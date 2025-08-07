Gesundheit: Die wirksamste Lungenbehandlung, von der Sie wahrscheinlich noch nie gehört haben

Teile die Wahrheit!

Es heilt das „Unheilbare“ und hilft Menschen mit COPD, wieder zu atmen.

Die folgenden Informationen basieren auf einem Bericht, der ursprünglich von A Midwestern Doctor veröffentlicht wurde . Wichtige Details wurden für mehr Klarheit und Wirkung optimiert und redaktionell bearbeitet. Lesen Sie den Originalbericht hier .

Diese Verbindung leistet, was Inhalatoren, Sauerstoffflaschen und Steroide nie konnten.

Daniel (74), ein Mann mit schwerer COPD, sagte, er sei „bereit zu sterben“.

Doch etwas Bemerkenswertes geschah, als er begann, eine vernebelte DMSO-Lösung einzunehmen, die sein Nachbar für ihn zubereitet hatte.

Was ist DMSO? Es handelt sich um eine natürliche Verbindung, die aus Baummark gewonnen wird und die bemerkenswerte Fähigkeit besitzt, die Atmung wiederherzustellen, Entzündungen zu reduzieren und geschädigte Lungen zu heilen.

Nach nur zwei Wochen der Anwendung konnte Daniel so gut atmen, dass er endlich wieder in ganzen Sätzen sprechen konnte, ohne nach Luft zu schnappen.

Wenn Sie Daniels Genesung überrascht hat, warten Sie einfach, bis Sie lesen, was mit dem 85-jährigen Mann mit Emphysem passiert ist.(Gesundheit: DMSO – Wo es hilft: Ein breites Spektrum an Erkrankungen!)

Die Lunge überzieht sich auf natürliche Weise mit einem Antioxidans namens Glutathion, das vor Schäden schützt.

Wenn jemand an einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) leidet, verschwindet diese Beschichtung.

Studien zeigen, dass vernebeltes Glutathion COPD verlangsamen oder umkehren kann – ohne Nebenwirkungen.

Klingt einfach genug, wird aber nicht häufig verwendet.

Sie fragen sich wahrscheinlich, warum nicht mehr Ärzte es verwenden.

Es ist ganz einfach und wir haben diese Geschichte schon einmal gehört: Glutathion ist nicht rentabel.

Allein im Jahr 2023 gaben die USA 24 MILLIARDEN Dollar für COPD aus.

Und Asthma kostet jährlich weitere 40 Milliarden Dollar.

Für die Pharmaindustrie sind das „Ewigpatienten“.

Das derzeitige System ist nicht darauf ausgelegt, sie zu heilen – es ist darauf ausgelegt, sie kaum am Leben zu erhalten, sie abhängig zu halten und ihnen den letzten Cent aus der Tasche zu ziehen.

Das klingt eher nach Erpressung als nach Gesundheitsfürsorge.

DMSO galt einst als Wundermittel und hat sich als wirksam erwiesen, um Entzündungen zu heilen, die Durchblutung wiederherzustellen, Gewebeschäden rückgängig zu machen und sogar absterbende Nerven zu retten.

Im Laufe der Jahre wurde es in allen Bereichen eingesetzt, von Lähmungen bis hin zu Pankreatitis.

Und im Laufe der Zeit stellte man fest, dass es auch der Lunge hilft.

DMSO ist eine sogenannte „Dachtherapie“ – es behandelt Dutzende von Krankheiten und anderen Beschwerden, indem es die Grundursachen bekämpft: Entzündungen, oxidative Schäden, schlechte Durchblutung usw.

DMSO ist sicher, kostengünstig und überraschend wirksam.

Tatsächlich ein wenig zu effektiv.

Also tat die FDA, was die FDA immer tut … und begrub es.

Als DMSO in den 1960er Jahren in den Mainstream gelangte, strömten die Amerikaner zu Recht darauf. Schmerzen verschwanden innerhalb von Minuten. Die Symptome chronischer Krankheiten ließen nach. Die wahre Heilung begann.

Doch die Pharmariesen erkannten die Zeichen der Zeit: DMSO war eine Bedrohung für ihre Gewinne und ihre Existenz.

Also brachten sie die FDA dazu, den Stecker zu ziehen.

Die Forschung wurde über Nacht eingestellt. DMSO verschwand und geriet schließlich in Vergessenheit.

