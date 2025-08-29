Teile die Wahrheit!

Präsident Trump forderte am Mittwoch, den linksradikalen Milliardär George Soros und seinen Sohn Alex Soros nach dem Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) wegen der Finanzierung und Unterstützung gewalttätiger linksradikaler Randalierer anzuklagen.

Soros und seine Open Society Foundations haben Geld in viele Dark-Money-Projekte und radikale linke Bewegungen gesteckt und diese finanziert, um konservative Regierungen zu destabilisieren und radikale linke Globalisten an die Macht zu bringen.

Er ist auch der Drahtzieher hinter der Lawfare gegen Trump, der Wahlmanipulation und dem Chaos im ganzen Land.

Insbesondere hat der jüdische Milliardär unzählige gewalttätige Unruhen finanziert, darunter antiisraelische Bewegungen, Black Lives Matter und andere linke Projekte.

Gegen das von Soros finanzierte Texas Majority PAC (TMP) wird ebenfalls ermittelt, weil es texanische Demokraten illegal finanziert hat, die Anfang des Monats den Staat verlassen hatten , um die Neuaufteilung der Wahlbezirke während der Halbzeitwahlen zu verhindern, berichtete der Gateway Pundit .

Präsident Trump forderte, Soros und seinen Sohn Alex, der ebenfalls eine prominente Figur in der Demokratischen Partei war, „ wegen ihrer Unterstützung gewalttätiger Proteste und vielem mehr in den gesamten Vereinigten Staaten von Amerika wegen RICO anzuklagen“. (US-Quellen: Putin öffnete Trump die Augen: Diese Bedingungen ist Russland bereit zu akzeptieren)

„ Wir werden diesen Wahnsinnigen nicht länger erlauben, Amerika auseinanderzureißen und ihm nicht einmal die Chance zu geben, „ZU ATMEN“ und FREI zu sein“, fügte der Präsident hinzu.

„ Seien Sie vorsichtig, wir beobachten Sie!“

Vollständige Erklärung unten:

Trump: George Soros und sein wunderbarer Sohn, der radikale Linke, sollten wegen ihrer Unterstützung gewalttätiger Proteste und vieler anderer Aktionen in den gesamten Vereinigten Staaten wegen RICO angeklagt werden.

Wir werden diesen Verrückten nicht länger erlauben, Amerika zu zerreißen und ihm nicht einmal die Chance zu geben, „aufzuatmen“ und frei zu sein.

Soros und seine Gruppe von Psychopathen haben unserem Land großen Schaden zugefügt! Dazu gehören auch seine verrückten Freunde von der Westküste. Passt auf, wir beobachten euch! Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!

Wie The Gateway Pundit berichtete, forderte die republikanische Abgeordnete Anna Paulina Luna aus Florida Anfang des Jahres, der Kongress solle den mächtigen Milliardär vorladen.

Die Untersuchung der Federal Communications Commission (FCC) befasst sich mit der Politisierung und Wahlmanipulation.

Im Mittelpunkt der Untersuchung stand die Frage, ob die Behörde Soros‘ Übernahme von über 220 Radiosendern, darunter dem Radiosender Audacy, der 165 Millionen Amerikaner erreicht, beschleunigte, um Wahlen und die öffentliche Meinung zu manipulieren.

Die Unterstützung der Soros-Familie für „gewalttätige Proteste“ und andere Aktionen in den USA sei ein Grund für eine solche Anklage, behauptete Trump und erklärte, dass es dem Milliardär nicht länger erlaubt sei, „Amerika auseinanderzureißen“.

Er fügte hinzu, dass der Spekulant und seine „Gruppe von Psychopathen“ und „verrückten Westküstenfreunden“ den USA „großen Schaden“ zugefügt hätten.

Trump erklärte zwar nicht, auf welche „gewalttätigen Proteste“ er sich bezog, doch seine Äußerungen erfolgten im Zuge der Großdemonstrationen in diesem Sommer.

Im Juni eskalierten die Proteste gegen Razzien der Einwanderungsbehörde in Los Angeles in Form von Ausschreitungen, Plünderungen und Brandstiftung sowie Zusammenstößen mit der Polizei, was zu Hunderten von Verhaftungen und dem Einsatz tausender Soldaten der Nationalgarde führte.

Die von Soros gegründeten Open Society Foundations (OSF) haben auch Bürgerrechts- und Aktivistengruppen in den USA finanziert, darunter Organisationen, die an Black Lives Matter und anderen Protestbewegungen beteiligt sind, von denen einige mit Gewalt in Verbindung gebracht wurden.

Soros‘ Name ist kürzlich auch im Zusammenhang mit der „Russiagate“-Verleumdungskampagne 2016 wieder aufgetaucht.

Anfang dieses Monats veröffentlichte der Justizausschuss des US-Senats einen Bericht, in dem behauptet wird, die OSF hätten Verbindungen zu den Bemühungen der Clinton-Kampagne, die inzwischen entlarvten Behauptungen über geheime Absprachen zwischen Trump und Russland weiter zu verbreiten.

