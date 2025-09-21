Mysteriöse Landkarte: Hereford Mappa Mundi: Legendäre Städte, monströse Rassen und seltsame mittelalterliche Bestien (Video)

Teile die Wahrheit!

Unter dem Boden einer englischen Kathedrale wurde eine große Leinwand aus Kalbsleder versteckt, auf der auf den ersten Blick eine Weltkarte zu sehen war.

Nach ihrer Bergung und Reparatur wurde die heute als Hereford Mappa Mundi bekannte Karte auf das Jahr 1285 datiert. Auf der mittelalterlichen Mappa Mundi sind unzählige Städte und Dörfer abgebildet, über 500 Tuschezeichnungen illustrieren biblische Ereignisse, exotische Pflanzen und Tiere, wilde und seltsame Kreaturen sowie klassische Mythen. Das „Tuch der Welt“ ist mehr als nur eine Karte, es ist eines der großartigsten erhaltenen Kunstwerke des Mittelalters.

Jüngste Berichte deuten darauf hin, dass dieses Stück sogar Hinweise auf den Verbleib verlorener Orte aus der Bibel enthalten könnte, wie zum Beispiel die Ruhestätte der Arche Noah und den Garten Eden – die beide dargestellt sind. Doch das scheint sowohl Hoffnung als auch Versteckspiel etwas weit hergeholt.

Das mittelalterliche Kunstwerk, das Geschichte, Religion und Mythologie darstellt, ist detailreich auf einem einzigen Blatt Pergament oder konserviertem Kalbsleder dargestellt. Das Leder ist 1,5 Meter hoch und 1,2 Meter breit und an einem Eichenrahmen befestigt. Dieses bemerkenswerte Artefakt ist nach wie vor die größte bekannte mittelalterliche Karte , die noch existiert.

Die verschlungenen Tuscheillustrationen in Schwarz, Gold, Grün und Blau spiegeln das mittelalterliche europäische Verständnis der damals bekannten Welt – und auch der unbekannten Welt des Übernatürlichen – wider.

Sie beleuchten nicht nur die menschliche Welt der Menschen, Städte und Meere, sondern ganze Bestiarien furchterregender Fabelwesen und die seltsamen Kulturen ferner Länder. Es war kein Navigationsinstrument, sondern ein künstlerisches Kompendium von Menschen, Parabeln und Orten. (Die Kartenverschwörung: Wie die Welt, die wir sehen sollten, eine Lüge ist (Video))

Die Städte und Gemeinden der Hereford Mappa Mundi

Am auffälligsten ist die Kartografie der Mappa Mundi. Osten befindet sich oben auf der Karte, da diese Ausrichtung den Sonnenaufgang und die Wiederkunft Christi darstellt. Die Welt ist kreisförmig angelegt, und aufgrund ihres christlichen Rahmens befindet sich Jerusalem im Zentrum – ein häufiges Motiv mittelalterlicher Kartografen.

In der Mitte der Karte wurde ein kleines Loch gebohrt, um mit einem zirkulären Instrument einen perfekten Kreis zu zeichnen, der das Bild einer Festungsmauer mit acht Türmen abbildete.

Zu den Kontinenten gehören Asien, Afrika, Europa und das Mittelmeer. Auf der Karte sind etwa 420 Städte der damaligen Zeit dargestellt, darunter Rom und Paris (und Hereford), sowie Ozeane und wichtige Sehenswürdigkeiten.

Detailansicht Afrikas südlich des Nils. Ein Höhlenmensch reitet auf einem Ziegentier und kopflosen Blemmyes.

Detaillierte Darstellung klassischer Mythen und Legenden

Auf der aufwendigen Karte sind außerdem acht klassische Legenden enthalten.

Das Goldene Vlies , nach dem Jason und die Argonauten suchten, wurde an der Küste des Schwarzen Meeres gefunden.

