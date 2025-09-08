Erwachen der Supervulkan Yellowstone, der Supervulkan Nevada, der Supervulkan Campi Flegrei und die New-Madrid-Verwerfungszone alle gleichzeitig?

Teile die Wahrheit!

Der Ausbruch nur eines einzigen Supervulkans könnte einen lang anhaltenden „Vulkanwinter“ und eine verheerende globale Hungersnot auslösen, der Hunderte Millionen Menschen zum Opfer fallen würden. Sollten wir also beunruhigt sein, dass mehrere dieser Supervulkane gleichzeitig zu erwachen scheinen?

Titelbild: Beben markieren ringförmiges Bruchsystem in der CF

In den letzten Monaten habe ich mehrere Artikel über die ungewöhnlichen seismischen Aktivitäten geschrieben, die wir weltweit beobachten . Viele Wissenschaftler sind zutiefst besorgt, dass sich diese seismischen Aktivitäten zu einer Art Crescendo steigern könnten, doch bisher schenkt die breite Bevölkerung den Warnungen keine Beachtung. Von Michael Snyder

Wissenschaftlern zufolge gibt es auf unserem Planeten 20 Supervulkane, und einer der größten befindet sich genau hier in den Vereinigten Staaten.

Ein ausgewachsener Ausbruch des Supervulkans Yellowstone könnte buchstäblich fast die gesamte Nation unter Vulkanasche begraben und die Nahrungsmittelproduktion der USA völlig zerstören.

Wissenschaftler berichten nun, dass Magma unter dem Yellowstone-Nationalpark „nach Nordosten driftet“, und das ist kein gutes Zeichen. Der folgende Artikel stammt aus einem MSN-Artikel mit dem Titel „Erwacht der Supervulkan Yellowstone? Geologen vermuten Anzeichen einer Bewegung“ …

Die Seismologin Ninfa Bennington und ihr Team vermuten, dass die riesigen unterirdischen Magmakammern, die lange Zeit für die explosive Geschichte der Caldera verantwortlich waren, nun nach Nordosten driften. Das bedeutet, dass der nächste große Vulkanausbruch in dieser Richtung stattfinden könnte.

Das Magma unter Yellowstone ist sehr dicht und kann bei ausreichendem Druck „zu sehr heftigen Eruptionen führen“ …

Rhyolith ist eine dichte, kieselsäurereiche Magmaart, die nicht leicht fließt, aber bei Druckaufbau zu sehr heftigen Eruptionen führen kann. Die Forscher schätzen außerdem, dass die Kruste unter dem nordöstlichen Yellowstone bis zu 105 Kubikmeilen geschmolzenes Gestein enthalten könnte.

Das ist fast die gleiche Menge Magma, die vor 1,3 Millionen Jahren während des gewaltigen Mesa-Falls-Ereignisses ausbrach, wie Newsweek berichtete. Die Studie fand mindestens sieben Zonen unter dem Yellowstone, die enorme Mengen Magma enthalten, wobei einige davon miteinander verbunden sind und sich die gleiche Quelle teilen.

Hoffen wir, dass es in absehbarer Zeit nicht zu einem großflächigen Ausbruch des Yellowstone-Nationalparks kommt, denn dies könnte das Ende unserer Gesellschaft, wie wir sie heute kennen, bedeuten.

Inzwischen werden wir gewarnt, dass ein Supervulkan im Norden Nevadas offenbar „erwacht“ …

Zwei Erdbeben haben den Norden Nevadas erschüttert und gesellen sich zu den Dutzenden von Erdstößen, die in der Nähe eines uralten Supervulkans gemeldet wurden, von dem befürchtet wird, dass er erwacht.

Der US Geological Survey (USGS) gab bekannt, dass am Dienstagmorgen kurz nach 9:30 Uhr ET ein Erdbeben der Stärke 3,7 und 3,2 registriert wurde.

Der Supervulkan McDermitt ist nicht so bekannt wie der Supervulkan Yellowstone, aber dennoch extrem gefährlich.

Und die Tatsache, dass wir in letzter Zeit „mehrere seismische Schwärme“ in der Nähe des Supervulkans McDermitt beobachtet haben, sorgt für viel Stirnrunzeln …

Die Erdbeben am frühen Morgen ereigneten sich nur wenige Tage, nachdem mehrere seismische Schwärme das Gebiet heimgesucht hatten. Allein in der letzten Woche wurden in der Umgebung von Valmy 38 Beben registriert.

Zwischen Samstag und Montag erschütterten 28 Erdbeben den Norden Nevadas, darunter ein Beben der Stärke 4,8 während des Erdbebenschwarms am Samstagnachmittag.

