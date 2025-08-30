Was müssen wir am Ende eines kosmischen Zyklus und zu Beginn eines neuen tun?

Teile die Wahrheit!

Es wird jeden Tag deutlicher, dass die Menschheit in eine Krise gerät, die es in der Geschichte noch nie gegeben hat.

Der deutsche spirituelle Meister Bô Yin Râ (Joseph Anton Schneiderfranken, 1876–1943), dessen Werke derzeit in englischer Übersetzung von zwei US-Verlagen – Books to Light und Kober Press – veröffentlicht werden, schreibt, dass wir uns am Ende eines „kosmischen Zyklus“ befinden, während ein völlig neuer Typ spiritueller Menschen geboren wird.

Es besteht kaum Bedarf, aufzuzählen, was vor sich geht, während die Welt, in der wir leben, zusammenbricht.

Weltweit bricht ein Krieg aus, der die Menschheit ausrottet. Humane Werte sind angesichts von Militarismus, totaler Überwachung der Menschheit, Profitgier der Konzerne, der völkermörderischen Freisetzung von Gain-of-Function-Mikroben und noch gefährlicheren „Impfstoffen“, der Unterwanderung aller Medien zu Propaganda- und Manipulationszwecken – die Liste ließe sich fortsetzen – zusammengebrochen.

Doch Millionen von Menschen werden sich dieses ständigen Zustands der Spannung und Gefahr bewusst. Die Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen, wo hinter Monstern wie Selenskyj und Netanjahu die schiere Barbarei in all ihren hässlichen Formen erwacht ist, zusammen mit der gefälschten COVID-Völkermord-„Plandemie“, sind ein massiver Weckruf.

Menschen auf der ganzen Welt, sowohl in westlichen Ländern als auch in Millionen von Ländern des globalen Südens, verspüren instinktiv das Bedürfnis, aus dem gegenwärtigen Paradigma auszusteigen.

Doch wie kann dies gelingen, wenn wir alle so sehr von der materiellen Kultur der Moderne abhängig sind? (Jesus hieß eigentlich nicht Jesus – so wurde er wirklich genannt (Video))

Es gibt keinen Mangel an Einzelpersonen, die „Reformen“ vorschlagen. Doch so offensichtlich der Bedarf an Veränderungen auch sein mag, niemand scheint die Macht zu haben, sich dem Moloch entgegenzustellen, der nur mehr Krieg und Unterdrückung als Weg in die Zukunft will.

Insbesondere in der westlichen Welt ist die Macht ein Monopol des „Tiefen Staates“, der nur darauf aus ist, jeden zu schlagen, zu kontrollieren und zu töten, der ihm im Weg steht.

Hinter dem Tiefen Staat steht eine globale Finanzelite, verkörpert durch Organisationen wie BlackRock und das Weltwirtschaftsforum, die nur ihre Gier nach mehr Geld und Macht befriedigen will.

Der vielleicht ungeheuerlichste „Hotspot“ ist heute der israelische Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen und im Westjordanland.

Obwohl Israel in den Augen der ganzen Welt wirtschaftlich, strategisch und moralisch zusammenbricht, kann es sein Regime des mutwilligen Mordens nicht beenden.

Immer häufiger scheint die Samson-Option das wahrscheinlichste Ergebnis zu sein: Israel strebt die Selbstvernichtung an und stürzt gleichzeitig möglichst viele Menschen aus der übrigen Welt in den Abgrund, als logische Konsequenz seines Wahnsinns.

Aber treibt nicht der Rest der westlichen Welt, insbesondere die USA, Großbritannien und die EU, ihre eigene Version der Samson-Option voran und riskiert damit einen nuklearen Holocaust gegen Russland und China, anstatt den offensichtlichen Weg einer friedlichen Beilegung der Differenzen zu beschreiten?

Und hier ist es der Marionettenspieler Selenskyj, der kein Wort zu sagen scheint, das nicht vom MI6 geschrieben wurde, der immer weiter auf einen endlosen Krieg, eine endlose Eskalation drängt – gegen Russland, das bereits mit dem Rücken zur Wand steht und bereit, willens und in der Lage ist, Armageddon auszulösen, wenn sein eigenes Überleben wirklich auf dem Spiel steht.

Und wo ist angesichts all dessen US-Präsident Donald Trump, der selbsternannte Mann des Friedens?

Was ist also zu tun?

Diese Frage muss jeder Mensch für sich selbst beantworten. Wie es in dem Lied heißt:

„Du musst dieses einsame Tal durchwandern. Nun, du musst es selbst durchwandern. Niemand sonst kann es für dich durchwandern. Du musst es selbst durchwandern.“

Und doch … sind wir nicht allein. Wir haben einander – Freunde, Familien, Gemeinschaften, Nationen. Und wir haben die Möglichkeit, durch unseren spirituellen Glauben innere Stärke zu finden.

Doch hier brauchen wir Hilfe. Wir brauchen Hilfe von Menschen, die dieses einsame Tal vor uns durchschritten haben. Und wir brauchen auch Hilfe von Menschen, die in der Lage sind, spirituelle Energie zu übertragen, die von der Ebene der Engel und von Gott stammt.

Meiner Ansicht nach ist Bô Yin Râ der menschliche Lehrer, Meister und Prophet, der die Probleme am besten zu ordnen und den spirituellen Weg in diesem großen Übergang zwischen den Zyklen zu definieren vermag.

Er lehrt uns, uns nicht darum zu sorgen, große Veränderungen im menschlichen Leben und in der Gesellschaft herbeizuführen, sondern zunächst in unserem Inneren nach der Erfahrung unseres göttlichen Selbstfunkens zu suchen und in dieser Erfahrung die Kraft zu finden, den Versuchungen des „Fürsten dieser Welt“ und seiner Schergen zu widerstehen, die unsere Vernichtung wollen.#

Das Schlüsselwort lautet „Widerstand leisten“ – mit all unserer Kraft und inneren Stärke. Indem wir unser wahres Selbst finden, erlangen wir auch Zugang zum Gewissen, das Teil des göttlichen Funkens des Seins ist, der unser Geburtsrecht ist.

Dann können wir davon absehen, anderen und uns selbst die schrecklichen Dinge anzutun, die wir überall um uns herum von Menschen erleben, die sich den Mächten der Macht, der Gier und der Barbarei verraten haben.

Dies ist ein langes, einsames Tal, doch in der Ferne erheben sich Berggipfel, auf deren Gipfeln unsere eigene Erfüllung liegt. Vielleicht erleben wir endlich das, was Bô Yin Râ die Geburt unseres lebendigen Gottes in uns nennt.

Diese Geburt und Erfahrung bezeichnete Jesus als das „Himmelreich“. Es ist eine Erfahrung, die wir über die Kluft zwischen dem Leben in diesem sterblichen menschlichen Körper und dem ewigen Leben in unserem spirituellen Körper, das bis in die nächste Welt und für immer weiterreicht, hinwegtragen können.

Dies ist unsere wahre menschliche Bestimmung, nicht das gegenseitige Ermorden aus Befriedigung und Profitgier, wozu die Gesellschaft insgesamt verkommen ist.

Es sind die heutigen Handlungen des Einzelnen, die die Menschheit auf eine glorreiche Zukunft vorbereiten.

Quellen: PublicDomain/globalresearch.ca am 27.08.2025