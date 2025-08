Paradigmenwechsel-Das Ende eines Märchens: Wie die USA den CO2-Mythos kippen

Teile die Wahrheit!

Während in Deutschland die Ampel-Nachfolger unter Friedrich Merz weiterhin Billionen für die sogenannte „Klimaneutralität“ verpulvern, macht Donald Trump in den USA Nägel mit Köpfen. Die amerikanische Umweltbehörde EPA plant, die jahrzehntelange Verteufelung von CO2 endlich zu beenden.

Was bei uns als „Klimagift“ gebrandmarkt wird, soll in den Vereinigten Staaten wieder als das anerkannt werden, was es ist: ein natürlicher und lebensnotwendiger Bestandteil unserer Atmosphäre.

Die Abrechnung mit der Klima-Ideologie

Lee Zeldin, Trumps neuer EPA-Chef, lässt kein gutes Haar an der bisherigen Politik seiner Vorgänger. Die sogenannte „Gefährdungsfeststellung“, die CO2 wie ein Industriegift behandelte, soll fallen. Dahinter habe „viel Ideologie“ gesteckt, so Zeldin, während der „Nutzen oder die Notwendigkeit von Kohlendioxid“ systematisch ignoriert worden sei.

Eine schallende Ohrfeige für all jene, die uns seit Jahren einreden wollen, jedes ausgeatmete CO2-Molekül bringe den Planeten dem Untergang näher.

Besonders pikant sind Zeldins Vorwürfe an die Obama- und Biden-Administrationen: „Gesetze verzerrt, wissenschaftliche Grundlagen verdreht und juristische Standards missachtet“ – all das sei geschehen, nur um eine politische Agenda durchzudrücken.

Wer jetzt an deutsche Verhältnisse denkt, wo Klimaaktivisten auf Autobahnen kleben und die Politik ihnen auch noch applaudiert, liegt nicht falsch.

Billionen für eine Ideologie

In den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten seien durch die CO2-Verteufelung „Vorschriften in Billionenhöhe“ beschlossen worden, rechnet Zeldin vor.

Seine Diagnose könnte klarer nicht sein: „Es gibt Akteure, die unter dem Vorwand des Klimaschutzes bereit sind, das ganze Land wirtschaftlich an die Wand zu fahren.“

Ein Satz, der wie maßgeschneidert für die deutsche Energiewende klingt, die uns bereits über eine Billion Euro gekostet hat – für dreckigen und überteuerten Strom.

„16 Jahre voller Unklarheit für Verbraucher und Hersteller“

Mit diesen Worten kündigte Zeldin bei einem Auftritt in Indiana das Ende der Klima-Gängelung an. Die amerikanischen Bürger sollen endlich finanziell entlastet werden.

Ein Konzept, das in Deutschland offenbar niemand versteht. Hier plant die neue Große Koalition unter Merz stattdessen ein 500 Milliarden Euro Sondervermögen – natürlich für „Infrastruktur“ und „Klimaschutz“.

Dass Merz einst versprochen hatte, keine neuen Schulden zu machen? Geschenkt. Die nächsten Generationen werden es schon richten – mit ihren Steuern und Abgaben.

Der steinige Weg zur Vernunft

Natürlich wird die Klima-Lobby nicht kampflos aufgeben. Umweltverbände und ihre juristischen Hilfstruppen bereiten sich bereits auf jahrelange Gerichtsschlachten vor. 45 Tage haben sie Zeit, im öffentlichen Verfahren Stellung zu beziehen. Rechtsexperten prophezeien, es werde „Jahre dauern“, bis der Fall beim Supreme Court lande.

Doch Zeldin gibt sich kämpferisch. Er spricht von der „größten Deregulierungsmaßnahme in der Geschichte der Vereinigten Staaten“. Bereits im März hatte er angekündigt, dass 31 Umweltauflagen zur Disposition stünden. Sie sollen entweder grundlegend überarbeitet oder komplett gestrichen werden.

Deutschland im Klima-Koma

Während Trump Amerika von ideologischen Fesseln befreit, versinkt Deutschland immer tiefer im grünen Sumpf. Die Klimaneutralität bis 2045 wurde sogar im Grundgesetz verankert – ein Akt politischer Hybris, der seinesgleichen sucht. Die Folgen sind absehbar: weiter steigende Inflation, explodierende Energiepreise und eine Deindustrialisierung, die bereits in vollem Gange ist.

