Präsident Trump teilt KI-Video, das die „Medbed“-Theorie verstärkt (Video)

Teile die Wahrheit!

Am Samstag teilte Präsident Donald Trump ein Video, das offenbar mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt wurde und in dem er für eine bislang noch nicht angekündigte und einst verschwörungstheoretische Medizintechnologie wirbt.

In dem Beitrag auf Truth Social teilte Trump ein Video, das aussieht, als stamme es aus der Fox News-Sendung „My View with Lara Trump“. Darin verkündet sie die Eilmeldung, dass der Präsident mit der Eröffnung der ersten „MedBed-Krankenhäuser“ Amerikas ein neues „Gesundheitssystem“ angekündigt habe. Im Video ist zu sehen, wie der Präsident die Technologie aus dem Oval Office ankündigt.

Die Verschwörungstheorien um MedBeds reichen bis ins Jahr 2022 zurück und werden in alternativen Online-Communitys geteilt .

Die Betten können theoretisch alle Krankheiten heilen und Menschen verjüngen. Manche behaupten sogar, sie könnten Gliedmaßen nachwachsen lassen .

Die Verschwörungstheorie erklärt weiter, dass liberale Milliardäre der Grund dafür seien, dass die breite Öffentlichkeit keinen Zugang zu diesen Betten habe.

Es gibt keine Beweise dafür, dass Trump diese Bemerkungen jemals aus dem Oval Office gemacht hat oder dass Lara Trump diese Ankündigung jemals im Radio gemacht hat.

Informationen über MedBeds wurden weder auf der Website des Weißen Hauses noch auf anderen offiziellen Kanälen außer dem Truth Social-Konto des Präsidenten veröffentlicht.

KSBW hat sich mit der Bitte um Klarstellung an das Weiße Haus gewandt.

In dem scheinbar gefälschten Video, in dem der Präsident das Programm ankündigt, heißt es, dass eine begrenzte Anzahl von „MedBed-Karten“ herausgegeben werde und die Registrierungsdetails in Kürze bekannt gegeben würden.

Eine Suche nach „MedBed-Karten“ ergab jedoch eine Website, auf der man die Karten kaufen kann. Die im Video gezeigte Karte und die Karte auf sehen ähnlich aus. (Med-Betten: Schlaf dich gesund oder stirb beim Warten!?)

Für 447 US-Dollar kann man eine einzelne Karte kaufen. In den FAQs unten auf der Website werden die folgenden Vorteile der Karte versprochen, von denen keiner tatsächlich ein MedBed oder den Zugang zu einem MedBed beinhaltet:

Die MedBed Card ist aus Metall und mit Ihrem Namen personalisiert. Damit erhalten Sie:

Exklusive Informationen zur Terahertz-Technologie – Sie gehören zu den Ersten, die es erfahren.

Als Mitglied erhalten Sie bis zu 70 % Rabatt auf alle unsere Produkte.

Personalisierte Angebote direkt an Ihre E-Mail-Adresse gesendet.

ℹ️ Die MedBed Card hat über die oben aufgeführten Vorteile hinaus keine weitere Funktion oder Bedeutung.“

Eine Suche in den Internetarchiven ergab keine Historie der Website vor Samstag.

Hier das Fake-Video:

Med-Betten: Nicht heute, vielleicht morgen?

Verzweifelte Menschen warten auf die ultimative medizinische Rettung, ohne zu erkennen, dass es sich um eine Fata Morgana handelt.

„Oh je, ich sehe es gerade so: Wenn ich heute Abend mit den Hunden rausgehe, werden all diese Leute um mich herumstehen, die nur ich sehen kann, weil sie, wissen Sie, so zielstrebig sind.“

Die Frau, die wie eine Australierin klingt, sitzt mit einem Headset vor einem Haus und ist seit einer halben Stunde in einem Livestream , in dem sie verzweifelten Menschen in aller Ruhe erklärt, wie ihr Leiden bald enden wird. Die Sache hat nur einen Haken: Sie verrät alles, und manche Leute sind darüber nicht glücklich – Leute, die vielleicht nicht von dieser Erde sind.

