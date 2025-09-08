Unter Biden verschwanden 300.000 Kinder – jetzt hat die Task Force 28.000 gerettet und deckt das 6-Milliarden-Dollar-Menschenhandelsnetzwerk der globalen Elite auf!

Teile die Wahrheit!

(Ttielbild: Die Grafik trug die Überschrift: „Ich liebe den Geruch von Deportationen am Morgen. Chicago wird bald herausfinden, warum es Kriegsministerium heißt.“ Der Slogan „Chipocalypse Now“ vervollständigte die Anspielung auf Francis Ford Coppolas klassischen Kriegsfilm Apocalypse Now)

Bis zum 7. September 2025 hat die erneuerte Bundes-Taskforce von Präsident Trump 28.000 der 300.000 Kinder ausfindig gemacht, die unter der Biden-Regierung Opfer von Menschenhandel wurden, übergeben wurden oder verschwanden.

Und was bei den Ermittlungen ans Licht kommt, ist nicht nur Menschenhandel. Es ist systemisches, organisiertes Übel . Unterstützt durch staatliche Gelder. Geschützt durch globalistische Netzwerke. Und absichtlich vertuscht von korrupten Bundesinstitutionen.

Die Fake-Medien verlieren kein einziges Wort darüber.

Sie haben panische Angst, weil sie wissen, dass das, was aufgedeckt wird, direkt an die Spitze gelangt .

Lassen Sie uns das klar und deutlich aufschlüsseln. Kein Schnickschnack.

Zwischen 2021 und 2024 , während Bidens Amtszeit, wurden über 300.000 Migrantenkinder über die Südgrenze „abgefertigt“. Das System sollte sie bei geprüften Sponsoren unterbringen. Doch Folgendes geschah tatsächlich:

Keine Überprüfung.

Falsche Namen.

Gefälschte Adressen.

Telefone, die nie antworteten.

Und Kinder wurden einfach abgesetzt und vergessen.

Breanna Morello war die erste mutige Reporterin, die dies im Jahr 2024 ans Licht brachte. Sie deckte auf, dass Bidens Heimatschutzministerium buchstäblich Adressen erfunden hatte – einige davon führten zu verlassenen Häusern , Postfächern und sogar nicht existierenden Orten . (Schüssel mit „pädophilen Symbolen“ hinter Obama bei virtuellem Anruf mit texanischen Demokraten entdeckt (Videos))

Hunderttausende Kinder, hauptsächlich aus Mittelamerika, wurden in die Hände von Menschen geworfen, ohne dass es eine Hintergrundüberprüfung gegeben hätte .

Und was ist schlimmer?

Diese „Leute“ waren nicht einfach nur zwielichtige Individuen. Sie fungierten als Tarnung für Menschenhändlerringe , illegale Adoptionsmärkte und – ja, glauben Sie es – rituelle Missbrauchsnetzwerke der Elite, die von NGOs mit der Unterstützung von Milliardären geschützt wurden.

Klingt das extrem? Lassen Sie uns über Zahlen sprechen.

65.000 unbeantwortete Anrufe. Das ist kein Fehler im System. Das ist Absicht.

Wie Ali Hopper vor dem Kongress aussagte, wurde der Fall abgeschlossen, wenn ein Sponsor zwei Anrufe nicht beantwortete .

Nicht untersucht. Nicht eskaliert. Einfach geschlossen .

Das ist kein Fehler. Es ist ein Protokoll , das geschrieben wurde, um die Folgen zu verbergen . Es ist die Blaupause für eine staatlich geförderte Verschwindemaschine.

Fragen Sie sich jetzt: Warum sollte eine Regierung so etwas tun?

Die Antwort ist erschreckend: Weil es beim Kinderhandel nicht mehr nur um Ausbeutung geht. Er ist Teil eines globalen Kontrollsystems.

Der 6-Milliarden-Dollar-Schmiergeldfonds für Schweigen

Das Biden-Regime hat das Problem nicht nur ignoriert – es hat es finanziert .

Über sechs Milliarden Dollar wurden in „humanitäre NGOs“ gepumpt – viele von ihnen haben direkte Verbindungen zu globalistischen Familien, Lobbyisten für offene Grenzen und Stiftungen aus der Clinton-Ära.

Sie glauben, diese Milliarden seien für Nahrungsmittel und Unterkünfte draufgegangen?

Nein. Sie wurden durch unzählige bürokratische Hürden gewaschen und für den Aufbau eines Vertriebsnetzes verwendet .

Kinder wurden wie Fracht transportiert.

Grenzbeamten wurde ohne jegliche Aufsicht befohlen, die Kinder „abzufertigen und freizugeben“ . Wer sich zu Wort meldete , wurde zum Schweigen gebracht, versetzt oder entlassen. (Weitere Informationen auf gazetteller.com) Und die Mainstream-Medien? Gekauft. Kontrolliert. Ihr Schweigen spricht Bände.