Auf Pergament ist das kretische Labyrinth abgebildet, in dem der mythische Minotaurus gefangen war. Es war im Mittelalter ein bekanntes Symbol, da Labyrinthe auf dem Boden von Kathedralen angelegt wurden. Diese gewundenen Pfade dienten den Gläubigen als spirituelle Pilgerwege.

In der klassischen Mythologie stellten die Säulen des Herkules den westlichen Rand der bekannten bewohnten Welt dar. Dieser ist auf der Mappa Mundi an der Straße von Gibraltar markiert.

Sogar das Lager Alexanders des Großen ist auf der Karte abgebildet. Legenden über die Taten und Erfolge des heldenhaften Anführers erfreuten sich bei den Gelehrten der damaligen Zeit großer Beliebtheit. Alexanders Lager wird in Form vieler hoher Zelte dargestellt, und eine starke Mauer verläuft entlang des Lagers.

Man glaubt, Alexander habe sie errichtet, um das „zerstörerische Böse der Söhne Kains“ abzuwehren und einzusperren. Das Gebiet darunter wird den „skythischen Völkern“ zugeschrieben. Da das Wissen über diese Region begrenzt war, ist das Gebiet mit dramatischen und wilden Bildern geschmückt.

Auch biblische Geschichten haben es auf die Landkarte geschafft

Jesus befindet sich ganz oben auf der Karte, was seine Bedeutung und Wichtigkeit im christlichen Glauben unterstreicht. Zu seiner Rechten reisen Menschen vom Tod in den Himmel, und zu seiner Linken werden die Verdammten angekettet und in die Hölle geschleift, dargestellt durch das klaffende Maul eines Tieres mit scharfen Zähnen und funkelnden Augen.

15 Bibelgeschichten sind auf der Mappa Mundi abgebildet. Der Garten Eden mit Adam, einer Schlange und Eva befindet sich im oberen Teil. Eden ist von einem Feuerring umgeben, der symbolisiert, dass der Zugang für Menschen verboten ist. Ein weiteres Bild zeigt ein Boot voller Kreaturen und einen bärtigen Mann, der die Geschichte von Noahs Arche darstellt.

Das größte Gebäude auf der Karte ist die fünfstöckige Stadt Babylon. Das oberste Bauwerk trägt die Bezeichnung „ Turm zu Babel “.

Die schiere Größe der kunstvollen Zeichnung sowie die Detailliertheit des Textes auf der Karte unterstreichen die Arroganz und den Stolz der Menschen, die angeblich einen so hohen Turm bauten, dass er Gott herausfordern könnte. Der biblischen Legende zufolge führte Gottes Strafe schließlich dazu, dass die Menschheit verschiedene Sprachen sprach.

Auf der Karte ist außerdem eine lange, geschwungene Linie zu sehen, die einen Weg durch das rot gefärbte Rote Meer schneidet und die Reiseroute der Israeliten in der Geschichte des Exodus darstellt.

Detailansicht der Britischen Inseln auf der Hereford Mappa Mundi.

Bizarre Besties Dot the Vellum

Auf der Hereford Mappa Mundi wimmelt es von natürlichen und unnatürlichen Lebewesen . Auch weniger bekannte Tiere wie Kamele und Elefanten, die im mittelalterlichen Europa weniger bekannt waren, wurden mit einigem Erfolg auf der Karte eingezeichnet. So findet sich beispielsweise südlich der Memarnau-Berge ein Kamel mit zwei Höckern. Bestiarien (Tierbücher) aus dieser Zeit beschreiben Kamele als hundert Jahre alt und nur in der Lage, schlammiges Wasser zu trinken.

Elefanten werden mit konstruierten Holztürmen dargestellt, da die großen Tiere von indischen und persischen Soldaten mit diesen Kampfplattformen für den Einsatz im Krieg ausgestattet wurden . Man glaubte damals sogar, dass Elefanten Mäuse fürchten.

Ein geflügelter Salamander scheint über die Hereford Mappa Mundi zu fliegen.

