BLACKROCK und NESTLÉ streben danach, die Kontrolle über die Wasserversorgung zu übernehmen

Die Globalisten leeren die Quelle des Lebens aus.

Während die Medien die Massen mit Clickbait und Kulturkriegen ruhigstellen, wird ein stiller Krieg um die Kontrolle über die lebenswichtigste Ressource der Erde geführt : sauberes Wasser.

Bill Gates – der nicht gewählte Zar für Landwirtschaft, Impfstoffe und Land – erweitert sein Imperium nun bis an die letzte Grenze der Kontrolle .

In einer strategischen Allianz mit BlackRock, dem Finanzmonolithen, der bereits die Immobilienmärkte und die ESG-Tyrannei diktiert, und Peter Brabeck-Letmathe , dem ehemaligen CEO von Nestlé, der öffentlich behauptete, „Wasser sei kein Menschenrecht“, positioniert sich Gates an der Mündung der amerikanischen Wasserversorgung – und dreht den Hahn zu.

Dies ist keine Hypothese.

Es handelt sich um eine in Echtzeit koordinierte feindliche Eroberung des Überlebens selbst. (Weiteres Kapitel im Klima-Narrativ – brodelndes Grundwasser prognostiziert)

DER PLAN IST EINFACH: KONTROLLIEREN SIE DAS ANGEBOT, BESITZEN SIE DIE NACHFRAGE

Lassen Sie uns analysieren, wie die Globalisten diese Operation durchführen:

Aufkauf von Wasserrechten : Gates und seine Partner erwerben Land mit reichem Grundwasser und Zugang zu Oberflächenwasser – insbesondere in ländlichen und landwirtschaftlich geprägten Bundesstaaten , in denen der Widerstand gering und die Augen blind sind.

Beschlagnahmung der Infrastruktur : Strategische Investitionen fließen in private Wasserversorgungsunternehmen , Rohrleitungssysteme und Verarbeitungsanlagen – Systeme, die eigentlich in öffentlichem Besitz sein sollten , nun aber unter die Kontrolle der Elite geraten.

Einsatz von Technologien der nächsten Generation : Mit Mitteln für eine KI-gesteuerte Wasserverteilung, klimaorientierte Rationierungssysteme und einen datenüberwachten Verbrauch planen diese Unternehmen, Ihren Zugang zu Wasser zu digitalisieren und zu überwachen – ein „intelligentes Ventil“ nach dem anderen.

Nahrung steuert das Verhalten.

Wasser hingegen steuert die Biologie.

Und genau darum geht es: biologische Kriegsführung, getarnt als Geschäftsstrategie.

Bill Gates will den Planeten nicht retten – er will ihn besitzen

Die von ihnen propagierte Geschichte ist bekannt: „Klimawandel, Dürre, nachhaltiges Ressourcenmanagement.“

Doch die Umsetzung ist brutal einfach: Man nehme, was öffentlich ist, mache es privat und setze es dann als Waffe gegen die Bevölkerung ein.

Bill Gates handelt nicht allein. Seine Allianzen mit Larry Fink von BlackRock und Peter Brabeck von Nestlé bilden ein Machtdreieck, das bereits die Lebensmittel-, Finanz- und Pharmabranche dominiert.

Durch die Kontrolle der Wasserrechte können sie nun :

-Bestimmen Sie, welche Regionen während Dürreperioden Zugang erhalten

-Legen Sie Preismodelle basierend auf CO2-Bilanz, ESG-Scores oder Konsummustern fest

-Den Landwirten, Gemeinden und Unternehmen, die nicht mitspielen, den Zugang verweigern

-Künstliche Knappheit erzeugen, um Verzweiflung, Migration und Gehorsam zu fördern

Das ist kein Umweltschutz. Das ist Versklavung – Tropfen für Tropfen.

DER ENDGÜLTIGE LOCKDOWN: WENN WASSER ZUR WAFFE WIRD

Das Drehbuch wurde bereits erprobt: Kontrolle der Nahrungsmittel (Gates besitzt über 270.000 Hektar Ackerland), Kontrolle der Medizin (Gates kontrolliert den Einfluss der WHO), Kontrolle der Währung (BlackRock bewegt Billionen ohne Aufsicht).

