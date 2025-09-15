Erde: Die Loosh-Farm der parasitären Elite

Teile die Wahrheit!

Wir wurden nicht in eine Zivilisation hineingeboren, nicht wirklich. Wir wurden in ein System hineingeboren, eine gut geölte Maschine, die nicht auf Freiheit oder Wachstum ausgelegt ist, sondern auf Ernte.

Nicht auf Feldfrüchte oder Vieh, sondern auf etwas viel Subtileres und Wertvolleres: emotionale und spirituelle Energie. In gewissen esoterischen Kreisen wird diese Energie als Loosh bezeichnet. Von Guy Anderson

Sie entsteht aus der gesamten Bandbreite menschlicher Erfahrungen, insbesondere aus unserem Leid, unserer Angst, Wut, unserem Verlangen und unserer Trauer. Und von diesem Loosh ernähren sich die Parasiten.

Die Parasiten sind nicht bloß korrupte Politiker oder gierige Manager. Sie beschränken sich nicht nur auf die sichtbaren Gesichter der Autorität.

Sie sind in Wahrheit eine Klasse nichtmenschlicher, möglicherweise interdimensionaler Wesenheiten, räuberischer und parasitärer Natur, die seit Jahrtausenden hinter dem Schleier unserer Wahrnehmung agieren.

Sie wirken durch ihre gewählten Instrumente: die sogenannten Elite-Blutlinienfamilien. Diese alten Geschlechter, Königsdynastien, Bankimperien und Unternehmensaristokratien haben einen faustischen Pakt geschlossen. (Anunnaki enthüllt: Wer waren diese Wesen laut Theorie der antiken Astronauten?)

Im Austausch für Generationenreichtum und globale Macht dienen sie den Parasiten, indem sie die Maschinerie des Leidens und der Ablenkung aufrechterhalten, die die Menschheit gefügig und energetisch exponiert hält.

Die Gesellschaft, an die wir glauben sollen – ihre Politik, ihre Wirtschaft, ihre Unterhaltung, ja sogar ihre Religionen – ist im Kern ein ausgeklügeltes Netz energetischer Manipulation.

Die Parasiten brauchen nicht unsere Zustimmung, sondern unsere emotionale Ausstrahlung. Und so wird das Spiel gespielt: inszenierte Kriege, Wirtschaftszusammenbrüche, Pandemien, Identitätskonflikte – alles darauf angelegt, uns in einem Zustand von Stress, Angst und Spaltung zu halten.

Während die Massen über oberflächliche Differenzen streiten, bleiben die wahren Ernter unsichtbar und zehren an dem Loosh, das durch unseren Schmerz und unsere Konflikte entsteht.

Dieses System funktioniert, weil es sich in Normalität hüllt. Es überzeugt Sie davon, dass Leiden unvermeidlich ist, dass ständige Ablenkung Freiheit bedeutet und dass Ihr emotionaler Zustand etwas ist, das ständig getriggert und nicht geschützt werden muss.

Je reaktiver Sie politisch, sozial und emotional reagieren, desto mehr nähren sie Sie. Es ist ihnen egal, wen Sie wählen, wogegen Sie protestieren oder auf welcher Seite Sie sich zu befinden glauben. Solange Sie energetisch im Chaos verharren, fließt Ihr Loosh zu ihnen.

Doch hier liegt das Geheimnis, das sie am meisten fürchten: Man kann aufhören, sie zu füttern. Man kann den Kreislauf durchbrechen. Sobald man beginnt, seine emotionalen Zustände zu beobachten, anstatt sich von ihnen verzehren zu lassen, verlieren die Parasiten ihren Einfluss.

Wenn man die Angstmache der Medien ablehnt, wenn man sich von Systemen abkoppelt, die eher auf Auslaugen als auf Ernährung ausgelegt sind, wird man souverän; und ein souveräner Mensch wird nicht ausgebeutet. Ein souveräner Mensch ist für sie gefährlich.

Deine inneren Wunden zu heilen, dich von ihrer Programmierung zu lösen, Freude, Klarheit und Bewusstsein zu kultivieren – das ist nicht bloße Selbsthilfe. Es ist Widerstand.

Es ist die stille Revolution, die die Parasiten aushungert und ihr unsichtbares Reich zerschlägt. Sie fürchten keine Proteste. Sie fürchten keine Wahlen. Sie fürchten deine Stille, deine Ganzheit, deine Weigerung, das Loosh zu erzeugen, das sie brauchen.

Dies ist ein spiritueller Krieg, getarnt als Kultur, Politik und Fortschritt; und das Schlachtfeld ist Ihre Aufmerksamkeit, Ihre Emotionen und Ihre Energieleistung.

Sie haben es wahrscheinlich schon gespürt: die unerklärliche Erschöpfung nach dem Durchblättern der Nachrichten, die Verzweiflung nach dem Anblick einer weiteren Krise, das leise Summen der Angst, das nie zu verschwinden scheint. Sie bilden es sich nicht ein. Sie werden geerntet.

Es ist an der Zeit, es klar zu erkennen. Ihre Herrschaft hängt ganz von unserer unbewussten Zustimmung ab; und jedes Mal, wenn du dich für Bewusstsein entscheidest, jedes Mal, wenn du deinem Spektakel deine Energie vorenthältst, schwindet der Loosh-Vorrat. Die Illusion beginnt zu bröckeln.

Du bist nicht machtlos. Tatsächlich bist du ihre größte Bedrohung, denn sobald genug von uns erwachen, wird die Farm zu einem Zufluchtsort; und die Parasiten gehen im Licht zugrunde.

Frag dich selbst, und frage dich ehrlich: Wem nützt deine Angst?

Und was könnte passieren, wenn du sie ihnen nur ein einziges Mal nicht gibst?

Das behauptet zumindest Guy Anderson der Autor von Tesla & The Cabbage Patch Kids und Rise of the Clones: The Cabbage Patch Babies