Auch das legendäre Einhorn mit seinem charakteristischen langen Horn ist auf der Karte abgebildet. Das Einhorn, Monoceros genannt, wurde oft mit Jesus in Verbindung gebracht . Es galt als stark genug, um gegen Elefanten zu kämpfen, konnte aber von unschuldigen und tugendhaften jungen Mädchen gezähmt werden.

Insgesamt sind auf der Mappa Mundi 33 verschiedene Tiere, exotische Pflanzen und Vögel beschrieben oder mit Tinte abgebildet.

Ein Luchs mit scharfen Zähnen und Krallen, abgebildet auf der Hereford Mappa Mundi.

Monströse Fremde der Mappa Mundi

Auf der Karte sind verschiedene seltsame und wunderbare Menschen abgebildet, sowohl reale als auch unwirkliche. Wahrscheinlich aufgrund übertriebener Reiseberichte über gefährliche fremde Kulturen enthalten 32 Bilder auch abscheuliche Menschen wie die Blemmye : ein kriegerisches Volk, von dem man glaubte, es habe keinen Kopf, sondern nur Gesichtszüge auf der Brust.

Ein Blemmye aus der Nürnberger Chronik



Auch die Sciapoden (Monoculi) sind auf der Karte zu finden. Geschichten über diese furchterregenden Wesen mit einem riesigen Fuß beinhalten Theorien darüber, wie sie sich auf ihrem einzigen Bein schnell fortbewegen konnten. Man glaubte auch, dass sie ihren großen Fuß als Schutz vor der heißen Sonne nutzten.

Ein Monoculi, wie in der Nürnberger Chronik von 1493 dargestellt.

Auf der Karte Afrikas sind geheimnisvolle und gefährliche Höhlenbewohner, sogenannte Troglodyten , eingezeichnet. Drei dieser Männer sind in Höhlen abgebildet, einer reitet auf einem seltsamen Ziegentier. Sie scheinen Schlangen zu fressen und nackt umherzulaufen. Der Kartentext beschreibt Troglodyten als sehr flinke Männer, die wilde Tiere fangen, indem sie auf deren Rücken springen.

Troglodyten waren eine antike Volksgruppe an der afrikanischen Küste des Roten Meeres, wie sie von griechischen und römischen Historikern wie Herodot, Strabon und Plinius beschrieben wurde. Diese Anekdoten verwandelten sich schließlich in mythische Heldentaten und wilde Charakterzüge.

Hab Mitleid mit Richard!

Die große Karte wurde im späten 13. Jahrhundert von einem Team von Gelehrten erstellt, aber einem Mann namens „Richard von Haldingham und Lafford“ zugeschrieben.

Sie hing jahrelang an der Wand einer Kathedrale im englischen Hereford. Ungewöhnlich für eine mittelalterliche Karte war in der unteren linken Ecke ein Hinweis auf den Kartenmacher Richard vermerkt. Übersetzt lautet die Passage:

Alle, die diese Geschichte kennen,

oder sie hören, lesen oder sehen,

sollen zu Jesus in seiner Göttlichkeit beten,

dass er Mitleid mit Richard von Haldingham und Lafford haben möge,

der sie gemacht und geplant hat, und

dem Freude im Himmel gewährt sei.

Die Karte wurde in Zeiten politischer Unsicherheit und Krieg versteckt, lagerte unter Dielen und wurde an geheimen Orten vergessen, bis sie 1855 im British Museum gereinigt und repariert wurde. Heute ist sie in einer Glasvitrine in einer neuen Bibliothek in Hereford ausgestellt.

Die Hereford Mappa Mundi hat 700 Jahre überdauert und die faszinierenden und bizarren Glaubensvorstellungen, Kenntnisse und Traditionen des mittelalterlichen Europas bewahrt und illustriert . Sie ist nach wie vor eine der bedeutendsten historischen Karten der Welt.

Auf der Website Mappa Mundi Hereford Cathedral ist hier eine interaktive Karte verfügbar , die einige der unzähligen Bilder der mittelalterlichen Kunstwerke beleuchtet.

Video:

Quellen: PublicDomain/ancient-origins.net am 17.09.2025