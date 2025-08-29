Larry Fink warnt: Widerstand gegen WEF-BlackRock bedeutet „sichere Eliminierung“ (Video)

Teile die Wahrheit!

Larry Fink von BlackRock verschwendete keine Zeit. Seine erste Botschaft als neuer Chef des Weltwirtschaftsforums war erschreckend: Wer sich der globalen Agenda widersetzt, wird eliminiert.

Die Jahre unter Klaus Schwab waren nur die Probe. Jetzt hat sich das Drehbuch geändert. Die Globalisten sind der Meinung, dass zu viele es versäumt haben, sich an die Vorgaben zu halten – und gehen daher in die sogenannte „Durchsetzungsphase“ über.

Und wer wäre besser geeignet, diese Initiative zu leiten, als der Mann hinter BlackRock, dem Billionen-Dollar-Titan, der bereits die Märkte und Regierungen der Welt prägt? Die Verbindung von BlackRock und dem WEF ist nicht nur Strategie – sie bedeutet Eskalation. Ein Warnschuss an die Welt.

Denn machen wir uns nichts vor: Das WEF ist nicht mit Klaus Schwabs Rücktritt gestorben. Es hat sich weiterentwickelt. Und was als nächstes kommt … wird entscheiden, wer überlebt und wer nicht.

Die Botschaft der Globalisten könnte diese Woche nicht lauter sein: BlackRock + WEF = Totale Kontrolle. Sie feiern, dass der weltgrößte Vermögensverwalter – bekannt dafür, Verhaltensweisen zu „grüner“ Compliance und globalistischem Gehorsam zu zwingen – mit genau dem Forum fusioniert, das ihre dystopischen Pläne entwickelt. (Blackrock und WEF kündigen Plan zum Verbot von Auto- und Privatbesitz an (Videos))

Schwabs WEF hat versucht, Sie zur Einhaltung zu drängen. Finks WEF lässt Ihnen keine andere Wahl.

Ihrer Vision nach ist die nationale Souveränität am Ende. Grenzen? Überholt. Selbst die einst so stolzen Vereinigten Staaten werden bald ihren Platz kennen. Sie werden niederknien. Sie werden kriechen. Und sie werden gehorchen.

Gates lacht wie eine Hyäne, weil er und Fink aus demselben satanischen Gesangbuch singen.

Die nächste Phase ihres Plans ist die Entvölkerung – die Welt auf eine „überschaubare“ Größe zu reduzieren und ganze Bevölkerungen unter dem Deckmantel der Nachhaltigkeit auszulöschen. Weniger Menschen bedeuten für sie weniger Probleme … und absolute Macht über die, die übrig bleiben.

Hier singt Fink ein Loblied auf Entvölkerung und Eugenik.

Willkommen im ESG-Sklavennetz der Neuen Weltordnung – wo jeder Kauf, jede Bewegung, jede Entscheidung verfolgt, bewertet und beurteilt wird.

Unter dem Banner der „Nachhaltigkeit“ und „Gerechtigkeit“ bauen sie einen digitalen Käfig – einen, der Gehorsam belohnt und Widerspruch bestraft … indem er Sie durch eine Maschine ersetzt.

Unterschätzen Sie nicht, wie weit sie bereit sind zu gehen, um ihre Ziele zu erreichen. Den amtierenden Präsidenten einer demokratischen Nation ermorden? Sie haben bereits ein halbes Dutzend Politiker ausgeschaltet, die sich gegen die Einführung des Covid-Impfstoffs durch die Pharmaindustrie ausgesprochen hatten.

Und vergessen Sie nicht: Beide Möchtegern-Trump-Attentäter traten im Jahr vor ihren gescheiterten Anschlägen auf Trumps Leben in BlackRock-Werbespots auf. Mal im Ernst, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit?

Ich würde die Wahrscheinlichkeit auf etwa eins zu zwölf Billionen schätzen. Zufälligerweise ist das genau die Summe, über die Larry Fink bei BlackRock verfügt. Elf Billionen Dollar. Mehr Vermögen als das BIP aller Länder der Erde – mit Ausnahme der USA und Chinas.

Und laut Fink wird die Macht von BlackRock und dem WEF bald sogar die der USA und Chinas in den Schatten stellen. Warum? Weil die Souveränität tot ist. Grenzen sind überholt. Nur noch globalistische Regeln gelten.

Und wenn Sie es wagen, sich dem Traum der Elite, Götter zu werden, in den Weg zu stellen, werden Sie nicht nur zum Schweigen gebracht. Sie werden Sie auslöschen. Klingt das übertrieben? Sie haben es selbst gesagt – öffentlich.

Yuval Noah Harari hat es in Sophisterei gekleidet – seine Worte mit Philosophie und Futurismus überzogen – aber die Botschaft ist immer dieselbe: Die Menschheit muss reduziert, verwaltet und kontrolliert werden.

Und dann war da noch der andere WEF-Ghul – derjenige, der die Maske vollständig fallen ließ. Keine blumigen Worte. Nur eine psychopathische Tirade, die so irrsinnig war, dass sie ihn vor laufenden Kameras fast zerbrach.

Das war nur ein kleiner Vorgeschmack der blanken Verachtung, die diese Leute für uns alle hegen. Die Wahrheit ist: Das WEF war nie verschwunden. Es hat sich neu formiert. Und jetzt ist es zurück – mit einem neuen Drehbuch, schärferen Zähnen und rücksichtsloseren Absichten als je zuvor.

Diesmal geht es nicht um Überzeugung. Es geht nicht um Druck. Es geht um Gewalt. Mit Larry Finks BlackRock als Kontrollmotor ist die „Durchsetzungsphase“ keine Spekulation mehr – sie wird jeden Winkel Ihres täglichen Lebens durchdringen.

