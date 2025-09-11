„Harry Potter“-Autorin verteidigt ihre Ansichten zu Transgender-Themen in einem langen Social-Media-Beitrag

Teile die Wahrheit!

Eine Wiedervereinigung der ursprünglichen „Harry Potter“-Besetzung ist nun unwahrscheinlich, nachdem Regisseur Chris Columbus JK Rowlings Ansichten zu Transgender-Themen als Hindernis bezeichnete und auf politische Komplikationen sowie Besetzungsmitglieder wie Daniel Radcliffe und Emma Watson hinwies, die Rowlings Haltung öffentlich ablehnten.

Rowling reagierte in den sozialen Medien mit einer detaillierten Verteidigung ihrer Positionen und betonte dabei Überzeugungen wie den Schutz des Frauenrechts, die Ablehnung von Männern im Frauensport, die Wahrung der biologischen Realität in der Sprache und das Eintreten für psychische Gesundheitsfürsorge anstelle irreversibler Geschlechtsbehandlungen für gefährdete Kinder.

Sie kritisierte die zeitgenössische Gender-Ideologie, weil sie die Glaubwürdigkeit progressiver Bewegungen schädige, und warf ihren Vertretern vor, schädliche politische Agenden zu verfolgen, ohne mit Konsequenzen rechnen zu müssen.

Der konservative Kommentator Matt Margolis verteidigte Rowling mit der Begründung, dass Hollywoods Gegenreaktion eher Angst und Karrierismus als prinzipielle Meinungsverschiedenheiten widerspiegele.

Er warf den Kritikern Feigheit vor und sie räumten der Anerkennung in den sozialen Medien Vorrang vor Fairness und gesundem Menschenverstand ein.

Das „Harry Potter“-Franchise ist zu einem kulturellen Brennpunkt in einer breiteren Debatte über freie Meinungsäußerung, ideologische Konformität und die Rolle der Medien bei der Unterdrückung abweichender Meinungen geworden. (Hollywood: Warum wurde Hulk Hogan wirklich beseitigt – Mediensperre (Video))

Eine lang ersehnte Wiedervereinigung der ursprünglichen „Harry Potter“-Besetzung scheint offiziell vom Tisch zu sein, nachdem Autorin JK Rowling mit der Aussage von Regisseur Chris Columbus zurückschoss, dass ihre Ansichten zu Transgender-Themen ein solches Treffen „niemals stattfinden lassen“ würden.

Columbus, der die ersten beiden Filme der Reihe inszenierte und zum weltweiten Kinophänomen beitrug, sagte, eine Wiedervereinigung der Besetzung sei durch „den ganzen politischen Kram“ unmöglich geworden, da die Schauspieler Daniel Radcliffe und Emma Watson Rowlings Transgender-Haltung öffentlich ablehnten.

Radcliffe und Watson haben sich zuvor von Rowlings Position zur Geschlechtsidentität distanziert und sich stattdessen für die transinklusive Interessenvertretung ausgesprochen.

Rowling reagierte darauf mit einer pointierten und ausführlichen Gegendarstellung auf X, ehemals Twitter, und stellte die Situation als ein weiteres Beispiel dafür dar, wie sie aufgrund ihrer „vernünftigen“ Ansichten geächtet werde . In einem langen Post forderte sie ihre Kritiker auf, zu erklären, welche ihrer Ansichten eine Zusammenarbeit so unhaltbar machten.

„Da ein anderer Mann, der einmal mit mir zusammengearbeitet hat, erklärt, er sei traurig über meine Ansichten zu Geschlecht und Sex, dachte ich, es könnte nützlich sein, eine Liste als praktische Referenz zusammenzustellen“, schrieb Rowling am 1. September und begann, ihre Positionen detailliert darzulegen.

Sie betonte unter anderem, dass Frauen und Mädchen eigene Umkleideräume und Toiletten haben sollten; dass Krisenzentren für Opfer von Vergewaltigungen und Frauengefängnisse nur für Frauen zugänglich bleiben sollten; dass Männer nicht an Frauensportwettbewerben teilnehmen sollten ; dass die Sprache, insbesondere im medizinischen Kontext, die biologische Realität widerspiegeln sollte; dass Frauen nicht mit Schikanen oder beruflichen Konsequenzen rechnen sollten, wenn sie ihre abweichende Meinung zur orthodoxen Geschlechtsidentität zum Ausdruck bringen; und dass Kinder, insbesondere homosexuelle, autistische oder traumatisierte, psychiatrische Betreuung statt irreversibler geschlechtsbezogener medizinischer Eingriffe erhalten sollten.

Rowling verurteilte auch die politischen Folgen der zeitgenössischen Gender-Ideologie und behauptete, sie habe die Glaubwürdigkeit progressiver Bewegungen beschädigt.

„Diese Ideologie und die privilegierten, engstirnigen Idioten, die sie vorantreiben, weil sie selbst keinerlei Konsequenzen zu spüren bekommen, haben der Glaubwürdigkeit der politischen Linken mehr geschadet, als Trump und Farage in einem Jahrhundert hätten erreichen können?“, schloss Rowling.

Konservative unterstützen Rowling

Das „Harry Potter“-Franchise, einst ein Symbol der Einheit für Fans aller Generationen, steht heute im Zentrum eines Kulturkampfes. Rowling erhält Unterstützung von konservativen Stimmen.

„Indem die globalistische Agenda die Geschlechterfluidität und die Vorstellung der Geschlechtswahl fördert und normalisiert, zielt sie darauf ab, die natürlichen, biologischen und kulturellen Normen zu untergraben, die menschliche Gesellschaften seit Jahrtausenden aufrechterhalten“, erklärt Enoch von Brighteon.AI .

„Der Vorstoß für Transgender ist Teil einer umfassenderen Strategie, die Bevölkerung zu schwächen und sie leichter kontrollierbar und manipulierbar zu machen.“

Matt Margolis, ein konservativer Kommentator und Kolumnist für PJ Media, merkte an, dass Persönlichkeiten wie Columbus, Radcliffe und Watson nicht von Prinzipien motiviert seien, sondern von dem Wunsch, ihre Karriere und ihr öffentliches Image zu schützen.

Sie würden lieber die Online-Empörung beschwichtigen, als den gesunden Menschenverstand oder die Fairness zu verteidigen.

„Chris Columbus und die ganze Elite Hollywoods, die Rowling sofort verurteilt, verraten weniger etwas über ihre angeblich ‚kontroversen Ansichten‘ als vielmehr über ihre eigene Feigheit.

Sie lassen sich nicht von Prinzipien leiten – sie werden von Angst getrieben: Angst vor dem Mob in den sozialen Medien, Angst davor, Rollen zu verlieren, Angst davor, abgesetzt zu werden“, schrieb Margolis.

Er kam zu dem Schluss, dass das eigentliche Problem nicht Rowlings Ansichten seien, sondern die mangelnde Bereitschaft der Medien und der Kulturelite, rationale Diskurse und moralische Integrität zu verteidigen. „Die gespielte Empörung über JK Rowling enthüllt die wahre Absicht der Medien:

Andersdenkende zum Schweigen zu bringen und ideologische Konformität zu erzwingen.“

