Neue Geoengineering-Dokumentation „Climate Trails“ erscheint auf Amazon Prime Video (Video)

Lange Zeit wurden Menschen, die über Chemtrails oder Geo-Engineering sprachen, als „Verschwörungstheoretiker“ abgetan. Doch jetzt kommt das Thema im Mainstream an:

Amazon Prime nimmt den Dokumentarfilm Climate Trails in sein Programm auf – ein Werk, das brisante Enthüllungen über die Manipulation unserer Atmosphäre enthält.

Whistleblower packen aus

Im Film berichten ein Armee-Whistleblower, ein Biologe, ein Arzt und andere Insider über die verborgene Agenda hinter den „künstlichen Wolken“.

Ihre Botschaft: Was wir für harmlose Kondensstreifen halten, sind in Wahrheit groß angelegte Experimente am Himmel – mit unbekannten Folgen für Klima, Natur und Gesundheit.

Die wohl bekannteste Stimme im Film ist Kristen Meghan, die neun Jahre bei der US Air Force tätig war. Sie erzählt, wie sie selbst die Genehmigungen für Chemikalien wie Sulfate, Aluminium, Barium und Strontium unterschrieb – Substanzen, die für „Wettermacherei“ in der Atmosphäre eingesetzt werden.

Als sie begann, Fragen nach der Sicherheit dieser Stoffe zu stellen, stieß sie auf eine Mauer des Schweigens. „In diesem Moment wurde mir klar, dass ich meine Nase in ein Hornissennest gesteckt hatte“, sagt sie. (14 Nationen unterzeichnen WEF-Chemtrails-Vertrag zur „Verbesserung der Menschheit“ durch Intensivierung der Sprüh-Operationen (Video))

Metalle im Regenwasser

Auch die ehemalige Flugbegleiterin Kathryn Saari kommt zu Wort. Sie wurde bekannt, als sie Piloten zur Rede stellte, die im Rahmen von Cloud-Seeding-Aktionen Schwermetalle versprühten.

Ihre Regenproben enthielten „beunruhigende Konzentrationen“ von Aluminium, Barium, Strontium und Titan.

Noch schockierender: Als sie Piloten direkt auf dem Flughafen konfrontierte, wurde nichts abgestritten. Einer der Männer wich aus und verglich die giftige Atmosphäre mit dem CO₂-Ausstoß eines Autos – ein absurdes Ablenkungsmanöver.

Der Trailer:

Mainstream-Tabu bricht auf

Dass ein solcher Film nun auf Amazon Prime, einer der größten Streamingplattformen der Welt, erscheint, zeigt: Das Thema ist nicht länger zu ignorieren.

Was jahrelang als „Spinnerei“ verunglimpft wurde, rückt ins Rampenlicht. Millionen Zuschauer werden erstmals mit der Realität von Geo-Engineering und Chemtrails konfrontiert.

Kritische Fragen bleiben

Doch damit beginnt erst die eigentliche Debatte:

Wer genehmigt und finanziert diese Programme?

Warum werden Bürger nicht informiert, obwohl sie direkt betroffen sind?

Welche langfristigen Folgen haben die Schwermetalle für Umwelt und Gesundheit?

Die Doku Climate Trails wirft ein Schlaglicht auf eines der wohl größten Tabus unserer Zeit. Und sie zeigt: Die Wahrheit lässt sich nicht ewig verschweigen.

Auf der Website zum Film heisst es:

In einer Welt, in der man dem Himmel nicht mehr trauen kann, deckt „Climate Trails“ eines der drängendsten Probleme unserer Zeit auf: Geoengineering und das Phänomen der „Chemtrails“.

Mit einem Militär-Whistleblower, einem Biologen, einem Arzt, Umweltaktivisten und ganz normalen Bürgern deckt der Film die verborgenen Absichten auf, die den Himmel über uns prägen.

Angesichts zunehmender Hinweise auf seltsame Wolkenformationen und unerklärliche Krankheiten begeben sie sich auf die Suche nach der Wahrheit über das, was über unseren Köpfen versprüht wird.

