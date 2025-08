Die Tech-Milliardäre und skrupellosen Wissenschaftler, die Designer-Babys kommerzialisieren wollen

Teile die Wahrheit!

Es ist an der Zeit, den Widerstand gegen Designer-Babys zu verstärken, sagt Marcy Darnovsky vom Center for Genetics and Society.

Seit dem Skandal um die „CRISPR-Babys“ im Jahr 2018 sind keine weiteren gentechnisch veränderten Babys mehr geboren worden.

Nun gründen mehrere technikbegeisterte Milliardäre privat finanzierte Unternehmen, um menschliche Embryonen genetisch zu verändern, mit der ausdrücklichen Absicht, genetisch veränderte Kinder zu schaffen.

Die vererbbare Genom-Editierung ist in der überwältigenden Mehrheit der Länder, die über eine entsprechende Politik verfügen, sowie durch einen verbindlichen europäischen Vertrag verboten.

Die Unterstützung für die Beibehaltung des gesetzlichen Verbots ist weit verbreitet, auch unter Wissenschaftlern, die an der Entwicklung von Gentherapien arbeiten.

Eine Reihe von wichtigen Gegnern und Skeptikern unternimmt neue Schritte, um sich Gehör zu verschaffen. (Insiderin lässt Bombe platzen: Auf der Epstein-Insel wurden Tausende Babies geklont (Video))

Internationale Kritik an Keimbahn-Editierung

Im Mai organisierte das Global Observatory on Human Genome Editing, ein universitäres Zentrum, einen internationalen Gipfel zum Thema Human Genome Editing.

Im Gegensatz zu den drei vorangegangenen Gipfeltreffen, die von nationalen Wissenschaftsakademien gesponsert wurden, konzentrierten sich ihre Überlegungen zum Heritable Editing auf die eugenischen Implikationen und andere gesellschaftliche Risiken, die es mit sich bringen würde.

Kurz darauf forderten drei wissenschaftliche und biotechnologische Industrieorganisationen, die sich mit Zell- und Gentherapien befassen, in einem gemeinsamen Aufruf ein zehnjähriges weltweites Verbot der vererbbaren Genom-Editierung und begründeten dies mit Sicherheitsbedenken, fehlender medizinischer Notwendigkeit sowie sozialen und ethischen Risiken.

Während eine ganze Reihe von Biotech-Unternehmen und -Organisationen beständig gegen vererbbares Genom-Editing sind, ist die neue gemeinsame Erklärung von Industriegruppen, die Tausende von Wissenschaftlern und großen Biotech-Unternehmen vertreten, eine bedeutende Entwicklung.

Diese Entwicklungen zeigen, wie stark die Argumente gegen das Heritable Genome Editing sind. Doch die Befürworter der vererbbaren Genom-Editierung, die über enorme finanzielle Mittel verfügen, machen weiter, ohne sich um die Sicherheit, die gesellschaftlichen oder eugenischen Risiken zu kümmern.

Tech-Milliardäre und Designer-Babys

Diese Woche berichtet Bloomberg News, dass Bootstrap Bio, ein vor etwa 18 Monaten gegründetes Unternehmen, „einen Chief Science Officer eingestellt, ein Labor eröffnet und seine Arbeit auf die genetische Bearbeitung menschlicher Embryonen ausgerichtet hat“.

Ausgehend von Informationen von Investoren heißt es, dass Bootstrap Bio möglicherweise plant, 2026 oder 2027 in Honduras Versuche am Menschen durchzuführen, d. h. veränderte Embryonen zu verwenden, um Schwangerschaften auszulösen, „ein Ort, an dem das Unternehmen möglicherweise die US-Vorschriften umgehen könnte“.

Bloomberg war nicht in der Lage, eine Stellungnahme von Chase Denecke, CEO von Bootstrap Bio, oder Ben Korpan, CTO, zu erhalten, zitiert aber einen Online-Aufsatz der beiden Gründer über „Gen-Editierung von Erwachsenen, um sie intelligenter zu machen“.

Das Magazin sprach auch mit Simone und Malcolm Collins, den rechtsgerichteten Pronatalisten, über ihre Investition in Bootstrap Bio und darüber, ob sie ihre eigenen Kinder genetisch verändern würden. „Wir werden uns so schnell wie möglich damit befassen“, sagte sie gegenüber Bloomberg News.