Dank des Dietary Supplement Health & Education Act von 1994 kann die FDA Naturheilmittel nicht mehr regulieren.

Doch der Schaden für DMSO war angerichtet. Es geriet in Vergessenheit.

Bisher.

Die Erfahrungsberichte strömen nun herein. Hunderte von Menschen teilen ihre DMSO-Erfolgsgeschichten.

Menschen, die DMSO gegen Schmerzen einnahmen, atmeten plötzlich besser. Ihre COPD-Erkrankungen besserten sich. Asthmasymptome verschwanden. Sauerstoffflaschen wurden plötzlich nicht mehr benötigt. Bei manchen Menschen ging sogar die Lungenfibrose zurück.

Und es ist kein Zufall.

Die Ergebnisse sind einheitlich – auf der ganzen Welt.

Wenn Sie mit COPD nicht vertraut sind, müssen Sie unbedingt verstehen, wie lebensverändernd und lähmend diese Erkrankung sein kann. Wie viele Menschen haben Schwierigkeiten, Dinge zu tun, die für die meisten von uns selbstverständlich sind – wie zum Briefkasten zu gehen oder sich morgens anzuziehen.

Diese Menschen geraten regelmäßig in eine Sackgasse und erhalten kaum Unterstützung. Sie leiden bis zu ihrem Tod.

Sehen Sie sich dieses Video-Testimonial von Daniel an, der mit COPD im dritten Stadium zu kämpfen hat.

Wie viele andere COPD-Patienten war Daniel bereit zu sterben.

Er beschreibt seinen Willensverlust, die zunehmende Depression, die er erlebte, und die nicht hilfreichen „Behandlungen“, die er in jedem Stadium der Krankheit erhielt.

Als Daniel nichts mehr zu verlieren hatte, schlug sein Nachbar vor, DMSO zu vernebeln. Und das tat er.

In nur drei Tagen sah Daniel Fortschritte. Drei Tage.

Seine Farbe ist zurück. Ihm stockt nicht mehr der Atem. Er kann seine Einkäufe tragen.

Die Tatsache, dass Daniel überhaupt in der Lage war, dieses Video aufzunehmen, in dem er seine Geschichte erzählt, ist an sich schon ein Wunder!

Eine 45-jährige Frau, die auf dem Weg zu einer Lungentransplantation war, begann eine Behandlung mit DMSO und Glutathion.

Nach nur einem Monat war sie voller Energie. Sie kam sogar so lange ohne Antibiotika aus wie nie zuvor seit ihrem 20. Lebensjahr.

Es ist nichts weniger als ein Wunder.

Und sie können dies durch Lungenfunktionstests vor und während der Behandlung belegen.

Der 85-jährige Ehemann einer Leserin litt an Lungenfibrose und Emphysem. Sie gaben ihm Rückenmassagen mit DMSO und einer großen Dosis altmodischen Sonnenlichts.

Plötzlich, im Alter von 85 Jahren, kochte er wieder Kaffee, ging ohne Rollstuhl und ging wieder in die Kirche.

Seine Ärzte konnten es nicht erklären.

Menschen, die jahrzehntelang geraucht haben und scheinbar für den Rest ihres Lebens an ihre Sauerstoffflaschen gebunden waren, haben Erfolg gehabt – und zwar in einer Woche oder weniger!

Nach einer Woche DMSO-Inhalation über einen Vernebler konnten sie wieder atmen. Sogar ohne zusätzlichen Sauerstoff.

Ein Patient ging sogar 30 Minuten auf einem Crosstrainer, nachdem er monatelang bettlägerig war!

Lassen Sie das sacken.

Es handelt sich nicht nur um Anekdoten. Diese Genesungen stehen im Einklang mit internationalen Forschungsergebnissen.

In China, Deutschland und Russland hat sich gezeigt, dass DMSO:

• Lungenfibrose umkehren

• Sauerstoffmangel vorbeugen

• Lungenschwellungen reduzieren

• Entzündungszytokine beruhigen

• Mitochondrienfunktion wiederherstellen

Wenn das zu schön klingt, um wahr zu sein – ich verstehe das!

DMSO verändert wirklich das Leben.

DMSO schützt auch vor toxischen Belastungen.

Von Waldbrandrauch bis Chlor und von Teflon-Dämpfen bis Luftverschmutzung – DMSO hilft der Lunge bei der Entgiftung und Regeneration.