Besonders bitter: Deutschland trägt gerade einmal 0,00000032 Prozent zum weltweiten CO2-Gehalt der Atmosphäre bei. Für diese mikroskopische Menge ruinieren wir unsere Wirtschaft, während China munter neue Kohlekraftwerke baut und die USA unter Trump zur Vernunft zurückkehren.

Die Botschaft aus Washington sollte auch in Berlin ankommen: CO2 ist kein Gift, sondern Grundlage allen Lebens auf diesem Planeten. Ohne CO2 keine Photosynthese, ohne Photosynthese keine Pflanzen, ohne Pflanzen kein Leben.

Doch in einem Land, in dem Klimakleber als Helden gefeiert werden und die Politik Billionen für eine Schimäre verpulvert, ist diese simple Wahrheit offenbar zu viel verlangt.

Es bleibt zu hoffen, dass der amerikanische Kurswechsel auch hierzulande ein Umdenken bewirkt. Die Alternative wäre der wirtschaftliche Selbstmord auf Raten – getarnt als moralische Überlegenheit.

Doch während Trump handelt, diskutiert man in Berlin vermutlich gerade über geschlechtergerechte Pronomen in Klimaschutzgesetzen. So unterschiedlich können Prioritäten sein.

Paradigmenwechsel-Das Ende eines Märchens: Wie die USA den CO2-Mythos kippen

Horrende Energiepreise, unwirtschaftliche Energiewende, Klimapanik: All das basiert auf einem Narrativ, das mit Wissenschaftlichkeit nichts zu tun hat – auf einem Framing, das CO2 als schädlich und gefährlich brandmarkt. Nun kippen die USA dieses ideologisch-mythologische Konstrukt.

Die Überraschung könnte kaum größer sein: Lee Zeldin, neuer Chef der US-Umweltschutzbehörde EPA, will mit dem zentralen Dogma der Klimapolitik aufräumen – der Einstufung von Kohlendioxid (CO₂) als Schadstoff. Damit kündigt der neue starke Mann an der Spitze der Umweltbehörde an, was noch vor kurzem undenkbar schien: das Ende des offiziellen Klimadogmas in den Vereinigten Staaten. Und das im Herzen der US-Klimapolitik.

Vor Lee Zeldin stand Michael S. Regan an der Spitze der US-Umweltschutzbehörde EPA (Environmental Protection Agency). Ein Paradebeispiel für den neuen Typus von Funktionären, die Umweltpolitik mit identitätspolitischen Schlagworten aufladen. Unter Präsident Joe Biden ins Amt gehoben, machte sich Regan vor allem mit schrägen Begriffen wie „Environmental Justice“ – im Deutschen gerne als „Umweltgerechtigkeit“ wiedergegeben – einen Namen. Gemeint ist damit ein Sammelbecken aus Klima-Ideologie, Umverteilungsfantasien und Rassendiskurs, das mit klassischem Umweltschutz kaum noch etwas zu tun hat.

Regan trieb eine radikale Ausweitung der CO₂-Regulierung voran. In der Sprache der neuen Aktivisten: den „Kampf gegen Treibhausgase“. Ein Nonsense-Begriff, der sich aber als politisch umso wirksamer erwies: Denn wer CO₂ – ein lebenswichtiges Spurengas – als „Treibhausgas“ brandmarkt, erzeugt Bilder von Hitze, Gefahr, Notstand. Unter Regans Führung wurde die EPA zum Werkzeug einer ideologischen Transformation: CO₂ sollte als zentrales Übel in allen Lebensbereichen bekämpft, reguliert und besteuert werden.

Noch früher, in Obamas Amtszeit, war es unter anderem Gina McCarthy, die maßgeblich an der Einstufung von CO₂ als „public danger“ beteiligt war. CO2 sollte als gefährliches Treibhausgas reguliert werden, indem Energieversorgung und Wirtschaft zerstört werden sollten. Die EPA-Aktivisten spielten übrigens eine wesentliche Rolle im Kampf gegen die verhasste Autoindustrie: beim Lostreten des VW-Skandals.

Nun kehrt unter Präsident Trump mit Lee Zeldin ein gestandener amerikanischer Politiker zurück, Jurist und ehemaliger Armeeoffizier, der seit dem 29. Januar 2025 als 17. Administrator der US-Umweltschutzbehörde EPA im Amt ist.