Praktiker der sogenannten Alternativmedizin behaupten oft, ihre pseudowissenschaftliche Behandlung könne bei fast allem helfen, aber selbst sie schrecken davor zurück, die Regeneration von Gliedmaßen zu bestätigen. Für medizinische Betten gibt es diese Einschränkung jedoch nicht. Sie können alles.

Je nachdem, mit wem Sie sprechen, ist die Technologie, abgesehen von einigen Warnungen der Aufsichtsbehörden, bereits jetzt verfügbar … oder der Ernstfall steht tatsächlich unmittelbar bevor.

Es ist das medizinische Äquivalent zum Theaterstück „ Warten auf Godot“.

Jeden Tag. Wir werden alle geheilt. Wir müssen nur eine kleine Anmeldegebühr bezahlen.

Die heutige Armee möchte, dass Sie … heilen

Med-Betten gelten als medizinische Betten mit futuristischer Technologie, die Krankheiten heilen und jeden verjüngen kann – sogar Haustiere. Bilder von Med-Betten im Internet sind eindeutig computergeneriert oder schlichte KI-Kunst.

Sie werden als MRT-Scanner mit Neonlicht oder als Stasis-Kapseln dargestellt, die denen aus Ridley Scotts Alien ähneln. Niemand hat ein echtes Foto von ihnen, denn, um es klarzustellen: Sie existieren nicht.

Auf Social-Media-Plattformen wie Facebook und Telegram sind die vorgeschlagenen Wirkmechanismen ein wirres Durcheinander pseudowissenschaftlicher Schlagworte: Med-Betten nutzen Ionen, Terahertz-Lichtwellen, Frequenzen, Resonanzen, KI, Quantentechnologie und Tachyonen. Das klingt langsam wie ein atemloses Kind, das gerade seine erste Folge von Star Trek gesehen hat .

Es gibt drei Arten von medizinischen Betten – holografische, regenerative und Regressions- bzw. Reatomisierungsbetten, je nach Quelle – und mindestens ein Artikel spielt auf das an, was ich gerne als die Anziehungskraft auf verstorbene Genies bezeichne.

Dabei wird ein bisschen Hokuspokus von Wissenschafts-Superstars wie Hippokrates und Einstein aus dem Jenseits philosophisch bestätigt. Hier ist es Nikola Tesla, der Gerüchten zufolge wochenlang verschwunden war und in einem geheimen Labor in New York den ersten Prototyp eines medizinischen Bettes baute. Hat er nicht geschrieben: „Wenn Sie die Geheimnisse des Universums lüften wollen, denken Sie in Begriffen von Energie, Frequenz und Schwingung“? (Dieses Zitat ist tatsächlich umstritten .)

Die Vorstellung, dass Krankheiten durch „schlechte Frequenzen“ verursacht werden und dass die Wiederherstellung „guter Frequenzen“ des Körpers Heilung bringt, ist ein gängiges Klischee in der Alternativmedizin, das einfach nicht mit unserem Verständnis der menschlichen Biologie übereinstimmt .

Für Anhänger der New-Age-Spiritualität ist es jedoch eine leicht zu schluckende Pille. Unerklärlicherweise haben genau diese Anhänger, von denen ich mir nicht vorstellen kann, dass sie große Befürworter des Militärs sind, die Vorstellung angenommen, dass diese Allheilmittel-Medikamentenbetten derzeit im Besitz des Militärs sind .

Nicht nur der US-Streitkräfte, sondern einer Art Allianz aller Militärs der Welt – sie verstehen sich alle bekanntlich und arbeiten zusammen, wie am Ende des Films Independence Day – und Krieg gehört der Vergangenheit an. Diese wohlwollenden Militärs werden diejenigen sein, die die Technologie der Öffentlichkeit zugänglich machen.