In Kombination mit Antioxidantien wie Teepolyphenolen reduziert es sogar die genetischen Schäden, die durch Zigarettenrauch verursacht werden.

Eine der überraschendsten Erkenntnisse?

Chinesische Forscher zeigten, dass DMSO sogar vor einer Vergiftung durch abgereichertes Uran schützt .

Was?!

Es reduziert DNA-Brüche, verhindert Zelltod und stellt die Zellsignalisierung wieder her. Neun Studien belegen dies.

Aber in Amerika spricht praktisch niemand darüber.

Atemwegsinfektionen?

DMSO durchbricht die bakterielle Abwehr und steigert die Wirksamkeit von Antibiotika um das 3- bis 200-fache.

Diese Infektionen – insbesondere Lungenentzündungen – sind eine der häufigsten Todesursachen. Doch auch hier kommt DMSO zur Rettung.

In einem libyschen Krankenhaus wurden 31 Patienten mit Lungenabszessen mit DMSO und Antibiotika behandelt. Alle erholten sich vollständig und ohne Rückfall!

Sogar Tuberkulose – eine der tödlichsten Infektionen der Welt – reagiert auf DMSO.

Es stoppt das Bakterienwachstum, verbessert die Arzneimittelaufnahme und heilt die in der Lunge zurückgebliebenen Hohlräume.

Und es ist eines der wenigen Mittel, die gegen medikamentenresistente Stämme wirken.

Dann gibt es noch das ARDS (akutes Atemnotsyndrom), den Albtraum eines Lungenkollapses, der die Betroffenen an Beatmungsgeräte anschließt.

Bei Ratten und Hamstern konnte DMSO Lungenödeme, Entzündungen und Zelltod rückgängig machen.

Eine Studie am Menschen zeigte, dass sich drei Patienten mit beinahe tödlichem ARDS vollständig erholten – einer davon innerhalb von nur einer Woche!

Menschen mit Asthma erzielen unglaubliche Ergebnisse.

Die Leser von haben berichtet, dass sie ihre Inhalatoren weggeworfen haben, wieder tief atmen und endlich ohne ständiges Engegefühl in der Brust leben.

Die Wissenschaft bestätigt dies.

DMSO reduziert die Anzahl der an Asthmaanfällen beteiligten Immunzellen, steigert die Wirksamkeit von Steroiden und verbessert die Ergebnisse in Kombination mit Bronchodilatatoren und Antihistaminika.

Kein Wunder, dass die deutsche DMSO-Community von großen Erfolgen bei der Asthmabehandlung berichtet.

Sogar das Asthma einer 20-jährigen Katze verschwand nach einer einzigen DMSO-Anwendung!

Nebenhöhlenentzündungen, chronischer Husten, Bronchitis – all das wird mit DMSO bekämpft.

Die Leute berichten von sofortiger Linderung, wenn nichts anderes geholfen hat.

Sogar Symptome, die mit Giftstoffen in der Luft in Zusammenhang stehen, werden rückgängig gemacht.

Warum haben Sie davon nichts gehört?

Denn mit der Heilung von Menschen lässt sich kein Geld verdienen. Sie krank zu halten, schon.

Es handelt sich um einfache Mathematik einer Branche, die alle zum Narren hält.

Aus diesem Grund wurde ein spottbilliges Lösungsmittel, das Entzündungen lindert, die Arzneimittelabgabe fördert und Gewebe regeneriert, von den Aufsichtsbehörden unter Verschluss gehalten.

Und genau deshalb ist es an der Zeit, es zurückzubringen.

Das medizinische System möchte, dass Sie in seinem Kreislauf aus Medikamenten, Nebenwirkungen und Krankenhausaufenthalten gefangen bleiben.

Indem sie Sie krank halten, erhalten sie sich selbst am Leben.

DMSO bedroht dieses gesamte Modell, indem es tatsächlich den zugrunde liegenden Schaden behebt.

Wenn auch nur die Hälfte dieser Aussagen wahr ist, dürfte dies die größte medizinische Geschichte unserer Zeit sein.

Aber das werden Sie in den Mainstream-Medien nicht sehen.

Es geht darum, das zurückzugewinnen, was funktioniert, und die Kontrolle über unsere Gesundheit zurückzugewinnen.

Tausende werden jetzt geheilt – nicht wegen des Systems, sondern trotz ihm.