Bootstrap Bio ist nicht allein. Anfang Juni berichtete die MIT Technology Review, dass Brian Armstrong, der Gründer von Coinbase, dessen Wert auf 10 Milliarden Dollar geschätzt wird, gerade auf X gepostet hatte, dass er „bereit ist, ein US-Startup zu finanzieren, das sich auf die Gen-Editierung menschlicher Embryonen konzentriert“ und „nach Gen-Editierungs-Wissenschaftlern und Bioinformatikern sucht, um ein Gründungsteam zu bilden“.

„Ich denke, die Zeit ist reif für das führende Unternehmen in den USA, das in diesem Bereich aufgebaut wird“, schrieb Armstrong.

Auf seinem X-Account sagte er im April voraus, dass die „IVF-Klinik der Zukunft eine Handvoll Technologien kombinieren wird“ – Embryo-Editing, im Labor hergestellte Eizellen, künstliche Gebärmütter und polygene Tests an Tausenden von IVF-Embryonen – was er als „Gattaca-Stack“ bezeichnet.

Dies ist nicht Armstrongs erstes Unternehmen, das auf die Kommerzialisierung menschlicher Biotechnologien abzielt; er ist Investor des umstrittenen Embryotest-Unternehmens Orchid (ebenso wie Anne Wojcicki, die Mitbegründerin und CEO des inzwischen bankrotten Unternehmens 23andMe).

Laut MIT Tech Review hat Armstrong bereits Wissenschaftler, von denen bekannt ist, dass sie die vererbbare Genom-Editierung unterstützen, zu einer „Art Soiree der verbotenen Technologien“ eingeladen.

Ein Teilnehmer dieses „inoffiziellen Abendessens“ sagt, dass eine von ihm mitbetreute Risikogruppe, SciFounders, ebenfalls die Gründung eines Unternehmens für Embryo-Editierung erwägt.

Es überrascht vielleicht nicht, dass Armstrongs Pläne für ein CRISPR-Baby-Start-up die Unterstützung von Wissenschaftlern der beiden einzigen universitären Labors in den Vereinigten Staaten erhalten, die sich mit Gen-Editing bei Embryonen befasst haben.

Dieter Egli von der Columbia University, dessen Team Armstrong informiert hat, sagte gegenüber MIT Tech Review, dass die Optimierung des Embryo-Editings „die Art von Arbeit ist, die Unternehmen machen“.

Eine andere, Paula Amato, arbeitet eng mit Shoukrat Mitalipov an der Oregon Health and Science University zusammen und war in der Vergangenheit Präsidentin der American Society for Reproductive Medicine (ASRM), dem Berufsverband der Fruchtbarkeitsindustrie.

Amato sagt, dass sie ein privat finanziertes Embryo-Editing „begrüßen“ würde und „nichts dagegen hat, wenn es von ‚Tech-Bros‘ kommt“. Es ist erwähnenswert, dass sowohl Egli als auch Mitalipov Patente für vererbbares Genome Editing beantragt haben.

Ein Embryo-Editing-Wissenschaftler und ein Fruchtbarkeitsarzt setzen sich für die Sache ein

Zufälligerweise ist Amato Mitverfasser des Artikels „The case for germline gene correction: state of the science“, der in der Juli-Ausgabe 2025 von Fertility & Sterility, der ASRM-Zeitschrift, veröffentlicht wurde.

Ein weiterer Mitautor, Shoukhrat Mitalipov, ist ein Biologe, der für seine Arbeiten über das Klonen von Menschen, den Austausch von Mitochondrien und die Genbearbeitung bei menschlichen Embryonen bekannt ist.

Amato arbeitet seit langem mit Mitalipov zusammen, um menschliche Eizellen für seine Experimente zu gewinnen.

Der Artikel gibt einen Überblick über die Ergebnisse von Gen-Editing-Experimenten an menschlichen Embryonen und beschreibt eine Reihe von Problemen, darunter unbeabsichtigte „große Deletionen“, „Chromosomenverluste“ und „Veränderungen an anderen Stellen als der vorgesehenen Zielstelle“.