Wir bekommen alle einen Termin, um zu einem Militärstützpunkt zu fahren, uns auf eines dieser Betten zu legen und von allem geheilt zu werden. Das Beste daran ist, dass es kostenlos sein wird.

Nun ja, bis auf eine Kleinigkeit.

Hat Zement ein Verfallsdatum?

Janice informiert mich, dass in Quebec 18 medizinische Betten verfügbar sind. „Hier gibt es die aktivsten Quantum Med Beds [ sic ]-Zentren. Diese Zentren sind über das ganze Land verteilt und befinden sich auf Militärstützpunkten“, schreibt sie. Die E-Mail ist mit einem Marinesiegel mit Adler verziert, das an ein offizielles US-Regierungsabzeichen erinnert. Janices E-Mail-Adresse habe ich aus der Facebook-Gruppe „QUANTUM MED-BEDS TECHNOLOGY“ erhalten. Ich wollte einen Termin vereinbaren. Laut ihrer E-Mail fällt eine einmalige Registrierungsgebühr von 300 $ an.

Eine andere Facebook-Gruppe, „Med Beds Group“, bietet eine lange Liste mit E-Mail-Adressen, über die Sie je nach Land einen Termin buchen können. Meine Anmeldegebühr? 500 kanadische Dollar! (Ich bat einen Freund in England, mir eine E-Mail an die britische Adresse zu schicken, aber drei Tage später hatte er noch immer keine Antwort erhalten.)

Falls Sie nach dem Betrug gesucht haben, hier ist er: Verzweifelten Menschen wird eine nicht existierende Technologie versprochen und ihnen wird eine Registrierungsgebühr berechnet, damit sie quasi „zum Arzt gehen“. Wer weiß, in wessen Taschen dieses Geld landet?

Andere wiederum haben ihre eigenen Med-Betten entwickelt und bieten sie als kostenpflichtige Dienstleistung an, obwohl die Realität weit hinter den Science-Fiction-Vorstellungen zurückbleibt. Tesla Biohealing – das nichts mit dem Autohersteller zu tun hat – verwendet den Begriff „Med-Bett“, um eine ihrer Interventionen zu brandmarken: Man liegt auf einem Bett, unter dem sich Kanister befinden, die das Ganze mit Strom versorgen sollen.

Doch als eine Benutzerin eines dieser Betten öffnete , fand sie Zement. Auf dem Etikett stand: „Haltbarkeit: 36 Monate.“ Ist das der Zeitpunkt, an dem Zement abläuft? Das Unternehmen bekam Ärger mit der FDA , unter anderem, weil sein Kanister als „Infrarotlampe“ registriert war und alles andere als das war. Eine weitere Erinnerung daran, dass die Registrierung oder Zulassung eines Wellness-Geräts durch die FDA nicht bedeutet, dass es auch funktioniert; wir müssen sehen, als was es registriert wurde … und anscheinend auch, was wirklich darin enthalten ist.

In unserer Nähe ist das kanadische Unternehmen Orgo-Life auf den Trend der medizinischen Betten aufgesprungen. Sein eigenes Angebot zeigt eine Frau in einem hautengen Outfit mit daran befestigten Hoden – ähnlich einem Motion-Capture-Anzug –, die auf einem Massagetisch liegt, unter dem Pyramiden und Elektronik liegen. Janice hatte mir erzählt, dass es in Quebec 18 medizinische Betten gibt; auf der Orgo-Life-Website fand ich 37 autorisierte Händler ! Ich glaube, Janice war bescheiden.

Doch die wahre Erdnussbutter im Med-Bett-Gelee, die unvermeidliche Kombination, ist eine Frau namens Kerrie-Ann Thorton. Es wäre leicht, das gesamte Med-Bett-Phänomen als riesigen Schwindel abzutun; doch wenn man ihr zuhört, wird ein viel traurigerer Sachverhalt deutlich.