Die globalistische Pädophilen-Verbindung

Wir wissen jetzt, dass mehrere dieser NGOs, die während der Biden-Ära Gelder erhielten, enge finanzielle Verbindungen zu bekannten Vertuschungsoperationen gegen Pädophilie hatten.

Einige hatten sogar Vorstandsmitglieder in UN-Kinderprogrammen , die bereits entlarvt wurden, weil sie Missbrauch in Haiti und anderen Ländern zugelassen hatten .

Schauen Sie genauer hin und Sie werden Verbindungen finden zu:

Mit Epstein in Verbindung stehende Personen in „Wohltätigkeitsorganisationen“ für die weltweite Umsiedlung von Kindern.

Schwarze Operationen der CIA , die Flüchtlingskrisen als Deckmantel für Menschenhandelsrouten nutzten .

Große Technologieunternehmen , die – angeblich zur „Koordination“ – Zugriff auf staatliche Platzierungsdaten erhielten , werden nun beschuldigt, biometrische Profile an unbekannte private Akteure verkauft zu haben.

Nichts davon ist Zufall. So verwischt die Elite ihre Spuren: Sie vermischt humanitäres Kalkül mit Menschenhandel im industriellen Maßstab. Indem sie Grenzkrisen als Deckmantel für das Verschwinden von Kindern nutzt.

Präsident Trumps Razzia im Jahr 2025 hat begonnen

Unter Trumps zweiter Regierung bricht dieses ganze Kartenhaus zusammen.

Seit August 2023 hat die Trump-Taskforce bereits 28.000 der vermissten Kinder gefunden – einige in verlassenen Lagerhäusern , einige angekettet in Hinterzimmern von „Patenhäusern“ und wieder andere, die mit gefälschten Adoptionspapieren in Privatjets ins Ausland geflogen werden sollten .

Das Militär verfolgt nun die Datenspur – es verfolgt Zahlungsprotokolle von NGOs, grenzüberschreitende Bewegungen und sogar die Satellitenüberwachung bekannter Schmuggelkorridore, die zuvor durch Bidens Politik der „humanitären Amnestie“ geschützt waren.

Es geht nicht mehr nur darum, Kinder zu retten. Es geht darum, das System der Bestie zu entlarven .

Schutzstädte sind mitschuldig – und geraten nun ins Visier

Städte wie Chicago, New York, San Francisco und Los Angeles – allesamt „Schutzzonen“ – werden untersucht, weil sie die Bundesbehörden behindern , bekannten Menschenhändlern Unterschlupf gewähren und sich sogar weigern, Daten an die ICE weiterzugeben .

Diese Stadtverwaltungen schützten Kriminelle unter dem Deckmantel des „Mitleids“. Doch sie halfen nicht den Migranten, sondern stellten das letzte Glied in der Menschenhandelskette dar . Mehrere Bürgermeister und Stadträte sind nun wegen Beihilfe zur Kindesgefährdung und Justizbehinderung angeklagt .

„Genau da liegt das Problem. Sie lassen jeden Tag Bedrohungen für die öffentliche Sicherheit auf die Straße, anstatt mit der Bundesbehörde zur Abschiebung zu kooperieren“, bestätigte ein Beamter.

Und Präsident Trump hat es klargestellt: Es gibt keine Zufluchtsorte mehr für Kriminelle . Keine Städte mehr, die als Elite-Sicherheitszonen für Menschenhändlernetzwerke fungieren.

Dies ist nicht nur eine Grenzkrise – es ist die Enthüllung eines globalen Menschenhandelsimperiums

Und alles fällt auseinander.

Hinter jedem gefundenen Kind verbirgt sich ein digitaler Fußabdruck.

Hinter jedem abgeschlossenen Fall verbirgt sich eine Papierspur.

Hinter jedem Sponsor verbirgt sich ein Name.

Und hinter jedem Namen verbirgt sich eine Verbindung zum weltweiten Eliteapparat , der sich vom Schweigen ernährt .

Es handelt sich nicht einfach um „vermisste Kinder“. Es sind die Opfer eines Systems, das von Globalisten aufgebaut , von Agenten des tiefen Staates geschützt und von korrupten Politikern finanziert wird , die ihre Seelen schon vor langer Zeit verkauft haben.

Aber jetzt? Die Tarnung ist aufgeflogen .

Und Präsident Trump geht gegen jeden einzelnen von ihnen vor.

28.000 Kinder gefunden. 272.000 fehlen noch.

Dies ist ein nationaler Notstand.

Dies ist ein Krieg um die Seele des Landes.

Das wollte die globale Elite nie zeigen.

Und jetzt … wird sie entlarvt.

Und nichts wird diese Abrechnung aufhalten.

PRAVDA TV bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.

Quellen: PublicDomain/gazetteller.com am 08.09.2025