Jetzt, mit Wasser, erlangen sie den ultimativen Einfluss auf das menschliche Leben.

Sobald sie die Kontrolle über das Wasser haben, kontrollieren sie:

-Bevölkerungsbewegung

-Landwirtschaftliche Produktion

-Sanitäranlagen und Hygiene

-Stadtentwicklung und Infrastruktur

-Durchsetzung der öffentlichen Gesundheit im Rahmen von „Notstandsbefugnissen“

Dies ist die letzte Phase des Ressourcenkriegs : die Sperrung des einen Elements, ohne das kein Mensch leben kann – ohne Ersatz, ohne Backup, ohne Ausweg.

Das ist kein Kapitalismus. Das ist Eroberung. Bill Gates, BlackRock und Nestlé starten die aggressivste und koordinierteste Übernahme des Lebens, die die moderne Welt je gesehen hat.

Man kann ohne Öl leben.

Sie können ohne Strom überleben.

Aber ohne Wasser kann man nicht leben.

Und genau deshalb nehmen sie es jetzt – bevor irgendjemand merkt, dass es weg ist.

Wenn Wasser Macht ist und die Mächtigen die Ventile kontrollieren, ertrinkt die Freiheit.

Der Schweizer Rundfund srf.ch berichtet zum Beispiel aktuell am 19. Mai 2025:

Nestlé und sein Mineralwasser – ein Geschäft, das seit längerem für Negativschlagzeilen sorgt. Nun erheben die Verfasser eines Untersuchungsberichts schwere Vorwürfe gegen den Staat.

Das ist passiert: Nestlé steht in Frankreich wegen des Einsatzes von verbotenen Filtersystemen in der Kritik. In diesem Skandal um die illegale Behandlung von Mineralwasser werden in einem Bericht des französischen Senats schwere Vorwürfe gegen den Staat erhoben: Es habe eine gezielte «Vertuschung» gegeben, um unzulässige Praktiken des Lebensmittelriesen Nestlé zu decken, schreiben die Verfasserinnen und Verfasser.

Der Skandal um das Nestlé-Mineralwasser

Nestlé gehören etwa die französischen Marken Perrier, Vittel oder Contrex. Brisant an der Geschichte ist, dass das Label «Natürliches Mineralwasser» nur dann vergeben werden darf, wenn das Wasser direkt von der Quelle in Flaschen abgefüllt wird. Jegliche Bearbeitung des Wassers durch Filtersysteme ist verboten. Erst vor zwei Wochen wurde bekannt, dass Nestlé bei der Mineralwasserquelle Perrier in Südfrankreich das Filtersystem entfernen muss. Die Behörden prüfen zurzeit, ob sie die Nutzungsbewilligung für Nestlé erneuern werden.

Diese Filtersysteme sind gemäss Nesté notwendig, um die Lebensmittelsicherheit des Wassers zu gewährleisten. Etwa weil Rückstände aus der Landwirtschaft in die Quellen gelangen könnten, wie beispielsweise Pestizide.

Die Kritik: Im Bericht wird zum einen die Intransparenz von Nestlé kritisiert. «Es lief schlecht», sagte Kommissionsberichterstatter Alexandre Ouizille zu den Anhörungen der Firmenspitze gegenüber Medien.

Er sprach vom «Verweigern von Antworten» seitens der Unternehmensführung. Zum anderen kritisieren die Verfasser auch das Verhalten des Staates gegenüber Behörden und Öffentlichkeit. Fast vier Jahre nach den ersten Enthüllungen gebe es noch immer keine vollständige Aufklärung. Der Ausschuss wurde im November 2024 eingesetzt, nachdem Recherchen mehrerer Medien illegale Wasserbehandlungen aufgedeckt hatten.

Seit Jahren keine juristischen Konsequenzen

Nestlé räumte während der Untersuchung ein, Ende 2020 festgestellt zu haben, dass an den Standorten von Perrier, Hépar und Contrex verbotene Verfahren eingesetzt worden seien. Mitte 2021 wandte sich das Unternehmen an die Regierung und den Präsidenten. 18 Monate später genehmigten die Behörden einen Plan, bei dem die verbotenen Methoden durch eine umstrittene Mikrofiltration ersetzt wurden.

