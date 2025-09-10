Präsident Trump geht mit unerwartetem Post über Impfstoffe viral „Sie sind ALLE Gift“ (Video)

Wir haben heute tolle Neuigkeiten von Präsident Trumps Truth Social-Account erhalten. Es war unerwartet, aber eine willkommene Überraschung vom Präsidenten.

Ohne weitere Umschweife hier die Top 10 Schlagzeilen von heute.

#10 – Präsident Trump teilt auf Truth Social ein Video, in dem er behauptet, ALLE Impfstoffe seien Gift.

Dieser virale Beitrag von Trump erscheint, während die Welt auf den Septemberbericht von RFK Jr. über die Ursachen von Autismus wartet.

In dem von Trump geteilten Video erklären der ehemalige NIH-Forscher Dr. Mark Geier und sein Sohn David Geier, wie „extrem giftig“ Thimerosal für Haut, Nervensystem und Fortpflanzungsorgane sei.

„Und das ist im Impfstoff enthalten.“

Thimerosal wurde in den USA ab 2001 aus den meisten Kinderimpfstoffen weitgehend entfernt, ist jedoch in einigen Grippeimpfstoffen mit Mehrfachdosen noch enthalten.

Der Zeitpunkt dieses Videos wirft ernste Fragen darüber auf, was Trump über Bobbys Bericht weiß – und was dieser bald enthüllen könnte. (Impfung: Trägt in Wahrheit die STIKO schuld an Baby Avas Schicksal?)

TRUMPS BEITRAG HIER ANSEHEN

#9 – Senator Ron Johnson sagt, Gebäude 7 „sieht für mich ganz nach einer KONTROLLIERTEN SPRENGUNG aus.“

Die offizielle Version von Gebäude 7 besagt, dass es aufgrund von „Bürobränden“ eingestürzt sei.

Doch wenn man sich tiefer in die Verschwörungstheorien vertieft, erfährt man, dass Hunderte von Architekten, Ingenieuren und sogar Augenzeugen behaupten, es habe wie eine klassische kontrollierte Sprengung ausgesehen und geklungen.

Johnson sagte James Corbett, dass das Stellen berechtigter Fragen zu sofortigen Gegenreaktionen führe, was „mein Misstrauen nur noch verstärkt“.

„Die Richard Gages dieser Welt, die Bauingenieure, die Feuerwehrleute, die wissen, wie diese Stahlgebäude in der Vergangenheit nicht durch einfache Brände einstürzten – man braucht ETWAS ANDERES“, erklärte Johnson.

„Sie sehen das Video und denken: ‚Für mich sieht das ganz nach einer kontrollierten Sprengung aus.‘“

Johnson möchte wissen, warum wir solche Fragen zum 11. September nicht einmal stellen können. Sein Fazit: „ Die Leute wollen die Antwort nicht wissen .“

#8 – Untersuchungen legen nahe, dass Einweg-Gesichtsmasken, die während Covid verwendet wurden, eine chemische Zeitbombe hinterlassen haben

Ach wirklich?

„Der Anstieg der Verwendung von Einweg-Gesichtsmasken während der Covid-Pandemie hat eine chemische Zeitbombe hinterlassen, die Menschen, Tieren und der Umwelt schaden könnte, wie Untersuchungen nahelegen.

Milliarden Tonnen Plastikmasken, die zum Schutz der Menschen vor der Ausbreitung des Virus hergestellt wurden, zerfallen derzeit und setzen Mikroplastik und chemische Zusatzstoffe frei, darunter auch endokrine Disruptoren, wie die Studie ergab.

Infolgedessen stellt genau die Ausrüstung, deren Einsatz die Menschen während der Pandemie schützen sollte, nun eine Gefahr für die Gesundheit der Menschen und des Planeten dar, möglicherweise für Generationen.“

Den Leuten, die diesen Punkt ansprachen, als es wirklich darauf ankam, wurde gesagt, sie sollten „die Klappe halten“. Jetzt sehen wir, dass die negativen Auswirkungen der Auferlegung von Gesichtswindeln für alle weitaus schlimmer sind, als sich irgendjemand jemals vorgestellt hat.

#7 – Tucker Carlsons Gesicht sagt alles, als er erfährt, dass es für die Hepatitis-B-Impfung, die Babys am ersten Lebenstag verabreicht wird, nur Nachuntersuchungen von 4 bis 5 Tagen gab.