Er beendet das dubiose „Endangerment Finding“. Diese Schlüsselregelung aus dem Jahr 2009 bezeichnete Treibhausgase wie CO₂ als Gefahr für die öffentliche Gesundheit. Zeldin kündigte an, diese wegfallen zu lassen. Eine Deregulierung, die jährlich Einsparungen von über 50 Milliarden US-Dollar verspricht und als größte in der US-Geschichte bezeichnet wird.

Seine wichtigste Aufgabe, wie im EPA-Programm beschrieben: eine „Agenda zur Wiederherstellung der Größe der amerikanischen Wirtschaft aggressiv vorantreiben“. Dazu gehören Energieunabhängigkeit, Automobilindustrie, KI-Technologie und Bürokratieabbau.

In diesem Sinne strebt er die „Entmachtung der Wissenschaftsabteilung“ an. Sowohl Budgets als auch Mitarbeiter im Forschungsbereich (Office of Research & Development) wurden stark gekürzt, alle sogenannten „Umweltgerechtigkeits“-Programme gestrichen und Fördermittel eingefroren.

Zeldin selbst erklärte in einer Senatsanhörung, er glaube zwar, dass der Klimawandel real sei, kritisierte jedoch die bisherigen Regulierungen als ideologisch verzerrt und wirtschaftsschädlich. Er wurde von Präsident Donald Trump nominiert und mit einer Mehrheit von 56 zu 42 Stimmen im Senat bestätigt, darunter übrigens auch von drei demokratischen Senatoren.

Jetzt also räumt Lee Zeldin mit dem zentralen Dogma der Klimapolitik auf – der Einstufung von Kohlendioxid (CO₂) als Schadstoff. Was für Klimaaktivisten einem Sakrileg gleichkommt. Die schrien auch postwendend auf, sehen sie doch ihre Pfründe davonschwimmen.

Dies wird sich für die amerikanische Wirtschaft und Energieversorgung als Befreiungsschlag erweisen. Denn damit stellt sich die US-Regierung unter Donald Trump erneut gegen eine Ideologie, die ganze Industriezweige knebelt, Energiepreise in die Höhe treibt und zugleich dem Fortschritt Fesseln anlegt.

Denn es ist schier unglaublich, was ein „klimaindustrieller Komplex“ seit Jahrzehnten aufgezogen hat: Kohlendioxid (CO₂) in westlichen Industrieländern als Feindbild Nummer eins aufzubauen. Es sei ein „klimaschädliches Gas“, verantwortlich für „Erderhitzung“ und Umweltkatastrophen. Dass es sich dabei um ein geruchloses, unsichtbares, ungiftiges Gas handelt, das Pflanzen zum Leben brauchen und das jeder Mensch beim Ausatmen produziert, wurde zur Nebensache erklärt.

CO₂ ist kein Schadstoff, sondern der elementare Grundstoff für das Leben auf der Erde. Die Photosynthese wäre ohne den wichtigen Baustein CO₂ nicht möglich. Es ist das, was Pflanzen wachsen lässt, Sauerstoff erzeugt, die Nahrungsketten aufrechterhält. Ohne CO₂ kein Leben.

Schon 2013 hatte Tichys Einblick ausführlich in der Reportage „Das arme Molekül CO₂“ mit Fakten und letztlich Schulwissen mit dem grünen Dogma aufgeräumt.

Nun kommt Zeldin – und will genau dort ansetzen. Seine Botschaft ist klar: Die Grundlage, auf der unzählige US-Klimagesetze beruhen, die Einordnung von CO₂ als „public danger“, als öffentliche Gefahr, soll gestrichen werden. Damit würden auch viele Regulierungen ihre Grundlage verlieren, die unter Obama eingeführt wurden und später von Biden wiederbelebt worden sind.

Trump hatte schon bei seinem Amtsantritt angekündigt, mit dem „Klimamärchen“ aufzuräumen. Nun folgt die konkrete Umsetzung. Das sei, so Zeldin, der Anfang vom Ende eines religiösen Dogmas.

Das ist mehr als ein Donnerschlag. Damit wirft die Trump Administration alles über den Haufen, was die Energieversorgung zum Einsturz bringen sollte und große Teile der Wirtschaft schwer beschädigte.