Diese kann laut Expertinnen und Experten jedoch die Eigenschaften natürlichen Mineralwassers verändern – was laut EU-Recht nicht zulässig ist. Trotz des offensichtlichen Betrugs von Konsumentinnen und Konsumenten sei es nicht zu juristischen Konsequenzen gekommen, so der Bericht.

Kritik auch an Machtverhältnis zwischen Staat und Industrie: Nestlé habe die Genehmigung der Mikrofiltration zur Bedingung für das Ende illegaler Praktiken gemacht – letztlich habe der Staat auf höchster Ebene zugestimmt, so steht es im Bericht. Demnach war der Elysée-Palast eng in den Fall eingebunden und bereits seit 2022 über die unzulässigen Methoden informiert.

Alexis Kohler, Generalsekretär des Präsidenten, empfing Nestlé-Vertreter persönlich. Präsident Emmanuel Macron wies im Februar jegliche Kenntnis von sich. Nestlé konnte das Wasser weiter unter der profitablen Bezeichnung «Natürliches Mineralwasser» vermarkten.

Fehlende Kontrolle: Bis heute fehle eine flächendeckende Kontrolle an allen Produktionsstandorten, so der Bericht. Von insgesamt 28 Empfehlungen hebt die Kommission insbesondere die bessere Kontrolle der Wasserentnahmen, eine umfassende Qualitätsüberwachung der Grundwasservorkommen und eine verbesserte Kennzeichnung hervor.

Nestlé-CEO äusserte Bedauern: Im März musste sich Nestlé-CEO Laurent Freixe vor dem Senat rechtfertigen. Er äusserte vor dem Ausschuss sein Bedauern. «Im Namen des Nestlé-Konzerns möchte ich nochmals mein tiefstes Bedauern über diese Situation in der Vergangenheit zum Ausdruck bringen, die nicht im Einklang mit den Werten unseres Konzerns stand», sagte er. Nestlé Waters habe alles getan, um den beanstandeten Praktiken ein Ende zu setzen.

Die Konsequenzen: Dieser Bericht wirft kein gutes Licht auf die Behörden und auch auf das Unternehmen, sagt die SRF-Korrespondentin in Frankreich, Zoe Geissler. «Es wird interessant zu sehen sein, wie die Öffentlichkeit darauf reagiert und ob nun vielleicht weniger Wasser von Nestlé gekauft wird.» Zudem hat die Kommission nun auch Forderungen: Alle Mineralwasserstandorte in Frankreich sollen besser kontrolliert und die Mineralwässer besser gekennzeichnet werden.

Das sollte uns alle beunruhigen

Es wird viel über die Wasserkrise geredet, aber wenig darüber, wie einige mächtige Akteure Nutzungsrechte, landwirtschaftliche Flächen und direkten Zugang zu Süßwasserquellen anhäufen.

🔹 Nestlé wurde kritisiert für:

Wasserabfüllung in Dürregebieten wie Kalifornien.

Wasserentnahme in armen Gemeinden in Indien, Südafrika und Pakistan.

Verkauf von Wasser als Ware, während ihre ehemaligen Führungskräfte erklärten, dass Wasser kein Menschenrecht sein sollte.

🔹 BlackRock, der größte Investmentfonds der Welt:

Investiert in Unternehmen, die Wasserinfrastruktur, Land mit Aquiferen und Unternehmen für abgefülltes Wasser kontrollieren.

Entnimmt kein Wasser direkt, finanziert aber diejenigen, die es tun.

🔹 Bill Gates ist bereits der größte private Landbesitzer von landwirtschaftlichen Flächen in den USA.

Viele dieser Flächen haben Zugang zu unterirdischen Wasserquellen.

Obwohl er behauptet, dass es für „nachhaltige Landwirtschaft“ ist, bedeutet die Konzentration von Land auch Kontrolle über Wasserressourcen.

All dies geschieht, während Millionen von Menschen weltweit keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Sollte es Unternehmen und Multimillionären erlaubt werden, die Kontrolle über Wasser zu übernehmen? Wie schützen wir diese Ressource als Gemeingut?