„Wie kann das sein?“, fragte Tucker und schüttelte ungläubig den Kopf.

Dr. Kirk Moore antwortete: „Das ist die Impfstoffindustrie.“

In 46 Bundesstaaten ist die Hepatitis-B-Impfung für den Zugang zu öffentlichen Schulen vorgeschrieben.

Aber Hepatitis B wird durch Nadeln oder sexuellen Kontakt übertragen – warum also spritzen wir Babys gleich am ersten Tag?

Mütter werden bereits während der Schwangerschaft auf Hepatitis B getestet, sodass für das Kind kein Risiko besteht. Neugeborene werden jedoch trotzdem zur Impfung gezwungen.

Und die Ärzte erwähnen nicht, dass der Schutz nachlässt, wenn die Kinder Teenager werden.

Es macht also buchstäblich keinen Sinn, einem Neugeborenen die Hepatitis-B-Impfung zu geben.

Sehen Sie, wie Dr. Kirk Moore Tucker Carlson dies erklärt. Der Schmerz stand ihm ins Gesicht geschrieben.

#6 – Floridas Surgeon General weist einen in Panik geratenen Jake Tapper wegen Impfvorschriften ruhig zum Schweigen.

Tapper wollte ihm Worte in den Mund legen, aber Ladapo sah es kommen.

Tapper: „Sie versuchen also, die Impfpflicht in Florida aufzuheben, und haben nicht einmal eine Prognose darüber erstellt, welche Auswirkungen dies auf die öffentliche Gesundheit haben könnte?“

„Sie haben die Krankenhäuser nicht auf Ausbrüche von Masern, Mumps, Röteln, Keuchhusten und Kinderlähmung vorbereitet. Sie haben nicht untersucht, wie viele Kinder heute an diesen vermeidbaren Krankheiten erkranken könnten. Wollen Sie das damit sagen?“

Ladapo: „Nein, das hast du gesagt.“

„Ich sage, dass es eine Frage von Recht und Unrecht ist, ob Eltern die endgültige Entscheidungsgewalt darüber haben sollten, was mit dem Körper ihrer Kinder geschieht.“

Und was Ausbrüche angeht, gibt es in Florida – wie in jedem anderen Bundesstaat – Ausbrüche, und wir gehen damit um. Es sind keine neuen Sondermaßnahmen erforderlich.

„Wenn es bei uns zu Ausbrüchen verschiedener Krankheiten kommt, gehen wir wie immer damit um.“

#4 – „Ich hätte diese verdammte COVID-Impfung nie bekommen sollen“: Charlamagne bedauert, die Impfung bekommen zu haben

#3 – Aktualisierte mRNA-Impfungen von Pfizer und Moderna mit DNA-Kontaminierung bis zu 627-mal über den Sicherheitsgrenzen

#2 – Der stellvertretende Generalstaatsanwalt für Bürgerrechte, Harmeet Dhillon, kündigt in Charlotte bundesstaatliche Ermittlungen wegen möglicher Verstöße gegen bundesstaatliche BÜRGERRECHTE aufgrund rassistisch voreingenommener Urteile an.

Dies geschah nach der brutalen Ermordung der unschuldigen Iryna Zarutska durch einen entlassenen Wiederholungstäter.

Ich schaue mir die rassistisch motivierte Strafverfolgung in anderen Städten an. Wenn es in Charlotte Strafverfolgungsbeamte gibt, die Informationen über ähnliche rassistisch motivierte Verhaftungs- und Strafverfolgungsmuster oder Vergleichsvereinbarungen in dieser Stadt haben, die eine Rasse gegenüber der anderen oder anderen bevorzugen, dann würden wir sehr gerne davon erfahren.

„Das wäre eine Frage des ordnungsgemäßen Verfahrens und des Gleichbehandlungsgrundsatzes und gemäß unseren Bundesgesetzen zu Bürgerrechten illegal.“

„Das ist also falsch und mit Beweisen können wir dem ein Ende setzen.“

„Wenn Staatsanwälte je nach Rasse des Täters entweder ihren Daumen auf die Waage legen oder ihren Daumen von der Waage nehmen, ist das nach unseren Bundesgesetzen zu den Bürgerrechten illegal, und wir werden dem ein Ende setzen, wo immer wir die Beweise dafür haben.“

#1 – Dr. Scott Gottlieb sagt, RFK Jr. „könnte die gesamte Kinderimpfstoffindustrie zu Fall bringen.“

„Unternehmen für pädiatrische Impfstoffe“ – interessante Wortwahl.