Es ist nicht Tesla, es sind Außerirdische

Die australisch klingende Frau, die die bevorstehende internationale Einführung von medizinischen Betten live streamt? Das war Thorton, auch bekannt als Skye Prince. Ihr Name und ihr Bildnis sind überall in Facebook-Gruppen zu medizinischen Betten zu finden, die Anmeldegebühren verlangen. Sie behauptet, nichts mit diesen Gruppen zu tun zu haben, sie sei eine Imitation. Die echten medizinischen Betten, sagt sie, seien 100 % kostenlos. Jede Gebühr, die sie verlangen, ist ein Zeichen für Betrug.

In mehreren Videos erklärt sie ihren Followern, wie sie Zugang zu einem medizinischen Bett erhalten. Die Weltbevölkerung ist in verschiedene Gruppen eingeteilt. Zu den ersten beiden gehören Menschen wie Donald Trump: „die Superreichen mit einem Haufen Devisen“, erklärt sie und fügt hinzu, dass diese Menschen derzeit Zugang zu medizinischen Betten haben. Vielleicht ist Trumps aktuelle Venenproblematik darauf zurückzuführen, dass er seinen festen Termin mit einem solchen Wundergerät ignoriert hat.

Thorton ist sich nicht sicher, wer in Stufe 3 ist, weiß aber, dass die meisten Menschen in Stufe 4B sind. Die Behörden geben Ihnen eine Telefonnummer, die Sie anrufen können, wenn Sie an der Reihe sind. Sie beantworten ein paar Fragen am Telefon, und ein Quantencomputer liest Ihre Schwingungsfrequenz – ebenfalls telefonisch! –, um Sie zu priorisieren. Die Schwerstkranken bekommen noch am selben Tag ihren Termin; der Rest wartet, je nachdem, wer ihn am dringendsten benötigt.

Thorton sollte es wissen. Sie behauptet, die notwendige Ausbildung zum Bedienen eines medizinischen Bettes erhalten zu haben. Sie ist außerdem ein übersinnliches Medium und sagt, sie könne mit Außerirdischen sprechen. In den Nachrichten von 2017 wird sie dargestellt, als sie 20 Dollar dafür verlangte, ihr bei ihrem Versuch zuzusehen, von einem außerirdischen Wesen besessen zu werden (an diesem Tag gelang es ihr nicht). „[Die Außerirdischen] werden sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen“, sagte sie den Anwesenden. „Allen. Der ganzen Welt.“ Acht Jahre später warten wir immer noch darauf.

Damals sagte sie, Trump sei kein Außerirdischer, Kate Middleton hingegen ein Draconian-Hybrid. Draconianer sind eine außerirdische Spezies, die wie „drei Meter große T-Rex -artige Wesen“ aussieht. Beunruhigenderweise sagte sie: „Im Moment sind über 30 Außerirdische in diesem Raum … unsichtbar.“

Menschen zu sehen, die nicht da sind, scheint ein wiederkehrendes Thema zu sein. Sie unterbrach ihren Livestream über medizinische Betten, um ihren Zuschauern mitzuteilen, dass jemand außerhalb des Bildes sie anstarrte, den Kopf auf die Hand gestützt, als wolle er sagen: „Mach weiter.“

Und das, nachdem sie beinahe verraten hätte, dass der Militärstützpunkt, auf dem die Personen der Stufen 1 und 2 ihre medizinische Bettbehandlung erhalten, Area 51 ist. Sie lacht darüber und sagt: „Das ist lustig …“

Wie ich bereits zuvor argumentiert habe , scheinen wir heutzutage reflexartig jeden Unsinn als Schwindel, Abzocke und Schwindel abzutun – als würden wir von Lügnern betrogen, die nur auf unser Geld aus sind. Und diese Betrüger gibt es tatsächlich: Die Anmeldegebühren sind meiner Meinung nach ein Beleg dafür. Doch einflussreiche Leute wie Thorton glauben tatsächlich , es gäbe „tausend verschiedene Reptiloiden-Rassen und 90 % von ihnen seien liebevoll“, und es sei ihre Technologie – nicht die von Nikola Tesla –, die das Militär nutzt, um das Gesundheitswesen zu revolutionieren.