Von den Bergen des Mount Shasta bis zu den Ebenen Texas nimmt „Climate Trails“ die Zuschauer mit auf eine Reise durch verschmutzte Himmel und wache Geister.

Es ist nicht nur ein Dokumentarfilm, sondern ein Aufruf zum Bewusstsein, eine Warnung und eine Forderung nach Transparenz in einer Welt, in der die Luft, die wir atmen, nicht mehr uns gehört.

Sehen Sie den Film auf Ihrem Smartphone, Tablet, Computer oder streamen Sie ihn über AirPlay/Chromecast mit dem oben stehenden Vimeo-Player auf Ihren Fernseher.

Die Leihgebühr ist nach dem Start 72 Stunden lang freigeschaltet.

Die Macher des Films:

KRISTEN MEGHAN

Kristen Meghan ist eine erfahrene Expertin auf dem Gebiet der Arbeits- und Umwelttoxikologie und verfügt über 23 Jahre Berufserfahrung als leitende Industriehygienikerin. Sie ist außerdem als Whistleblowerin im Zusammenhang mit Chemtrail-Programmen bekannt, die sie während ihrer Militärzeit entdeckte.

In dieser Funktion war sie für die Genehmigung des Einsatzes verschiedener Chemikalien verantwortlich. Nach eingehender Untersuchung dieser Substanzen wurde sie bedroht, was sie dazu veranlasste, sich zu äußern.

DR. ANDREW KAUFMAN, MD

Dr. Andrew Kaufman ist Naturheilkundler, Erfinder, Redner, forensischer Psychiater und Sachverständiger. Er erwarb seinen medizinischen Abschluss an der Medical University of South Carolina und absolvierte seine psychiatrische Facharztausbildung am Duke University Medical Center. Er besitzt außerdem einen Bachelor of Science in Molekularbiologie vom MIT.

Dr. Kaufman hat eigene Forschungsarbeiten durchgeführt und veröffentlicht und verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Lehre, Betreuung und Betreuung von Medizinstudenten und Assistenzärzten. Er ist außerdem anerkannt für seine Expertise in den gesundheitlichen Auswirkungen von Schwermetallen auf Körper und Geist sowie in Entgiftungsmethoden.

REP MONTY FRITTS

Monty Fritts ist Mitglied des Repräsentantenhauses von Tennessee und vertritt den 32. Wahlbezirk in der 113. und 114. Generalversammlung. Er war erfolgreicher Unterstützer des Gesetzesentwurfs SB2691, der Geoengineering in Tennessee verbietet. Fritts besitzt einen Bachelor of Science in Betriebswirtschaft und Chemie von der Liberty University sowie einen Master of Arts in Theologie von derselben Institution.

Er erwarb zudem einen MBA an der University of Tennessee und absolvierte das Executive Program for Leading Operational Excellence am MIT. Monty war außerdem Sponsor der Gesetzesentwürfe HB 2063 / HB 1112 zum Verbot von Geoengineering im Bundesstaat Tennessee, dem ersten US-Bundesstaat, der diese Gesetze verabschiedete, kurz darauf folgte Florida.

FRANCIS MANGELS

Francis Mangels, der USDA-Biologe (Whistleblower), ist Professor und Gärtnermeister mit über 60 Jahren Erfahrung im pazifischen Nordwesten. Ursprünglich aus den landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Regionen Montanas und Idahos stammend, zog er 1981 nach Mount Shasta.

Er erwarb 1970 einen Bachelor of Science mit Auszeichnung in Forstwirtschaft und 1976 einen Master of Science in Zoologie. Zusätzlich absolvierte er Nebenfächer in einer Vielzahl von Naturschutz- und Ressourcendisziplinen – darunter Bodenkunde, Geologie, Botanik, Entomologie, Ichthyologie, Landwirtschaft, Weideland, Wildtiere und Naturschutzmanagement. Mangels ist auch bekannt für seine unverblümte Haltung zum steigenden Aluminium- und anderen Schwermetallgehalt in den Wasserversorgungssystemen des Mount Shasta, den er auf Geoengineering-Aktivitäten zurückführt.

