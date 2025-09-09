Ich habe einen Schamanen gebeten, fünf seiner Vorhersagen für die Zukunft mit uns zu teilen …

Teile die Wahrheit!

…hier ist, was er mir in seinen eigenen Worten erzählt hat!

Es ist im Moment viel los

Donald Trump ist im Amt, Elon Musk versucht, uns zum Mars zu fliegen, und Prominente leben ihren Traum bei Preisverleihungen, während Menschen auf der anderen Seite der Welt täglich einen Albtraum erleben.

Auf einer viel leichteren Ebene wird Spiritualität zu einem heißen Thema. Es findet ein Bewusstseinswandel statt, der erklärt, warum sich so viele Menschen der Idee öffnen, der jenseitigen Möglichkeiten.

Im Moment scheint alles durcheinander zu sein, aber diese turbulenten Zeiten wurden mehr als einmal prophezeit.

Es findet ein spiritueller Kampf statt, weil das Licht heller wird. Auch wenn es für viele Menschen im Moment vielleicht das Gegenteil zu sein scheint, ist es wichtig, sich daran zu erinnern :

Manchmal muss die Wahrheit ans Licht kommen, damit alte Gewohnheiten sterben. Der Schleier wird dünner und das Böse kann nicht mehr lange existieren.

Während meines wöchentlichen Chats mit einem engen Freund von mir, einem schamanischen Heiler , erzählte er mir fünf seiner Vorhersagen für die Zukunft. (Die Zeitleistenaufteilung: Welche Zeitleiste werden Sie wählen?)

Und wissen Sie was?

Es sind gute Neuigkeiten

5 schamanische Erkenntnisse für die Zukunft

Schamanismus ist eine spirituelle Praxis, bei der ein Praktizierender oder „Schamane“ durch veränderte Bewusstseinszustände, wie etwa Trancemeditation und Ajna-Chakra -Meditation, mit der Geisterwelt kommuniziert.

Alles, was mir mein schamanischer Freund erzählt hat, sehe ich auch voraus (basierend auf früheren Meditationen, lebhaften Träumen und einfach diesem Gefühl des Wissens und des Glaubens ). Machen Sie daraus, was Sie wollen, aber ich hoffe, es hebt zumindest Ihre Stimmung!

Ohne Sie auf die Folter zu spannen, möchte ich Ihnen fünf Vorhersagen eines schamanischen Heilers mitgeben:

1. Dieses Jahr ist ein großes Jahr

„Das Jahr 2025 wird eine gewaltige Erwachensreise für die Weltbevölkerung. Wenn mehr Menschen ihre Spiritualität erkennen und ihre Schwingungen erhöhen, werden die Menschen von den Ketten befreit, die diese Welt derzeit fesseln. Die unterdrückerische Gesellschaft der menschlichen Sklaverei und Programmierung wird beendet.“

2. Elemente der Dunkelheit kommen ans Licht

Gleichzeitig wird unsere Welt auch in diesem Jahr ihren Höhepunkt der Dunkelheit erreichen und den Tiefpunkt erreichen. Es ist eine gute Nachricht, die Reise ins Licht anzutreten . Es ist der notwendige Wendepunkt, um einen echten Wandel herbeizuführen.“

3. Erwarten Sie bis 2030 einen intensiven Wandel

Von nun an stehen uns fünf intensive Jahre der Transformation bevor. Die Transformation wird im Jahr 2030 abgeschlossen sein und eine völlig neue Menschheit mit mehr Großzügigkeit und Empathie hervorbringen.

4. Bis 2031 werden wir in einer neuen Welt leben

„Bis 2031 wird eine neue spirituelle Philosophie die Welt prägen. Es wird ein neues Bewusstsein der Einheit mit der Natur, der Energie, dem Universum, Gott und allem, was Licht ist, geben.“

5. Vollständige spirituelle Evolution des Menschen bis 2060

„Es wird Zeit brauchen, alles zusammenzufügen und um das Jahr 2060 das perfekte Gleichgewicht zu erreichen. Wir werden uns zu einer neuen Menschenrasse entwickelt haben. Wir werden gemeinsam aufsteigen, und durch diese massiven Veränderungen wird Magie entstehen. Nicht nur unsere Gesellschaft wird sich verändern – auch die Menschen werden sich verwandeln! “

Verbreite dein Licht weit und breit

Sie sind eine Figur im „Großen Erwachen“, und Ihre Rolle ist genauso wichtig wie die aller anderen. Ihr Ziel ist es, Ihr Bewusstsein zu erweitern, sich selbst treu zu bleiben und Ihren kristallinen Lichtkörper anzunehmen.

Angesichts der vielen Ablenkungen im heutigen digitalen Zeitalter kann es schwierig sein, den Kopf abzuschalten und in sich zu gehen.

Und selbst wenn Sie die Nachrichten nicht wirklich lesen, besteht die Möglichkeit, dass in Ihrem Social-Media-Newsfeed (sofern Sie soziale Medien nutzen) etwas auftaucht, das Sie nicht sehen möchten.

Denken Sie einfach daran: Ihr Licht trägt zum Erwachen anderer bei.Alles geschieht nach göttlicher Zeit, also lassen Sie sich nicht von der Angst in der 3D-Welt gefangen halten.

Gehen Sie in sich, erforschen Sie Ihre innere Welt, verbreiten Sie Ihr Licht und bleiben Sie in Hochstimmung. Es gibt ein Licht am Ende des Tunnels, und es wird bleiben.

Jetzt ist die Zeit, das zu tun, was Sie lieben. Folgen Sie Ihren Leidenschaften und entdecken Sie, was Ihre Seele wirklich begeistert. Es ist an der Zeit, sich gut um Ihren Körper zu kümmern, denn wir verbessern uns grundlegend .

Dennoch ist es für unsere gesamte spirituelle Entwicklung von größter Bedeutung, viel Zeit im Freien zu verbringen, um „aktivierende“ Sonnenlichtcodes aufzunehmen .

Es geht darum, uns inmitten des Chaos zurechtzufinden.

Habe immer Vertrauen – es ist stärker als die Hoffnung.