Dass so viel davon in den USA stattfindet, deren Politiker sich von einer allgemeinen Gesundheitsversorgung abgewandt haben, ist besonders ironisch und traurig.

Med-Betten stecken in einem Sumpf aus Verschwörungstheorien und sogenannten Randglauben (die eigentlich recht populär sind), die den Durchschnittsbürger zum Kopfkratzen bringen würden.

Diese Med-Betten werden nach Inkrafttreten von NESARA/GESARA verfügbar sein, einer wirtschaftlichen Umstrukturierung, die in den 1990er Jahren von einem amerikanischen Privatbürger vorgeschlagen wurde und einen Schuldenerlass und eine Reform des globalen Finanzsystems vorsah.

Unterdessen ist John F. Kennedy Jr., der bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam, dank eines geheimen militärischen Med-Bettes tatsächlich am Leben, und Donald Trump hätte 2024 nur wiedergewählt werden müssen, um eine flächendeckende Einführung dieser erstaunlichen Technologie zu genehmigen, die zeitgleich mit der Veröffentlichung der Akten zu JFK und Epstein erfolgen würde.

Doch wenn der Durchschnittsbürger schwer erkrankt und die Ärzte sagen, dass sie nicht viel tun können, kann eine so absurde Geschichte wie die von außerirdischen Heilbetten durchaus plausibel klingen. Und die Tatsache, dass das Ende immer unmittelbar bevorsteht, erinnert an christliche Endzeitprophezeiungen: Die Welt ist düster und voller Schmerz, aber die Erlösung naht. Wir müssen nur Geduld haben.

Ich lese in diesen Facebook-Gruppen viele verzweifelte Beiträge und Kommentare von ganz normalen Menschen, die nach Linderung ihrer Krankheit suchen. Eine Person ist seit einem Schlaganfall im Jahr 2021 linksseitig gelähmt. Der Ehemann einer Frau kämpft mit einer zweiten Krebserkrankung.

Ein Nutzer schreibt, er müsse bald zu einer „dreifachen Herz-OP“ verreisen … es sei denn, er bekomme den Anruf für das medizinische Bett. Ein anderer schreibt auf Französisch, er wolle unbedingt Zugang bekommen, wisse aber nicht wie. „Seit zwei Jahren gehe ich nicht mehr zum Arzt – keine Medikamente mehr! Aber es wird dringend.“

In einem offiziellen Post vom 9. Juli wurde in Großbuchstaben verkündet, dass Präsident Trump die Executive Order „Quantum Restorative Health Systems“ unterzeichnet habe. „Das Zeitalter der Wunderheilung hat offiziell begonnen!“

Leider müssen die Leute weiter warten, es sei denn, sie sind bereit, dafür zu bezahlen, sich über ein paar Zementdosen zu legen.

Kernaussage:

Med-Betten sind fiktive Heilbetten, die Krankheiten heilen, Gliedmaßen regenerieren und Menschen und Tiere verjüngen können. Sie sollen sich angeblich im Besitz von Militärs auf der ganzen Welt befinden

. Manche Unternehmen nutzen den Begriff, um pseudowissenschaftliche Interventionen zu verkaufen, während andere Menschen dazu verleiten, eine Anmeldegebühr zu zahlen, um einen Termin in einer Med-Bett-Einrichtung zu bekommen

. Kerrie-Ann Thorton, alias Skye Prince, ist eine wichtige Figur in dieser Community. Sie behauptet, verschiedene außerirdische Spezies zu kennen und dass unsichtbare Gestalten ihr folgen, weil sie Geheimnisse über das Med-Bett-Projekt preisgibt.

Quellen: PublicDomain/ksbw.com am 28.09.2025