ARIANA MASTERS

Ariana Masters ist Journalistin und Anthropologin und bekannt für ihre fesselnden Beiträge zu Geoengineering, Wettermanipulation, Frequenzen und ungewöhnlichen Wetterphänomenen. Mit einer wachsenden Fangemeinde von über 200.000 Followern hat sie maßgeblich dazu beigetragen, das Bewusstsein für die Realität der Geschehnisse am Himmel zu schärfen und die Augen dafür zu öffnen.

JUSTIN HARVEY

Justin Harvey ist ein engagierter Basisaktivist, dessen Weg 2012 mit der Organisation des March Against Monsanto in Orlando begann, um gegen den Einfluss von Konzernen auf die Lebensmittelindustrie Stellung zu beziehen. Seit 2013 ist er Koordinator von We Are Change Orlando. Im Laufe der Jahre hat sich Justin als offener Kritiker einer Reihe kontroverser Themen geäußert, darunter Impfstoffsicherheit, Geoengineering, Wasserfluoridierung und angebliche Unstimmigkeiten in NASA-ISS-Aufnahmen.

Er ist weithin bekannt für seine direkten Auseinandersetzungen mit prominenten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens wie Joe Biden, Jeb Bush, Dr. Peter Hotez, NASA-Astronauten und Beamten aus Orange County, darunter dem Bürgermeister und dem medizinischen Direktor.

KATHRYN SAARI

Kathryn Saari, online auch bekannt als MellowKat , ist eine ehemalige Stewardess eines Privatjets. Sie erlangte Berühmtheit, als sie zwei Piloten zur Rede stellte, die sie beim Steuern von Flugzeugen beobachtet hatte, in denen Chemtrails versprüht wurden. Ihr aufgezeichnetes Gespräch mit den Piloten, das online geteilt wurde, erregte schnell große Aufmerksamkeit und löste eine intensive öffentliche Diskussion zu diesem Thema aus.

TANNER STEWART

Wo Wahrheit auf Unternehmertum trifft, finden Sie Tanner Stewart, einen Selfmade-Millionär und ausführenden Produzenten von Climate Trails . Tanner, der in mehreren Dokumentarfilmen zu sehen ist, ist auch ein engagierter Familienvater und ein offener Verfechter des Chemtrail-Problems.

Virale Aufmerksamkeit erlangte er 2021 durch seinen Kommentar zu „The Great Texas Freeze“, in dem er auf Chemtrail-Aktivitäten in den Tagen vor dem Sturm hinwies und andeutete, es handele sich um Wettermanipulation und Geoengineering.

JOSH NELSON

Josh, Autor von „The Trust Codex“ , ist ein leidenschaftlicher Anti-Steuer-Aktivist und eine prominente Stimme in den sozialen Medien, wo er sein fundiertes Wissen über Trusts und finanzielle Souveränität teilt. Als einer der ausführenden Produzenten von „ Climate Trails“ bringt er jahrelange, engagierte Forschung zu Chemtrails mit und bietet wertvolle Einblicke in das Thema.

Angetrieben von tiefer Sorge um Mensch und Umwelt setzt sich Josh dafür ein, das Bewusstsein zu schärfen und sich für ein Ende der Luftverschmutzung einzusetzen.

REGIE: SEAN HIBBELER

Sean Hibbeler ist Mitbegründer von

Das E nlightened Network .​

Er ist in einem südlichen Vorort von Chicago, Illinois, geboren und aufgewachsen. Sean begann 2016 seine Karriere als Filmemacher und zog ein Jahr später nach Los Angeles, um sich ganz seiner Leidenschaft zu widmen.

Sean ist auch für seine epischen Blockbuster-Trailer bekannt und war Gast in mehreren beliebten Podcasts, um über seinen Einfluss auf die wachsende Bewegung alternativer Medien und die sogenannte Wahrheitsbewegung zu sprechen.

Video:

Quellen: PublicDomain/uncutnews.ch am 11.09.2025