Es fällt schwer, diese Zusammenfassung des „Stands der Wissenschaft“ als überzeugendes „Argument für die Genkorrektur in der Keimbahn“ zu sehen, wie es der Titel besagt. Doch die Autoren lassen sich nicht beirren.

He Jiankui, „Chinas Frankenstein“, kämpft um ein Comeback

He Jiankui, der Wissenschaftler, der im Jahr 2018 drei gentechnisch veränderte Kinder gezeugt hat, versucht, wieder ins Rampenlicht zu treten, und schwört, seine Versuche zur Erzeugung gentechnisch veränderter Babys fortzusetzen.

Nachdem er als Schurke denunziert worden war (auch von etablierten Wissenschaftlern, die die vererbbare Genom-Editierung im Prinzip unterstützen), verbrachte er drei Jahre in einem chinesischen Gefängnis wegen illegaler medizinischer Praktiken.

Er hat seine Haftstrafe hinter sich und hat eine neue Frau: Cathy Tie, eine chinesisch-kanadische Bio-Unternehmerin und ehemalige Thiel-Stipendiatin, die von Forbes in zwei seiner „30 unter 30“-Listen aufgeführt wurde, wie die MIT Technology Review in Meet Cathy Tie, Bride of „China’s Frankenstein“ berichtet.

Er behauptet auch, neues Geld zu haben. Im Juni erzählte er der South China Morning Post, dass US-Investoren „Finanzmittel im Wert von mehreren Millionen Dollar zur Verfügung stellen“ und sagte auf X, dass eine Meme-Münze, die er mit Tie kreiert hat, $GENE, jetzt eine halbe Million Dollar wert ist, „vergleichbar mit einem durchschnittlichen NIH R01-Stipendium“.

Sein X-Account, der inzwischen fast 135.000 Follower hat, wird immer bizarrer und grandioser.

Zu den jüngsten Beiträgen gehören:

April: „Guten Morgen, Schlampen. Wie viele Embryonen habt ihr heute gen-editiert?“ April: „Für diesen Scheiß bin ich buchstäblich ins Gefängnis gegangen.“ Mai: „Die Welt schuldet mir einen Nobelpreis.“ Juni: „Ich bin die Nr. 1 unter den Wissenschaftlern in China.“ Juni: „Ich werde $GENE nutzen, um meine Genforschung in meinem neuen Labor in den USA zu finanzieren.“ Juni: „Meine Mission ist immer noch im Bereich der genetischen Bearbeitung von Embryonen.“



Auf seinem X-Account hat er mehrfach erklärt, dass er ein neues Labor in den USA einrichten wird. Aber er sitzt derzeit in China fest, weil die Regierung seinen Pass beschlagnahmt hat.

Wie geht es weiter?

Eine Reihe von Tech-Milliardären nutzt nun ihr beträchtliches Vermögen und ihre grenzenlose Arroganz, um den „Gattaca-Stack“ voranzutreiben. Sie rekrutieren Wissenschaftler, die bereit sind, selbst die lauwarmen Warnungen der von den „offiziellen“ Wissenschaftsakademien geförderten Gipfeltreffen mit Füßen zu treten.

Sie scheinen keine Skrupel zu haben, sowohl den nahezu weltweiten politischen Konsens gegen das Heritable Genome Editing als auch die weit verbreiteten Bedenken hinsichtlich einer techno-eugenischen Zukunft zu ignorieren, die das Heritable Genome Editing ermöglichen würde.

Möglicherweise halten sie eine Welt der genetischen Habenichtse für eine Perspektive, die man unbedingt begrüßen sollte, und nicht für eine Zukunft, die um jeden Preis verhindert werden muss.

Kurz gesagt, wir sind in eine neue und noch alarmierendere Phase des Kampfes eingetreten, um die menschlichen Biotechnologien auf das Gemeinwohl auszurichten und ihren Einsatz im Dienste einer wiederauflebenden Eugenik zu verhindern, die auf Marktanreizen, genetischem Essentialismus und technologischer Rücksichtslosigkeit beruht.

Es ist an der Zeit, den Widerstand zu verstärken.

Quellen: PublicDomain/gmwatch.org am 05.08.2025