Die Folgen sind dramatisch – im positiven Sinne. Denn Energie ist nicht irgendeine Ware. Sie ist der Grundpfeiler jeder industriellen Wertschöpfung. Teure Energie bedeutet: unproduktive Arbeit, sinkende Wettbewerbsfähigkeit, Deindustrialisierung. Billige Energie hingegen – sei es aus Kohle, Gas, Öl oder Kernkraft – bedeutet: Produktivität, Wachstum, Wohlstand. Wer den CO₂-Ausstoß massiv verteuert, belastet damit fast jede Form von wirtschaftlicher Aktivität.

Insofern wirkt „Klimaschutz“ wie eine gigantische Bremsanlage auf die gesamte Ökonomie.

Trump hatte auf seinem Rückflug von seinen denkwürdigen Auftritten in Schottland noch einmal betont: „Wir fangen an, viele Windräder abzureißen. Sie funktionieren nicht. Sie sind schlecht und sie sind zu teuer.“ Seine Worte zielen auf ein weiteres Glaubensbekenntnis der grünen Transformation: dass angeblich Wind und Sonne genügen würden, um eine stabile und leistungsfähige Energieversorgung sicherzustellen.

Tatsächlich aber funktioniert keine moderne Volkswirtschaft mit wetterabhängiger Stromerzeugung. Ohne Speicher, ohne Grundlast, ohne steuerbare Kraftwerke wird aus der Versorgung ein Glücksspiel. Die Folge: Staaten wie Deutschland müssen immer häufiger Reservekraftwerke aktivieren oder Strom aus dem Ausland einkaufen, oft aus Kohle- oder Atomkraft.

Was für die USA die Freisetzunng wirtschaftlichen Potentials bedeutet, wird Europa weiter fesseln: Während sich in Washington die Schleusen öffnen für billige, verfügbare Energie, verstrickt sich Brüssel in einem kleinteiligen Dschungel aus CO₂-Bepreisung, Emissionshandel, Förderregeln, Verboten und Greenwashing.

Die Energiepreise in Deutschland liegen rund dreimal höher als in den USA. Ganze Industriezweige wie die Chemie- oder Aluminiumproduktion wandern ab – oft genau dorthin, wo Energie nicht verteufelt, sondern genutzt wird.

Von der CO₂-Hysterie profitiert haben indessen Betreiber von Wind- und Solaranlagen, Berater- und Zertifizierungsbüros und NGOs und Umweltlobbyisten. Weiterer Profiteur ist die Bürokratie, die sich mit neuen Regulierungs- und Überwachungsaufgaben betraut sah. Medienhäuser haben sich tatkräftig am Schüren der Panik beteiligt, und konnten mit Klimapanik-Schlagzeilen auftrumpfen.

Die großen Verlierer sind hingegen der Mittelstand, energieintensive Industrien, und letztlich der Verbraucher, der mit höher steigende Strom- und Spritpreise stemmen muss, und der Steuerzahler.

Die Absurdität liegt auf der Hand: Noch nie in der Geschichte der Menschheit ist jemand auf die Idee gekommen, Luft zu besteuern. Doch genau das geschah mit der Einführung von CO₂-Zertifikaten und Abgaben.

Und damit nicht genug: Ganze Erzählwelten wurden erschaffen – mit Kipppunkten, Weltuntergangsszenarien, Schulstreiks und Fernsehpredigern.

Doch nun scheint es, als würde die Trump-Administration diese Welt wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Es wäre eine Rückkehr zu naturwissenschaftlicher Klarheit, zu ökonomischer Rationalität – und zu politischer Nüchternheit. Wer die Grundlage der CO₂-Regulierung kippt, gibt nicht nur der Wirtschaft Luft zum Atmen, sondern entzieht auch einem ganzen Klima-Komplex den Boden.

Die ideologische Transformation – so Zeldin – war ein Irrweg. Jetzt geht es darum, wieder zu funktionierenden Grundlagen zurückzukehren. Die USA senden ein klares Signal: Der Klima-Industrie-Komplex wird in seine Schranken gewiesen. CO₂ ist kein Feind, sondern ein Freund.

Und genau das könnte – jenseits aller politischen Streitigkeiten – die produktivste Nachricht seit Jahren sein. Irgendwann wird sie auch nach Europa schwappen.

Quellen: PublicDomain/kettner-edelmetalle.de am 01.08.2025