Auf der anderen Seite der Welt hat der Supervulkan Campi Flegrei in Süditalien dieses Jahr wie verrückt gebebt …

Wer in der Nähe von Neapel lebt, weiß, dass der Boden atmet. Straßen reißen, der Hafen versandet, Dampf steigt aus der Erde auf und zahlreiche kleine Beben lassen Fenster erzittern. All das geht von den Phlegräischen Feldern aus, einem riesigen „Supervulkan“, dessen letzter Ausbruch 1538 war.

Doch die Menschen, die dort leben, sitzen auf einem Pulverfass.

Wenn es schließlich losgeht, wird die Zahl der Todesopfer katastrophal sein.

Der Geophysiker Stefan Burns hat kürzlich ein Video gepostet , das zeigt, dass die Anzahl der Erdbeben am Supervulkan Campi Flegrei im Jahr 2025 weit über dem Normalwert liegt …

Sollte es bei einem der Supervulkane, die ich in diesem Artikel besprochen habe, zu einem großflächigen Ausbruch kommen, könnten wir einem „Vulkanwinter“ gegenüberstehen, der längere Zeit andauert.

In einem solchen Szenario würde ein erheblicher Teil der Weltbevölkerung verhungern.

Ich habe also keine Ahnung, warum der seismischen Aktivität, die wir an diesen Supervulkanen beobachten, nicht mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Zu allem Überfluss wird uns auch noch gesagt, dass in der New Madrid Seismic Zone „überfällig“ ein größeres seismisches Ereignis bevorstehe …

In einem riesigen Erdbebengebiet im Herzen der USA ist ein schweres seismisches Ereignis überfällig, das Tausende Menschenleben kosten und die Infrastruktur im ganzen Land zerstören könnte.

Die New Madrid Seismic Zone (NMSZ) ist ein großes Gebiet in der Mitte der USA, in dem jedes Jahr Hunderte kleinerer Erdbeben registriert werden.

Es erstreckt sich über etwa 240 Kilometer entlang des Mississippi-Tals und umfasst Teile des nordöstlichen Arkansas, des südöstlichen Missouri, des westlichen Tennessee, des westlichen Kentucky und des südlichen Illinois.

In diesem Jahr gab es in der Mitte des Landes so viele bemerkenswerte Erdbeben, darunter eines, das sich erst am Freitag ereignete …

Ein leichtes Erdbeben erschütterte am Freitag vor Sonnenaufgang Teile des südlichen St. Louis County. Der US Geological Survey meldete ein Beben der Stärke 2,4 um etwa 5:27 Uhr mit Epizentrum südöstlich von Fenton. Das Beben hatte seinen Ursprung in einer Tiefe von etwa 16 Kilometern.

Eines Tages wird St. Louis zerstört werden.

Das wird auch Chicago tun.

Tatsächlich möchte ich nirgendwo zwischen Chicago und dem Golf von Mexiko wohnen.

Eine Studie aus dem Jahr 2009 kam zu dem Schluss, dass ein Erdbeben der Stärke 7,7 in der New-Madrid-Verwerfungszone Schäden in Höhe von bis zu 600 Milliarden Dollar verursachen könnte …

Da diese Region nicht gut auf ein massives Erdbeben vorbereitet ist, prognostizierte eine Studie aus dem Jahr 2009, dass ein Erdbeben der Stärke 7,7 über 86.000 Verletzte oder Tote fordern, 715.000 Gebäude beschädigen und 2,6 Millionen Haushalte von der Stromversorgung trennen würde.

In diesem Bericht der University of Illinois, der Virginia Tech und der George Washington University wurde außerdem geschätzt, dass die direkten Kosten 300 Milliarden Dollar erreichen könnten. Die indirekten Kosten durch Arbeitsplatzverluste könnten den Schaden auf 600 Milliarden Dollar belaufen.

Das Beben könnte acht Bundesstaaten direkt betreffen, darunter Arkansas, Missouri, Tennessee, Kentucky, Illinois, Alabama, Mississippi und Indiana. Der USGS warnte jedoch, dass sich die Auswirkungen bis in den Nordosten erstrecken könnten.

Doch das gewaltige Erdbeben von New Madrid , vor dem ich immer wieder warne, wird weitaus zerstörerischer sein.

Es ist nur eine Frage der Zeit.

Ich tue mein Bestes, um Alarm zu schlagen.

Doch selbst nachdem wir innerhalb von 30 Tagen insgesamt 494 Erdbeben der Stärke 5,0 oder mehr erlebt haben, sind viele Menschen noch immer davon überzeugt, dass sich alles beruhigen und unser Planet bald wieder stabil wird.

Sie verstehen nicht, dass eines der apokalyptischsten Kapitel der Menschheitsgeschichte ansteht, und statt sich vorzubereiten, feiern sie einfach weiter.

