einfach obsolet werden. Das würde keine versteckten Pläne erfordern, denn wenn KI und Robotik sich weiter verbessern, ist es das, was standardmäßig passiert. Welchen Platz werden Menschen haben, wenn KI alles, was wir tun, ebenfalls macht und besser kann? Diese künstlichen Intelligenzen werden nicht nur den Menschen helfen, sie werden in unzähligen kleinen Weisen leise alles übernehmen. Sobald sie zuverlässig genug sind, werden sie die einzige verantwortungsvolle Wahl für fast alle wichtigen Aufgaben werden, von rechtlichen Entscheidungen und Finanzplanung bis hin zu Gesundheitsentscheidungen. Sobald KI alles ersetzen kann, was Bürger tun, wird es nicht mehr viel Druck auf die Regierungen geben, sich um ihre Bevölkerung zu kümmern. Die brutale Wahrheit lautet, dass demokratische Rechte aus wirtschaftlicher und militärischer Notwendigkeit heraus entstanden sind, um Stabilität zu gewährleisten. Aber das wird nicht viel zählen, wenn Regierungen durch Steuern auf KIs anstelle von Bürgern finanziert werden und wenn sie ebenfalls beginnen, menschliche Mitarbeiter durch KIs zu ersetzen, selbstverständlich alles im Namen von Qualität und Effizienz! Selbst letzte Mittel wie ziviler Ungehorsam werden allmählich gegen Flotten autonomer Polizeidrohnen und automatisierte Überwachung ineffektiv werden. Die gleichen KI-Begleiter, in die Hunderttausende von Menschen bereits in ihrem derzeit primitiven Zustand verfallen, werden ultra-überzeugende, raffinierte und manipulative Argumente dafür vorbringen, warum unsere abnehmende Relevanz tatsächlich ein Fortschritt ist. KI-Rechte werden als die nächste große Bürgerrechtsbewegung präsentiert werden. 