Diese irrsinnigen Preise, die Sie an der Zapfsäule, im Supermarkt und an der Kasse erlebt haben – das ist kein Zufall. Es ist kein Pech. Es ist Politik. Die Politik von BlackRock. Sie haben die Kosten bewusst immer weiter in die Höhe getrieben und so die alltäglichen Bedürfnisse der Bevölkerung unerträglich gemacht.

Warum? Um Sie zu brechen. Um Sie zu zwingen, Ihr Verhalten zu ändern. Um Sie dazu zu bringen, Freiheit gegen „Nachhaltigkeit“ und Souveränität gegen „Konformität“ einzutauschen.

Und was die meisten Menschen nicht erkennen: Dies ist erst der Anfang. Wenn Sie jetzt denken, es sei schlimm … warten Sie ab, was BlackRock und das WEF als Nächstes planen .

Als Erstes auf der Abschussliste: Privater Autobesitz. Ihrer Meinung nach kann man zu Fuß gehen … oder sich ein Auto teilen. Wozu braucht man in der hübschen kleinen „15-Minuten-Stadt“ überhaupt ein Auto?

Und Reisen? Vergiss die Bewegungsfreiheit – du brauchst eine Genehmigung. Und seien wir ehrlich: Ein „Unruhestifter“ wie du mit deiner wachsenden Liste an Gedankenverbrechen wird niemals die Erlaubnis bekommen, deinen Block zu verlassen. Niemals.

Denken Sie, ich übertreibe? Denken Sie noch einmal nach.

Doch es kommt noch schlimmer. Ermutigt durch ihre neue Macht geben sie sich nicht länger damit zufrieden, den Preis für Proteine ​​in die Höhe zu treiben. Jetzt haben sie es auf die Grundnahrungsmittel der Welt abgesehen.

Reis – die billige, zuverlässige Nahrungsquelle, die die Hälfte der Weltbevölkerung ernährt – soll auf die gleiche Weise behandelt werden. Das Ziel? Ihn unerschwinglich zu machen , selbst die grundlegendsten Güter unerschwinglich zu machen. Im BlackRock-Stil.

Haben Sie es mitbekommen? Kohlenstoff ist nicht mehr das einzige Monster unter dem Bett des WEF. Jetzt haben sie einen brandneuen, künstlich geschaffenen Bösewicht enthüllt: Methan. Und – welch ein Zufall – es ist so, dass sie Billionen an Steuergeldern benötigen, um diese neueste existenzielle Bedrohung zu „bekämpfen“.

Für mich klingt das nach viel heißer Luft. Seien wir ehrlich … das einzige, was hier mit Methan betrieben wird, ist ihre nächste Geldmacherei.

Denn was die globale Elite noch mehr begeistert als die Erfindung einer neuen künstlich geschaffenen Krise, ist die Chance, den Geist der einfachen Leute auf sadistische Weise zu brechen.

Glauben Sie mir nicht einfach – ein Insider des WEF hat offen zugegeben, dass der Versuch, die Menschheit zum Insektenessen zu zwingen, seiner Meinung nach darauf abzielt, „die menschliche Seele zu zerstören“.

Und das ist noch nicht alles. Nun hat das WEF dem Kaffee den Krieg erklärt und Kaffeetrinker als Schuldige des sogenannten „Global Boiling“ gebrandmarkt. Ihre Lösung? Kaffeetrinker müssen um jeden Preis gestoppt werden.

Ihren eigenen Prognosen zufolge werden Sie in Zukunft nicht mehr täglich eine Tasse genießen können. Sie werden auf nur zwei oder drei Tassen pro Jahr beschränkt sein.

Hier ist der Schweizer Bankier und WEF-Agenda-Mitarbeiter Hubert Keller mit den schlechten Nachrichten.

Die geisteskranken Kriminellen haben die Anstalt übernommen – im wahrsten Sinne des Wortes. Sie haben niemand anderem als Ghislaine Maxwells Schwester einen Sitz im Sitzungssaal überlassen.

Ghislaine Maxwell’s sister still sits on the WEF board (with Larry #Fink). Their father, Robert Maxwell, was an IC asset and double/triple agent. He created the “peer reviewed published scientific journals” to control what is considered “science.” Nothing is a coincidence. pic.twitter.com/kLi0VFZTk8 — Resist CBDC (@Resist_CBDC) August 18, 2025

Wenn Ihnen das nicht alles sagt, was Sie über die Leute wissen müssen, die hier das Sagen haben, dann wird es Ihnen nichts sagen.

Und das lässt uns vor die Wahl: Entweder wir lehnen uns zurück und sehen zu, wie sich der Wahnsinn ausbreitet, oder wir übernehmen die Kontrolle – bevor es zu spät ist. Der australische Senator Malcolm Roberts nennt es den „Großen Widerstand“.

Offensichtlich hat die globalistische Elite diese Zeit dafür vorgesehen, die seit langem bedrohte Neue Weltordnung mit ihren falschen Versprechungen in Bezug auf Klimawissenschaft, Entvölkerung und Eugenik einzuläuten.

Aber dank Menschen wie Ihnen beginnen die Massen, die Realität zu erkennen. In ganz Europa verbreiten sich Steckbriefe, die die Verhaftung von Bill Gates, Klaus Schwab, Anthony Fauci und anderen globalistischen Architekten wegen „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ fordern.

Es ist ein Anfang. Ein Funke. Aber der Kampf ist noch lange nicht vorbei. Es gibt noch so viel zu tun.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 29.08.2025