Bildnachweis: @TheChiefNerd

ABER:

Nach dem Abendessen mit Bill Gates drängt Trump Florida, die Impfpflicht an Schulen beizubehalten

Präsident Trump verblüffte am Freitag viele seiner Anhänger, als er sich gegen Floridas Vorhaben aussprach, die Impfpflicht an Schulen abzuschaffen. Im Oval Office bezeichnete Trump dies als „sehr harte Position“ und betonte, die meisten Impfstoffe seien „unglaublich“.

Die Kommentare kommen nur zwei Tage nach Trumps umstrittenem Abendessen mit Bill Gates – ein Treffen, das einen Großteil seiner Anhängerschaft wütend machte. Sie sind der Meinung, Gates sollte für seine Rolle bei der Förderung experimenteller COVID-19-Impfungen und der Förderung globalistischer Gesundheitsagenden vor Gericht gestellt werden. Anstatt sich zu distanzieren, schien Trump Gates‘ Gedankengang zu teilen.

„Ich denke, wir müssen sehr vorsichtig sein. Es gibt einige Impfstoffe, die wirklich großartig sind“, sagte Trump und lobte insbesondere den Polio-Impfstoff und den COVID-19-Impfstoff, der während seiner ersten Amtszeit entwickelt wurde.

„Es gibt einige Impfstoffe, die unglaublich gut sind. Ich denke, man muss sehr vorsichtig sein, wenn man sagt, manche Menschen müssten nicht geimpft werden“, fuhr Trump fort. „Das ist eine sehr schwierige Position. Ich habe erst gestern davon gehört, und es ist eine harte Haltung.“

„Sehen Sie, es gibt Impfstoffe, die wirken. Sie wirken schlicht und einfach. Sie sind überhaupt nicht umstritten, und ich denke, diese Impfstoffe sollten verwendet werden, sonst werden sich einige Menschen anstecken und andere gefährden“, fügte Trump hinzu. „Und wenn es überhaupt keine Kontroversen gibt, sollten die Leute sie nehmen.“

Für viele, die sich an Trumps frühere Wahlkampfreden erinnern, in denen er Entscheidungsfreiheit und ein Ende des medizinischen Zwangs in der COVID-Ära versprach, klangen diese Worte hohl. Sein Lob für COVID-19-Impfungen – Produkte, von denen selbst Mainstream-Quellen inzwischen zugeben, dass sie schwere Nebenwirkungen verursacht haben – ließ viele fragen, ob Gates‘ Einfluss Trump weiter von seiner „America First“-Basis wegführt.

In Florida haben Gouverneur Ron DeSantis und Surgeon General Joseph Ladapo unterdessen einen entgegengesetzten Weg eingeschlagen. Am Mittwoch kündigte Ladapo an, dass er die in seine Zuständigkeit fallenden Impfvorschriften aufheben werde, während sich der Landtag um den Rest kümmere.

In einer hitzigen Erklärung verglich Ladapo die Impfvorschriften mit Sklaverei – eine unverhohlene Rüge an die Pharmalobby und die Übergriffe der Regierung.

Derzeit verlangen Schulbezirke in Florida, wie auch anderswo im Land, Impfungen gegen Polio, Diphtherie, Masern, Röteln, Keuchhusten, Mumps, Tetanus und weitere Krankheiten. Ob diese Vorschriften bestehen bleiben, hängt nun vom Gesetzgeber Floridas und dem Willen der Bevölkerung ab.

Trumps Äußerungen und sein Abendessen mit Gates senden eine klare Botschaft: Der ehemalige Präsident könnte in Sachen Impfstoffe wieder in die Richtung des Establishments abdriften. Für Anhänger, die ihn als Verfechter der Freiheit gegen die medizinische Tyrannei umgarnten, wirft dieser Kurswechsel unangenehme Fragen darüber auf, wo seine Loyalität nun liegt.

Video:

Quellen: PublicDomain/vigilantfox.com am 10.09.2025