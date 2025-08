Tucker Carlson: „Übernatürliche Wesen und Kräfte“ kontrollieren heimlich die US-Regierung (Video)

Tucker Carlson behauptet, die US-Regierung werde von „übernatürlichen Wesen und Mächten“ kontrolliert, die hinter den Kulissen agieren.

Ihre Hauptaufgabe bestehe darin, den Glauben an das Übernatürliche zu verhindern – weil sie selbst daran glauben und ihm offen dienen.

Laut Carlson existieren diese Wesen in physischer Form, haben Regierungen, Medien und Institutionen weltweit infiltriert und führen einen regelrechten Krieg gegen den Glauben an Gott.

Tucker Carlson claims the U.S. government is being controlled by “supernatural beings and forces” operating behind the scenes.

He says their main mission is to keep you from believing in the supernatural—because they believe in it, and openly serve it.

According to Carlson,… pic.twitter.com/WSOi7jcD2I

— Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) August 3, 2025